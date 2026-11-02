Da MotoModa Pavia l’abbigliamento moto si sceglie pensando anche allo stile e si mantiene nel tempo con sartoria, lavaggio e igienizzazione

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Chi ha detto che per andare in moto bisogna scegliere tra sicurezza e stile? Giacche dal taglio senza tempo, caschi dalle grafiche creative e accessori tecnologici dimostrano come protezione ed estetica possano coesistere senza rinunce di alcun tipo.

La moda su due ruote segue le tendenze, interpreta esigenze differenti e si adatta tanto a chi affronta lunghi viaggi quanto a chi utilizza la moto quotidianamente. Ma c’è un aspetto che non dovrebbe mai passare in secondo piano: un capo deve essere prima di tutto progettato per proteggere. È proprio dall’equilibrio tra funzionalità, comfort e design che nasce una nuova concezione dell’abbigliamento motociclistico.

Abbigliamento da moto: non solo funzionalità

Caratteristiche tecniche: molto spesso che acquista abbigliamento da moto guarda innanzitutto a quelle, e solo in seconda istanza all’estetica. Resistenza all’abrasione, protezioni integrate e materiali robusti rappresentavano i principali criteri di acquisto, mentre l’estetica occupava una posizione secondaria. Eppure, quando è ora di scegliere, l’occhio vuole la sua parte e se un prodotto è molto ben strutturato, ma esteticamente poco accattivante, si opta per qualcos’altro.

Le nuove collezioni di Motomoda, a Pavia, interpretano stili di guida e preferenze personali sempre più alternativi, proponendo soluzioni che spaziano dall’abbigliamento sportivo a quello urbano, fino ai capi destinati al mototurismo.

L’innovazione riguarda anche i materiali. Tessuti resistenti, membrane impermeabili, sistemi di ventilazione e inserti elasticizzati contribuiscono a migliorare l’esperienza di guida nelle diverse stagioni. Il comfort, del resto, non rappresenta soltanto una comodità: un equipaggiamento che veste correttamente permette di muoversi con maggiore naturalezza, riducendo fastidi e limitazioni durante gli spostamenti.

Un altro cambiamento importante riguarda l’attenzione alla vestibilità. Il settore sta progressivamente ampliando le proprie proposte, riconoscendo che non tutti i motociclisti hanno la stessa corporatura e che la sicurezza deve essere accessibile a chiunque.

Ecco perché Motomoda fa sempre in modo di presentare ai clienti collezioni dedicate alle taglie forti, che consentono di trovare capi tecnici progettati per corporature differenti, senza dover rinunciare all’estetica o accontentarsi di soluzioni poco confortevoli. La corretta vestibilità è infatti importante anche per mantenere le protezioni nella posizione prevista e garantire un’adeguata libertà di movimento.

EICMA 2026, la vetrina delle nuove collezioni

L’evoluzione dell’abbigliamento motociclistico trova una delle sue principali occasioni di incontro e confronto a EICMA, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote, che dal 5 all’8 novembre 2026 tornerà a Fiera Milano Rho.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per osservare da vicino le direzioni intraprese dal settore, dalle innovazioni tecnologiche alle nuove interpretazioni dello stile motociclistico. Accanto alle novità legate ai veicoli, infatti, il mondo dell’equipaggiamento continua a rivestire un ruolo importante nell’esperienza di chi vive la moto.

MotoModa, realtà specializzata nell’abbigliamento e negli accessori motociclistici a Pavia, sarà a EICMA 2026. La manifestazione diventa così un’occasione per conoscere le nuove collezioni, osservare le grafiche e le funzionalità dei caschi e approfondire le innovazioni nel settore degli accessori.

L’intenzione è quella di trasformare gli spunti raccolti durante l’evento in proposte concrete per la propria attività, individuando prodotti capaci di rispondere alle esigenze dei motociclisti e alle trasformazioni del mercato.

Nuove collezioni, caschi e accessori

Se l’abbigliamento permette di sfoggiare liberamente il proprio stile, il casco rappresenta uno degli elementi nei quali design e tecnologia si incontrano davvero. È l’oggetto dove i bikers non accettano compromessi tra performance e identità.

L’evoluzione dei caschi riguarda anche il comfort, la ventilazione, la visibilità e l’integrazione con gli accessori tecnologici. Elementi che possono contribuire a rendere più piacevole l’esperienza di guida, soprattutto quando si trascorrono molte ore in sella.

Parallelamente, cresce l’interesse per dispositivi che rendono l’equipaggiamento sempre più completo. Gli interfoni, ad esempio, sono diventati ormai un must-have.

Un ruolo particolarmente importante è ricoperto anche dai sistemi airbag per motociclisti, progettati per offrire una protezione supplementare in determinate situazioni di incidente.

Non mancano gli occhiali specifici per l’utilizzo motociclistico, pensati per coniugare protezione dagli agenti esterni, comfort visivo e attenzione all’estetica, nel rispetto della compatibilità con il casco utilizzato.

La selezione di questi prodotti richiede quindi una conoscenza delle caratteristiche tecniche e delle necessità individuali. È proprio su questo terreno che l’esperienza di un rivenditore specializzato può fare la differenza, aiutando a distinguere le innovazioni realmente utili dalle semplici tendenze del momento.

Un punto di riferimento per i motociclisti di Pavia

MotoModa, attività presente da decenni nel settore dell’abbigliamento e degli accessori per moto e scooter, con sede in via Vigentina 136 a Pavia è una realtà di riferimento per tutti bikers, dai veri intenditori a chi si sta approcciando per la prima volta a questo mondo. Il negozio propone infatti soluzioni per diverse tipologie di motociclisti, dagli appassionati di guida sportiva, al mototurismo e gli urban bikers.

Accanto alla vendita, un elemento distintivo dell’attività è rappresentato dai servizi dedicati alla cura dell’equipaggiamento. MotoModa dispone infatti di una sartoria specializzata nell’adattamento e nella riparazione dei capi motociclistici, in pelle e tessuto.

Interventi come la sostituzione delle cerniere, la modifica di giacche e pantaloni o gli adattamenti delle tute permettono di intervenire su problemi di vestibilità e usura, nel rispetto delle caratteristiche protettive dei capi. Un servizio particolarmente interessante per chi fatica a trovare abbigliamento perfettamente adatto alla propria corporatura.

L’attenzione prosegue con il lavaggio professionale dei capi tecnici, che richiedono trattamenti compatibili con materiali e membrane specifiche. Utilizzare detergenti non appropriati o procedure di lavaggio scorrette può infatti compromettere alcune proprietà dei tessuti, rendendo necessaria una manutenzione particolarmente attenta.

A completare l’offerta ci sono i servizi di igienizzazione di caschi e abbigliamento motociclistico, pensati per rimuovere sporco, residui e odori che possono accumularsi durante l’utilizzo.