Le migliori moto naked del 2026 sotto i 7.500 euro, la top 5 da tenere d’occhio

Una selezione di modelli di recente presentazione e accessibili, pensati per chi cerca una moto concreta, divertente e adatta anche all’uso quotidiano.

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Luca Basso

Giornalista esperto di moto

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

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Le migliori moto naked del 2026 sotto i 7.500 euro, la top 5 da tenere d’occhio
Ufficio Stampa Gruppo Piaggio
Ecco i modelli più interessanti per chi cerca una naked conveniente e adatta anche alla patente A2

Il panorama delle naked continua a essere uno dei più variegati del mercato a due ruote. Anche in vista del 2026 non mancano novità, aggiornamenti e proposte arrivate di recente, pensate per esigenze differenti: da chi è alla prima esperienza a chi macina chilometri ogni giorno, fino a chi cerca un modello intuitivo ma comunque divertente.

E per chi non ha un budget elevato e guarda soprattutto al prezzo? La scelta non manca nemmeno nella fascia più accessibile. Ecco una selezione di cinque moto tra le più interessanti presentate negli ultimi mesi e disponibili a meno di 7.500 euro.

Hero Hunk 440, un affare da non perdere

Hero Hunk 440 rientra tra i modelli più rappresentativi dell’arrivo in Italia di Hero MotoCorp, marchio indiano ancora poco conosciuto dal grande pubblico europeo ma secondo produttore di moto a livello mondiale. Il modello, accessibile anche per chi è in possesso di patente A2, è equipaggiato con un motore monocilindrico da 440 cm³ raffreddato ad aria e olio, con una potenza di 27 CV a 6.000 giri/min e coppia di 36 Nm a 4.000 giri/min.

La trasmissione è affidata a un cambio a sei rapporti. Il telaio è in acciaio e la ciclistica prevede una forcella Kayaba a steli rovesciati, doppi ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, disco anteriore da 320 mm e disco posteriore da 240 mm con ABS a doppio canale.

Hero Hunk 440, naked economica A2 da 27 CV e 440 cc
Ufficio Stampa EICMA
Hero Hunk 440 è stata presentata in occasione di EICMA 2025 ed è disponibile in due colorazioni

La dotazione comprende fari full LED, strumentazione TFT con connettività smartphone e navigazione turn-by-turn. Già disponibile dallo scorso novembre nel nostro mercato, può essere acquistata nelle colorazioni Twilight Blue e Phantom Black a un prezzo di 3.990 euro.

Fantic Stealth 500, tra leggerezza e sportività

Fantic Stealth 500 è una delle naked più interessanti nella fascia sotto i 7.500 euro. Il modello, utilizzabile anche con patente A2, è stato presentato a EICMA 2024 insieme alla versione 125 e rappresenta il rilancio della Casa italiana dopo un periodo di crisi. Il peso dichiarato è di 147 kg a secco, dato che la colloca tra le più leggere della categoria.

Il motore è il monocilindrico MM460 da 463 cc, raffreddato a liquido, omologato Euro 5+ e sviluppato con Motori Minarelli. La gestione prevede distribuzione DOHC a quattro valvole, iniezione elettronica con corpo farfallato Ride-by-Wire da 46 mm, frizione multidisco antisaltellamento e cambio a sei rapporti. La dotazione elettronica comprende quattro Riding Modes, Street, Rain, Track e Custom, che intervengono su Traction Control, ABS Cornering e mappatura motore.

Fantic Stealth 500, la moto 500 naked più leggera sul mercato
Ufficio Stampa Fantic
Fantic Stealth 500 è arrivata a gennaio 2026, dopo essere stata presentata a EICMA 2024

La ciclistica si basa su un telaio misto in acciaio e alluminio, con forcellone in alluminio e telaietto posteriore smontabile. Sono presenti forcella USD da 41 mm, monoammortizzatore regolabile nel precarico, pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV e freni con disco anteriore da 320 mm e posteriore da 230 mm. Fantic Stealth 500 è disponibile da 6.490 euro nelle versioni Rosso e Giallo, da 6.590 euro nella colorazione Acid Green e da 6.640 euro in quella Racing White.

