Ecco come stanno andando le vendite di moto, ciclomotori e scooter in Italia considerando i dati ufficiali sulle immatricolazioni aggiornati a maggio 2025

Ufficio Stampa BMW Motorrad Ecco le più vendute di maggio 2025

Il mercato delle due ruote in Italia sta vivendo un momento abbastanza difficile. Le immatricolazioni, nel confronto con i dati dello scorso anno, sono in calo, sia andando a considerare il solo mese di maggio 2025 che estendendo l’analisi a tutto il parziale annuo (da gennaio a maggio). Alcuni segmenti del mercato stanno andando meglio di altri ed è il caso, in particolare, degli scooter che registrano una crescita rispetto allo scorso anno, come confermano gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti pubblicati da Ancma. In difficoltà, invece, i segmenti delle moto e dei ciclomotori. Di seguito andremo ad analizzare i dati sulle immatricolazioni in Italia andando a verificare quali sono i modelli di moto, scooter e ciclomotori più venduti nel nostro Paese tra gennaio e maggio 2025. Ecco tutti i dati:

Il mercato rallenta

Il mese di maggio 2025 si è chiuso con un leggero calo delle immatricolazioni per il mercato delle due ruote che, complessivamente, fa segnare un totale di 44.704 unità vendute. Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno certifica un calo del 2%. Ci sono, però, buone notizie dal settore degli scooter, che fa registrare più di 25.000 immatricolazioni e, soprattutto, una crescita del 9,44% rispetto allo scorso anno. In calo, invece, le moto (-13,37%) e i ciclomotori (-19,19%). Risultati negativi anche per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – maggio 2025), periodo chiuso con 157.206 unità immatricolate e un calo dell’8,36% rispetto allo scorso anno. Anche in questo caso, gli scooter sono in positivo (+1,59%) mentre calano moto (-16,87%) e ciclomotori (-33,57%). I numeri confermano un trend già evidenziato dai dati di aprile 2025.

I modelli più venduti

Non ci sono sostanziali novità nella classifica dei modelli più venduti sul mercato italiano. Il settore, infatti, continua a essere dominato dai “soliti noti” che si confermano un punto di riferimento assoluto per il mondo delle due ruote nel nostro Paese. Di seguito andremo ad analizzare le vendite del periodo gennaio – maggio 2025.

Partiamo dagli scooter e dal dominio della gamma Honda SH. Il podio è tutto firmato dalla Casa nipponica, che continua a dominare il mercato italiano, con al terzo posto SH 150, con 5.068 unità immatricolate, e al secondo posto SH 350, con 6.636 unità. In prima posizione c’è il best seller SH 125, che ha totalizzato 8.490 unità immatricolate nel periodo considerato.

Tra le moto, invece, c’è BMW ad affiancare Honda. Il podio dei modelli più venduti in Italia nei primi cinque mesi dell’anno comprende al terzo posto la BMW R 1300 GS Adventure che ha totalizzato 1.737 unità immatricolate. Seconda posizione per la Honda Africa Twin, vera e propria icona del mondo delle due ruote, con un totale di 1.794 unità immatricolate. A guidare la classifica delle moto più vendute in Italia c’è la BMW R 1300 GS con un totale di 2.042 unità.

Passiamo ora ai ciclomotori. Nonostante il netto calo del settore, il mercato continua a vedere i soliti protagonisti. Il podio dei modelli più venduti comprende, infatti, al terzo posto il SYM Symphony 50 con un totale di 262 unità immatricolate. Seconda posizione per Kymco Filly 50 che ha totalizzato 268 unità immatricolate. A guidare il settore c’è il Piaggio Liberty 50 che ha raggiunto quota 987 unità nel corso dei primi cinque mesi dell’anno.