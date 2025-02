Fonte: Ufficio Stampa Moto Guzzi Dopo quattro anni, lo stabilimento Moto Guzzi è pronto

Moto Guzzi si prepara ad avviare la produzione nel nuovo stabilimento di Mandello del Lario, da diversi anni al centro di un programma di ristrutturazione e ammodernamento partito da quella che era la fabbrica storica dell’azienda con l’obiettivo di realizzare un impianto moderno, in grado di diventare il nuovo simbolo delle attività produttive di Moto Guzzi.

Stando alle ultime informazioni disponibili, i lavori sono praticamente ultimati e le attività produttive sono già iniziate, con l’obiettivo di testare tutti gli elementi dell’impianto in vista dell’avvio della produzione di serie. Nello stabilimento sarà realizzata la Moto Guzzi V7. Il progetto rappresenterà un punto di svolta per l’azienda.

Un impianto tutto nuovo

Il progetto del nuovo impianto di produzione di Mandello del Lario, di cui vi abbiamo già parlato con un approfondimento sui lavori, va avanti da circa quattro anni, sotto la direzione di Greg Lynn, architetto e CEO di Piaggio Fast Forward. Gli obiettivi del progetto erano diversi a partire dalla necessità di ammodernare l’area produttiva, andando a incrementare le capacità (fino ad arrivare a 40.000 moto all’anno). L’area dello stabilimento, inoltre, ospiterà anche strutture per gli appassionati del mercato, un museo, un ristorante e anche gli uffici aziendali.

Il sito ufficiale di Moto Guzzi descrive, in questo modo, l’obiettivo finale del programma di ampliamento della sede storica aziendale che oltre a un ampliamento della capacità produttiva andrà a offrire “una concezione completamente nuova dell’impianto di Mandello che sempre più sarà il cuore pulsante della passione che unisce i Guzzisti di tutto il mondo, per rendere la città un punto di riferimento nel motorismo mondiale.”

Nel corso di un’intervista a La Provincia Unica, il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, ha fornito ulteriori informazioni su quelle che saranno le tempistiche del progetto: “probabilmente nel 2026 vedremo la fine del cantiere per quanto riguarda tutta la parte destinata ai guzzisti: quindi il nuovo museo, il ristorante e tutte queste attività che sono più legate alla passione Moto Guzzi più che alla produzione“.

Via alla produzione

Passiamo ora a quelli che sono gli aspetti più legati alle attività produttive di Moto Guzzi. Il nuovo stabilimento dell’azienda ospiterà la produzione della Moto Guzzi V7 e, in futuro, di altre novità della Casa. Secondo le prime informazioni, l’obiettivo è fare in modo che la produzione di serie entri a regime già sul finire del primo trimestre del 2025, in concomitanza con i 104 anni dell’azienda. Attualmente, le linee produttive sono in fase di test: si tratta di un momento essenziale per accertarsi che tutto funzioni come dovrebbe e che il sito è realmente in grado di sostenere i target produttivi fissati dall’azienda.

L’obiettivo, infatti, è arrivare a produrre fino a 40.000 unità ogni anno, andando a raddoppiare la capacità precedente. Ulteriori aggiornamenti in merito al futuro delle attività produttive di Moto Guzzi arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Per l’azienda, si tratta di un vero e proprio punto di svolta. Lo stabilimento di Mandello rappresenterà la base di partenza per avviare un ambizioso programma di crescita nel corso dei prossimi anni oltre che per rafforzare il legame tra il brand e i suoi appassionati.