Kawasaki Z650 S, più comfort e dotazioni

Kawasaki ha aggiornato di recente Z650 S, intervenendo su ergonomia, design e tecnologia. Il modello mantiene il bicilindrico parallelo da 649 cm³, configurazione già nota sulla famiglia Z, e introduce una posizione di guida rivista grazie al nuovo manubrio fat-type, alle pedane riposizionate e alle selle ridisegnate. Quella del pilota ha una superficie più ampia e 15 mm di imbottitura in più, mentre quella del passeggero cresce in larghezza e spessore.

La dotazione comprende un nuovo display TFT a colori da 4,3 pollici con luminosità automatica e compatibilità con Rideology the App, che consente il collegamento dello smartphone, la gestione di alcune informazioni di bordo e la visualizzazione delle notifiche. Sul fronte della sicurezza è presente il controllo di trazione KTRC, affiancato da frizione assistita e antisaltellamento. Tra gli optional figura anche il quick shifter.

Kawasaki Z650 S, naked bicilindrica con TFT e KTRC
Ufficio Stampa Kawasaki
Kwasaki Z650 S è stata presentata al pubblico in occasione di EICMA 2025

La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in acciaio, mentre l’impianto frenante prevede due dischi anteriori da 300 mm e un disco posteriore da 220 mm, con ABS Continental. Kawasaki Z650 S è proposta in tre combinazioni cromatiche. Il prezzo base è fissato a 7.390 euro.

Morbidelli F352, design moderno a un prezzo contenuto

Morbidelli F352 è arrivata sul mercato italiano a settembre dello scorso anno e punta principalmente sui giovani, rientrando anche nei limiti della patente A2. Il modello monta un bicilindrico parallelo da 349,2 cm³ raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a 8 valvole. La potenza dichiarata è di 41,5 CV a 11.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge 31,5 Nm a 8.500 giri/min.

Uno degli elementi tecnici più rilevanti è il telaio perimetrale in alluminio. La ciclistica comprende forcella a steli rovesciati da 41 mm, monoammortizzatore con leveraggi progressivi regolabile nel precarico, cerchi in lega da 17 pollici e pneumatici Maxxis. L’impianto frenante prevede un disco anteriore flottante da 300 mm con pinza a 4 pistoncini e un disco posteriore da 240 mm, con ABS Bosch a doppio canale. Il peso dichiarato è di 175 kg in ordine di marcia.

Morbidelli F352, naked A2 con bicilindrico da 41,5 CV
Ufficio Stampa Morbidelli
Morbidelli F352 si propone come un modello accessibile ai giovani

La dotazione elettronica include tre modalità di guida: Standard, Sport ed Expert. La prima mantiene attivi ABS e controllo di trazione su entrambe le ruote, la seconda disattiva il TCS, mentre la terza esclude anche l’ABS posteriore. La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5 pollici con mirroring smartphone e sistema Morbidelli Connect. È disponibile nelle colorazioni Track Blue, Nero Vulcano e Bianco Heritage, con prezzo di listino di 5.190 euro.

Aprilia Tuono 457, tanta tecnologia e divertimento

Aprilia Tuono 457 è già disponibile dallo scorso anno, ma resta una proposta attuale nella fascia sotto i 7.500 euro. Il modello nasce sulla base della RS 457 e porta nella gamma di Noale una naked pensata per l’uso quotidiano, ma con una chiara impostazione sportiva. Il motore è un bicilindrico parallelo frontemarcia da 457 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro. La potenza massima è di 35 kW, pari a 47,6 CV, il limite previsto per la patente A2, mentre la coppia dichiarata è di 43,5 Nm.

Il peso è di 159 kg a secco e il telaio è in alluminio a doppia trave, soluzione che contribuisce a contenere le masse e a definire il comportamento dinamico del modello. L’impianto frenante utilizza pinze ByBre ed è assistito da ABS Bosch a due canali con doppia mappa di utilizzo. I cerchi da 17 pollici montano pneumatici nelle misure 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore.

Aprilia Tuono 457, naked A2 con bicilindrico da 47,6 CV
Ufficio Stampa Gruppo Piaggio
Aprilia Tuono 457 prevede di serie una strumentazione TFT a colori da 5 pollici

La dotazione comprende acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, Eco, Sport e Rain, e controllo di trazione ATC regolabile. Di serie è prevista anche la strumentazione TFT a colori da 5 pollici, mentre tra gli accessori figura il sistema Aprilia MIA per la connessione dello smartphone. Aprilia Tuono 457, con grafiche Piranha Red e Puma Gray, è proposta a 6.599 euro.

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