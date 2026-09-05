Stelvio, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone avranno una nuova livrea, presentata insieme al nuovo stabilimento di Mandello del Lario

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Moto Guzzi La serie 105th Anniversary di Moto Guzzi sarà disponibile solamente fino a dicembre 2027

In occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo a Mandello del Lario, Moto Guzzi celebra i 105 anni di attività con una serie speciale dedicata. Nasce così 105th Anniversary, proposta su alcuni dei modelli dell’attuale gamma.

L’edizione coinvolge Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone, tutte caratterizzate da una livrea specifica ispirata ai colori e alle finiture della rinnovata sede. La commercializzazione partirà da ottobre, ma rimarrà disponibile solo fino al termine del 2027.

Tutti i dettagli della serie speciale

L’edizione 105th Anniversary riprende alcuni elementi stilistici del nuovo complesso di Mandello del Lario, progettato dall’architetto statunitense Greg Lynn. La colorazione scelta per i modelli è un grigio con finitura perlata lucida, pensato per richiamare il linguaggio industriale e metallico della sede rinnovata, che comprende anche il museo e nuovi spazi destinati agli eventi e all’accoglienza dei visitatori.

A interrompere la tonalità principale ci sono dettagli gialli a contrasto, anch’essi ispirati alle finiture utilizzate nel sito di Mandello. Sui due lati del serbatoio compare una grafica verticale dedicata al 105° anniversario, con il numero 105 collocato nella zona normalmente occupata dall’aquila Moto Guzzi. Lo stesso richiamo grafico viene ripreso anche sul canale del cerchio della ruota posteriore.

Un trattamento specifico riguarda anche la sella, caratterizzata dall’aquila stilizzata Moto Guzzi e da cuciture gialle a contrasto. Le modifiche riguardano quindi soprattutto l’aspetto estetico e servono a identificare questa serie rispetto alle versioni standard della gamma, mantenendo un’impostazione comune sui diversi modelli coinvolti nell’iniziativa.

Stelvio e V100 Mandello, le proposte da 1.042 cc

Tra i modelli scelti per la serie 105th Anniversary ci sono Stelvio e V100 Mandello, due proposte differenti per impostazione ma accomunate dal motore Compact Block da 1.042 cc. Entrambe adottano il bicilindrico trasversale a V di 90° raffreddato a liquido, con una potenza massima di 115 CV e una coppia di 105 Nm, oltre alla trasmissione finale a cardano tipica della produzione Moto Guzzi.

Moto Guzzi Stelvio è la modern adventure tourer della gamma, progettata per un utilizzo che comprende sia i lunghi viaggi sia percorsi più impegnativi. La dotazione prevede cinque Riding Mode, tra cui quello dedicato all’off-road, Cornering ABS, controllo di trazione e strumentazione TFT da 5 pollici. Completano l’equipaggiamento il parabrezza regolabile elettricamente e la ruota anteriore a raggi tubeless da 19 pollici.

Stelvio PFF Rider Assistance Solution mantiene le caratteristiche tecniche della versione standard aggiungendo una piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D. Il sistema comprende il Forward Collision Warning per segnalare potenziali collisioni, il Blind Spot Information System per controllare l’angolo cieco e il Lane Change Assist, che monitora la zona posteriore durante i cambi di corsia.

V100 Mandello propone invece un’impostazione sport-touring e affianca alle caratteristiche del Compact Block una serie di soluzioni dedicate alla guida su strada. Sono presenti quattro Riding Mode, Cornering ABS, controllo di trazione, display TFT da 5 pollici e parabrezza regolabile elettricamente. Una delle caratteristiche del modello è l’aerodinamica adattiva, con deflettori laterali che variano la posizione in funzione della velocità e della modalità di guida selezionata.

V85 Strada e V7 Stone, i due modelli da 853 cc

A completare la gamma interessata dalla 105th Anniversary sono V85 Strada e V7 Stone. In entrambi i casi troviamo un bicilindrico trasversale a V di 90° da 853 cc raffreddato ad aria e la trasmissione finale a cardano, ma le due moto seguono filosofie differenti. V85 Strada punta maggiormente sulla versatilità e sul turismo, mentre V7 Stone conserva un’impostazione più essenziale e tradizionale.

Moto Guzzi V85 Strada utilizza il motore Small Block con sistema di fasatura variabile, capace di sviluppare 80 CV di potenza e 83 Nm di coppia. La dotazione comprende tre Riding Mode, denominati Road, Sport e Rain, cruise control e strumentazione TFT da 5 pollici. Il serbatoio ha una capacità di 23 litri, mentre i cerchi sono in lega di alluminio, con una ruota anteriore da 19 pollici.

V7 Stone adotta invece una configurazione più semplice, con il bicilindrico da 853 cc accreditato di 67,3 CV e 79 Nm di coppia. Il modello dispone di sistema Ride-by-Wire, cruise control, ABS e controllo di trazione, oltre a due Riding Mode, Road e Rain. La dotazione comprende anche la fanaleria full LED con firma luminosa DRL e una strumentazione LCD circolare, mentre il serbatoio ha una capacità di 21 litri.