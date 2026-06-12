Una selezione di modelli di recente presentazione e accessibili, pensati per chi cerca una moto concreta, divertente e adatta anche all’uso quotidiano.

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Gruppo Piaggio Ecco i modelli più interessanti per chi cerca una naked conveniente e adatta anche alla patente A2

Il panorama delle naked continua a essere uno dei più variegati del mercato a due ruote. Anche in vista del 2026 non mancano novità, aggiornamenti e proposte arrivate di recente, pensate per esigenze differenti: da chi è alla prima esperienza a chi macina chilometri ogni giorno, fino a chi cerca un modello intuitivo ma comunque divertente.

E per chi non ha un budget elevato e guarda soprattutto al prezzo? La scelta non manca nemmeno nella fascia più accessibile. Ecco una selezione di cinque moto tra le più interessanti presentate negli ultimi mesi e disponibili a meno di 7.500 euro.

Hero Hunk 440, un affare da non perdere

Hero Hunk 440 rientra tra i modelli più rappresentativi dell’arrivo in Italia di Hero MotoCorp, marchio indiano ancora poco conosciuto dal grande pubblico europeo ma secondo produttore di moto a livello mondiale. Il modello, accessibile anche per chi è in possesso di patente A2, è equipaggiato con un motore monocilindrico da 440 cm³ raffreddato ad aria e olio, con una potenza di 27 CV a 6.000 giri/min e coppia di 36 Nm a 4.000 giri/min.

La trasmissione è affidata a un cambio a sei rapporti. Il telaio è in acciaio e la ciclistica prevede una forcella Kayaba a steli rovesciati, doppi ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, disco anteriore da 320 mm e disco posteriore da 240 mm con ABS a doppio canale.

Ufficio Stampa EICMA

La dotazione comprende fari full LED, strumentazione TFT con connettività smartphone e navigazione turn-by-turn. Già disponibile dallo scorso novembre nel nostro mercato, può essere acquistata nelle colorazioni Twilight Blue e Phantom Black a un prezzo di 3.990 euro.

Fantic Stealth 500, tra leggerezza e sportività

Fantic Stealth 500 è una delle naked più interessanti nella fascia sotto i 7.500 euro. Il modello, utilizzabile anche con patente A2, è stato presentato a EICMA 2024 insieme alla versione 125 e rappresenta il rilancio della Casa italiana dopo un periodo di crisi. Il peso dichiarato è di 147 kg a secco, dato che la colloca tra le più leggere della categoria.

Il motore è il monocilindrico MM460 da 463 cc, raffreddato a liquido, omologato Euro 5+ e sviluppato con Motori Minarelli. La gestione prevede distribuzione DOHC a quattro valvole, iniezione elettronica con corpo farfallato Ride-by-Wire da 46 mm, frizione multidisco antisaltellamento e cambio a sei rapporti. La dotazione elettronica comprende quattro Riding Modes, Street, Rain, Track e Custom, che intervengono su Traction Control, ABS Cornering e mappatura motore.

Ufficio Stampa Fantic

La ciclistica si basa su un telaio misto in acciaio e alluminio, con forcellone in alluminio e telaietto posteriore smontabile. Sono presenti forcella USD da 41 mm, monoammortizzatore regolabile nel precarico, pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV e freni con disco anteriore da 320 mm e posteriore da 230 mm. Fantic Stealth 500 è disponibile da 6.490 euro nelle versioni Rosso e Giallo, da 6.590 euro nella colorazione Acid Green e da 6.640 euro in quella Racing White.

Kawasaki Z650 S, più comfort e dotazioni

Kawasaki ha aggiornato di recente Z650 S, intervenendo su ergonomia, design e tecnologia. Il modello mantiene il bicilindrico parallelo da 649 cm³, configurazione già nota sulla famiglia Z, e introduce una posizione di guida rivista grazie al nuovo manubrio fat-type, alle pedane riposizionate e alle selle ridisegnate. Quella del pilota ha una superficie più ampia e 15 mm di imbottitura in più, mentre quella del passeggero cresce in larghezza e spessore.

La dotazione comprende un nuovo display TFT a colori da 4,3 pollici con luminosità automatica e compatibilità con Rideology the App, che consente il collegamento dello smartphone, la gestione di alcune informazioni di bordo e la visualizzazione delle notifiche. Sul fronte della sicurezza è presente il controllo di trazione KTRC, affiancato da frizione assistita e antisaltellamento. Tra gli optional figura anche il quick shifter.

Ufficio Stampa Kawasaki

La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in acciaio, mentre l’impianto frenante prevede due dischi anteriori da 300 mm e un disco posteriore da 220 mm, con ABS Continental. Kawasaki Z650 S è proposta in tre combinazioni cromatiche. Il prezzo base è fissato a 7.390 euro.

Morbidelli F352, design moderno a un prezzo contenuto

Morbidelli F352 è arrivata sul mercato italiano a settembre dello scorso anno e punta principalmente sui giovani, rientrando anche nei limiti della patente A2. Il modello monta un bicilindrico parallelo da 349,2 cm³ raffreddato a liquido, con distribuzione DOHC a 8 valvole. La potenza dichiarata è di 41,5 CV a 11.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge 31,5 Nm a 8.500 giri/min.

Uno degli elementi tecnici più rilevanti è il telaio perimetrale in alluminio. La ciclistica comprende forcella a steli rovesciati da 41 mm, monoammortizzatore con leveraggi progressivi regolabile nel precarico, cerchi in lega da 17 pollici e pneumatici Maxxis. L’impianto frenante prevede un disco anteriore flottante da 300 mm con pinza a 4 pistoncini e un disco posteriore da 240 mm, con ABS Bosch a doppio canale. Il peso dichiarato è di 175 kg in ordine di marcia.

Ufficio Stampa Morbidelli

La dotazione elettronica include tre modalità di guida: Standard, Sport ed Expert. La prima mantiene attivi ABS e controllo di trazione su entrambe le ruote, la seconda disattiva il TCS, mentre la terza esclude anche l’ABS posteriore. La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5 pollici con mirroring smartphone e sistema Morbidelli Connect. È disponibile nelle colorazioni Track Blue, Nero Vulcano e Bianco Heritage, con prezzo di listino di 5.190 euro.

Aprilia Tuono 457, tanta tecnologia e divertimento

Aprilia Tuono 457 è già disponibile dallo scorso anno, ma resta una proposta attuale nella fascia sotto i 7.500 euro. Il modello nasce sulla base della RS 457 e porta nella gamma di Noale una naked pensata per l’uso quotidiano, ma con una chiara impostazione sportiva. Il motore è un bicilindrico parallelo frontemarcia da 457 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro. La potenza massima è di 35 kW, pari a 47,6 CV, il limite previsto per la patente A2, mentre la coppia dichiarata è di 43,5 Nm.

Il peso è di 159 kg a secco e il telaio è in alluminio a doppia trave, soluzione che contribuisce a contenere le masse e a definire il comportamento dinamico del modello. L’impianto frenante utilizza pinze ByBre ed è assistito da ABS Bosch a due canali con doppia mappa di utilizzo. I cerchi da 17 pollici montano pneumatici nelle misure 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore.

Ufficio Stampa Gruppo Piaggio

La dotazione comprende acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, Eco, Sport e Rain, e controllo di trazione ATC regolabile. Di serie è prevista anche la strumentazione TFT a colori da 5 pollici, mentre tra gli accessori figura il sistema Aprilia MIA per la connessione dello smartphone. Aprilia Tuono 457, con grafiche Piranha Red e Puma Gray, è proposta a 6.599 euro.