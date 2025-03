Ecco perché le immatricolazioni di moto e altri veicoli a due ruote in Italia sono in calo, come chiarito dai dati relativi al mese di febbraio 2025 appena pubblicati

Fonte: 123RF Immatricolazioni in calo a febbraio 2025

Il mercato delle due ruote sta attraversando un momento delicato in Italia e la conferma arriva dai dati sulle immatricolazioni relative al mese di febbraio 2025. Sul finire del 2024, infatti, si è registrata una forte crescita delle immatricolazioni, dovuta principalmente alle vendite di fine serie legate alla chiusura dell’omologazione Euro 5. Di conseguenza, il 2025 è iniziato a ritmo particolarmente ridotto. Andiamo a vedere gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati in queste ore da ANCMA.

Un febbraio negativo

I dati relativi alle immatricolazioni del segmento di mercato delle due ruote parlano chiaro: Nel corso del mese di febbraio 2025, infatti, si registra un calo del 20,87% nel confronto con i dati del mese di febbraio dello scorso anno. Complessivamente, il mercato italiano deve accontentarsi di 22.485 veicoli immatricolati. Si tratta, quindi, di un risultato decisamente negativo che chiarisce le difficoltà dell’intero settore.

I numeri, però, sono ancora peggiori se si vanno a considerare le sole moto e i soli ciclomotori. Per quanto riguarda le moto, infatti, si registra un totale di 9.507 unità immatricolate con un calo del 28,25% rispetto ai dati dell’anno precedente. Trend negativo anche per i ciclomotori che si fermano a soli 738 esemplari immatricolati, con un vero e proprio crollo su base annua. Rispetto allo scorso anno, le immatricolazioni dei ciclomotori sono in calo del 40,34%.

Il confronto con i primi due mesi del 2024

Il mese di febbraio 2025 è stato, indubbiamente, molto negativo. La situazione, però, non migliora se andiamo ad estendere l’analisi al primo bimestre dell’anno in corso. Nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e febbraio 2025, infatti, le immatricolazioni in Italia si sono attestate a 40.592 unità con un calo percentuale del 18,02% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo caso, si registrano cali netti per tutte le categorie con i ciclomotori che crollano (1.323 unità e -41,23%). Male anche le moto (16.473 unità e -27,22%) e gli scooter (22.796 unità e -7,44%). Bisogna considerare, inoltre, che a pesare sul calo di vendite c’è anche la crescente richiesta di moto e scooter usati.

Male anche i veicoli elettrici

Il mercato delle due ruote continua a registrare difficoltà anche nel segmento dei veicoli elettrici, non influenzato dalla fine dell’omologazione Euro 5. In questo caso, infatti, gli scarsi risultati ottenuti dal settore sono un chiaro segno della difficoltà dei mezzi a zero emissioni di raggiungere volumi di vendita significativi, diventando delle alternative ai modelli tradizionali. Nel corso del mese di febbraio 2025, infatti, le due ruote elettriche devono fare i conti con un calo del 18,58% e con appena 574 veicoli immatricolati. I risultati sono ancora peggiori se si considera il dato del primo bimestre, chiuso con un totale di 856 unità immatricolate e un calo del 19,62%. Ricordiamo che anche le auto elettriche sono in difficoltà, sia in Italia che in molti altri mercati europei.

I modelli più venduti

Con l’arrivo dei dati di febbraio è possibile anche andare ad aggiornare la classifica dei modelli più venduti in Italia nel corso del 2025 (considerando il primo bimestre dell’anno). Ecco la Top 10 tra le moto:

Honda Africa Twin (651) BMW R 1300 GS (627) Ducati Multistrada V4 (528) BMW R 1300 GS Adventure (481) CFMoto 450MT (473) Honda Transalp (386) Voge Brivido 125 (288) CFMoto 800MT (235) Yamaha Tracer 9 (227) Yamaha MT-07 (224)

Questa, invece, è la Top 10 degli scooter:

Honda SH 125 (2.654) Honda SH 350 (2.243) Honda SH 150 (1.762) Honda X-Adv (1.547) Honda Adv 350 (973) Kymco Agility 125 (863) Piaggio Liberty 125 (672) Kymco People S 125 (606) Yamaha Xmax 300 (509) Honda Forza 350 (506)

Ecco la Top 10 dei ciclomotori: