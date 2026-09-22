La catena discount propone online e nei negozi tedeschi moto e scooter 125 cc con prezzi aggressivi, aprendo un nuovo scenario nel settore

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iStock Da Lidl ora si comprano anche moto e scooter 125

Al supermercato si va di solito per fare la spesa settimanale, non certo per tornare a casa con una moto nuova. Eppure in Germania, tra gli scaffali e soprattutto sul portale e-commerce di Lidl, questa possibilità è diventata realtà. La celebre catena di discount ha infatti iniziato a proporre ai propri clienti tedeschi una selezione di moto e scooter con motore 125 cc, a marchio Prike, Alpha Motors e Luxxon, con prezzi decisamente aggressivi.

Un’operazione commerciale che sta facendo discutere non poco gli appassionati del settore, abituati a vedere Lidl impegnata su tutt’altro tipo di prodotti.

Differenti tipologie di mezzo

La gamma proposta dal discount tedesco non si limita a un solo modello, ma spazia tra diverse tipologie pensate per differenti esigenze di guida. Il primo nome che salta subito all’occhio è la Prike PXA Adventure/motard, una 125 dall’anima stradale che si posiziona esteticamente a metà strada tra un’enduro e una motard, con linee moderne e spigolose.

Il motore è un monocilindrico quattro tempi da circa 10 CV, abbinato a un cambio a sei rapporti, capace di garantire secondo il produttore un’autonomia dichiarata vicina ai 600 km. Chi cerca invece un’estetica più essenziale e retrò può orientarsi sulla Prike PXS 125 Scrambler, che condivide con la sorella Adventure lo stesso propulsore da 10 CV, l’impianto frenante e i cerchi da 17 pollici calzati con gomme leggermente tassellate, ma adotta un telaio differente e un design dominato da un serbatoio e una sella marrone in un unico pezzo, posizionata ad appena 82 cm da terra.

Su entrambi i modelli spiccano i gruppi ottici a LED, frecce comprese, e un piccolo display LCD essenziale per le informazioni di guida. Accanto alle due moto, il catalogo Lidl include anche un’ampia gamma di scooter, tra cui spicca il Prike XDV 125, una via di mezzo tra uno scooter cittadino e un modello adventure, dotato dello stesso motore monocilindrico da 10 CV, ma con cambio automatico, raffreddamento a liquido e iniezione elettronica.

Prezzi d’attacco

Se la varietà dell’offerta può già sorprendere, sono i prezzi a rappresentare il vero elemento di rottura rispetto al mercato tradizionale delle due ruote. La Prike PXA Adventure/motard viene proposta a 2.999 euro, mentre la scrambler PXS 125 scende ulteriormente a 2.799 euro, cifre che nel panorama attuale delle moto 125 di segmento equivalente risultano decisamente più basse della media.

Anche lo scooter XDV 125 mantiene questa filosofia di accessibilità: a fronte di una dotazione che comprende ABS, illuminazione full-LED e avviamento keyless, il prezzo si ferma a 3.699 euro, a cui vengono spesso aggiunti sconti. Numeri che permettono a Lidl di posizionarsi in una fascia di mercato finora poco presidiata dai discount, puntando su un pubblico che cerca un mezzo economico per la mobilità quotidiana senza necessariamente rincorrere marchi blasonati o dotazioni tecnologiche di ultima generazione.

Esclusiva in Germania al momento

Al momento, questa curiosa incursione dei supermercati nel mondo delle due ruote resta un fenomeno circoscritto esclusivamente al mercato tedesco, dove i modelli Prike, Alpha Motors e Luxxon sono disponibili sia in una selezione di punti vendita fisici sia, soprattutto, tramite il portale online di Lidl.

Non è dato sapere, per ora, se e quando l’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altri Paesi europei, Italia compresa, né se il progetto sia destinato a durare nel tempo o rappresenti piuttosto un esperimento limitato.