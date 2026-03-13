Moto e scooter, guida completa sui controlli prima di tornare su strada in primavera

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

123RF Mai uscire dal garage con la propria moto dopo la pausa invernale senza alcun tipo di controllo

Con la fine dell’inverno e l’arrivo delle prime giornate primaverili, molti motociclisti tornano a utilizzare moto e scooter dopo settimane o mesi di inattività. Prima di rimettersi in strada, però, è consigliabile verificare alcune componenti fondamentali del veicolo, per evitare spiacevoli sorprese: una verifica preliminare consente di ridurre il rischio di guasti e di affrontare i primi chilometri della stagione con maggiore sicurezza.

Alcuni controlli sono semplici e possono essere eseguiti anche in autonomia, mentre altri richiedono più attenzione o il supporto di un’officina. Dalla pressione degli pneumatici allo stato della trasmissione, ecco le operazioni di base da considerare prima di tornare a guidare dopo la pausa invernale.

Il primo passo: osservare la moto

La prima operazione è semplice, ma importante: rimuovere il telo, accessorio il cui utilizzo è caldamente consigliato, anche solo per proteggere la moto da polvere e sporco. È il momento per osservare con attenzione le condizioni generali della moto: non si tratta solo di una questione estetica, perché un controllo visivo permette di individuare eventuali segni lasciati dal periodo di fermo, come trafilaggi di liquidi, tracce di ossidazione, morsetti allentati o residui di umidità. Anche piccoli danni o anomalie possono emergere già in questa fase, prima di passare a verifiche più tecniche.

Questa prima analisi serve anche a farsi un’idea più chiara dello stato generale del veicolo e a definire un programma di controlli più completo. Individuare subito eventuali criticità consente di capire su quali componenti intervenire con maggiore attenzione, affiancando ai controlli di base – che riguardano elementi come batteria, pneumatici e impianto frenante – altre verifiche utili per affrontare la nuova stagione con maggiore tranquillità.

Assicurarsi dello stato della batteria

La batteria è uno dei componenti più sensibili dopo un lungo periodo di inattività. Anche quando la moto resta ferma in garage, l’impianto elettrico continua ad assorbire una piccola quantità di corrente, che nel tempo può scaricare lentamente la batteria. Per limitare questo problema è consigliabile utilizzare un mantenitore di carica durante l’inverno, un dispositivo collegabile alla presa domestica che tiene automaticamente la tensione ottimale, attivandosi e disattivandosi secondo necessità.

Se la moto si avvia senza difficoltà, è consigliabile lasciarla girare al minimo per circa una quindicina di minuti, così da permettere una ricarica parziale e prevenire problemi alle accensioni successive. Quando il livello di tensione non è indicato sul cruscotto, può essere verificato con un tester e, se necessario, ricaricato completamente con il mantenitore. Questa operazione contribuisce a preservare la durata della batteria e garantire avviamenti affidabili.

Se invece la moto non si avvia, sui modelli di ultima generazione è sconsigliato fare il ponte con la batteria di un altro veicolo per evitare danni all’impianto elettrico. In questi casi, è opportuno smontare la batteria e collegarla a un mantenitore o a un caricabatterie dedicato, compatibile con il tipo di batteria (piombo, nichel, litio). Se anche così la batteria non recupera la piena carica, sarà inevitabilmente necessario sostituirla.

Pressione pneumatici, consigli pratici

Anche se prima della sosta invernale era stata verificata, il lungo periodo di inattività può far perdere pressione alle gomme. Se il calo è marcato, fino ad avvicinarsi a zero, è consigliabile controllare lo pneumatico per eventuali microforature che potrebbero aver provocato lo sgonfiamento graduale. I valori di pressione corretti variano in base al modello di pneumatico e alle indicazioni della casa costruttrice, spesso riportate sul fianco della gomma o nel libretto di manutenzione. In assenza di indicazioni specifiche, valori generalmente validi sono 2–2,2 bar per l’anteriore e 2,2–2,4 bar per il posteriore.

Per evitare deformazioni durante il periodo di fermo, è consigliabile appoggiare la moto sul cavalletto centrale. Se non disponibile, è utile valutare un cavalletto alza moto posteriore, che solleva la ruota facendo leva sul forcellone, evitando che il peso gravi su un lato della gomma. Lasciare la moto sul cavalletto laterale durante l’inverno può deformare la carcassa dello pneumatico, compromettendone prestazioni e sicurezza alla ripartenza.

Attenzione alla ruggine

Durante il periodo di fermo, soprattutto in ambienti umidi o nelle zone costiere, è possibile che compaiano punti di ruggine sulla moto. Le aree più a rischio sono i dischi freno e gli steli della forcella. Sui dischi freno, nella maggior parte dei casi, la ruggine superficiale viene rimossa già con le prime frenate, grazie al calore generato e all’azione delle pasticche. Quando la ruggine interessa gli steli della forcella, è consigliabile prenotare un controllo presso un centro autorizzato del marchio di riferimento della propria moto.

La corrosione potrebbe compromettere i paraoli e causare perdite di olio, con possibili danni al sistema sospensioni. Nella maggior parte dei casi, i punti di ruggine non richiedono la sostituzione degli steli: possono essere rimossi con interventi di pulizia mirata, a condizione che la corrosione non sia penetrata in profondità. È fondamentale non trascurare questi controlli, perché la ruggine tende a peggiorare col tempo. Per la pulizia, evitare solventi o lubrificanti non specifici. Per gli steli della forcella usare il lubrificante dedicato, mentre per le piste dei dischi frenanti è consigliato un prodotto specifico come il Brake Cleaner o, in alternativa, alcool isopropilico.

Olio motore

L’olio motore è fondamentale per il corretto funzionamento di un motore. Non bisogna dare per scontato che, dopo un cambio olio effettuato durante il tagliando, il livello rimanga costante fino al controllo successivo: è consigliabile verificarlo ogni 1.000 km, così da monitorarne costantemente lo stato e intervenire tempestivamente in caso di perdite o consumo eccessivo. Il controllo va effettuato a motore freddo, con la moto completamente dritta, preferibilmente senza il cavalletto centrale o l’alza moto posteriore, che potrebbero falsare la lettura.

Nella maggior parte dei veicoli è presente un oblò sul carter motore, solitamente lato freno posteriore, con due segni che indicano il livello minimo e massimo. Il livello dell’olio deve trovarsi all’interno di questo intervallo e in caso contrario, è necessario integrare con olio della stessa tipologia raccomandata dal costruttore. Su alcuni scooter il controllo avviene tramite un tappo con asta graduata. Dopo aver svitato il tappo, pulito l’asta e reinserito parzialmente l’olio, si estrae nuovamente per verificare il livello. Anche in questo caso, se l’olio non raggiunge il segno minimo, va aggiunto quanto necessario.

Impianto elettrico, catena e freni

È consigliabile verificare anche l’impianto elettrico della moto. Lampadine del faro, delle frecce o di altri indicatori possono non funzionare, a causa dell’età o del freddo accumulato in garage. È importante sostituirle con lampadine compatibili, rispettando tensione e potenza indicate sul libretto di uso e manutenzione. Allo stesso tempo, conviene controllare i blocchetti elettrici: la condensa può ossidare i contatti, causando malfunzionamenti. Un rapido trattamento con spray antiossidante o lubrificante specifico risolve la maggior parte dei problemi.

La catena della trasmissione va controllata almeno una volta al mese, o ogni quindici giorni se si percorrono strade polverose, per verificarne le condizioni e la corretta tensione come indicato dal libretto. Una catena troppo tesa o troppo lasca può danneggiare rapidamente pignone e corona. Dopo il periodo di fermo, è bene lubrificarla tra le maglie con olio specifico per catene. Anche le pastiglie dei freni devono essere verificate regolarmente. È possibile controllarne l’usura senza smontare nulla, osservandole attraverso la finestra presente sulle pinze. Le scanalature del materiale d’attrito servono da indicatore di consumo: se non sono più visibili, le pastiglie devono essere sostituite prontamente.