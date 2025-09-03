Torna Moto Guzzi Open House: l'edizione 2025, che segnerà una vera e propria svolta, è programmata tra l'11 e il 14 settembre, ecco i dettagli completi

Ufficio Stampa Moto Guzzi Tra pochi giorni si svolgerà Moto Guzzi Open House 2025

Per gli appassionati delle due ruote sta per arrivare un appuntamento da non perdere. Dal prossimo 11 settembre e fino al successivo 14 settembre, infatti, Mandello del Lario tornerà ad accogliere i motociclisti di tutto il mondo per il raduno annuale nel luogo in cui è nata Moto Guzzi, un marchio sempre più iconico per la storia delle moto. L’edizione 2025 segna un punto di svolta. Dal prossimo anno, infatti, l’allestimento del museo storico sarà spostato in nuovi spazi grazie ai lavori che porteranno alla realizzazione di un impianto moderno per la fabbrica di Via Parodi. Si tratta di un motivo in più per partecipare e scoprire da vicino i luoghi che hanno visto la nascita di uno dei marchi simbolo del settore delle moto italiano e mondiale.

Un appuntamento per veri appassionati

Il lungo weekend tra l’11 e il 14 settembre sarà, quindi, l’occasione per tanti appassionati di partecipare a Moto Guzzi Open House 2025. Come da tradizione, l’evento è stato annunciato dall’azienda la scorsa primavera e si aprirà con il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, comprendendo poi tantissimi eventi a cui partecipare. All’evento sarà presente anche ASI (Automotoclub Storico Italiano). Nel corso della manifestazione, inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare a vari test ride per i modelli della gamma attuale di Moto Guzzi, come la Stelvio. Le prenotazioni possono essere fatte direttamente durante l’evento, presso lo stand situato in Via Tommaso Grossi.

Per quanto riguarda il Museo, situato in Via Parodi 63, è necessaria la prenotazione che può essere effettuata direttamente tramite il sito della Casa, in base al calendario di disponibilità. L’accesso è gratuito ed è possibile scegliere tra la visita libera e la visita guidata. Stando a quanto riporta il sito, non c’è disponibilità per le date dell’evento (11-14 settembre). Non è escluso, però, che, considerando la grande affluenza di appassionati, l’organizzazione riesca ad aggiungere ulteriori slot orari per consentire a più appassionati di visitare la collezione. Il consiglio è di consultare il sito ufficiale per verificare eventuali aggiornamenti.

Dal prossimo anno si cambia

Come annunciato dalla stessa Moto Guzzi, l’evento del 2025 segna una sorta di addio in vista delle grandi novità in programma per il prossimo anno con il completamento del “progetto rivoluzionario” che rinnoverà la fabbrica di Via Parodi. L’azienda stessa, sul suo sito, in occasione della presentazione di Moto Guzzi Open House 2025, sottolineava:

“lavori in corso restituiranno a Mandello non solo un impianto modernissimo, nel quale nasceranno le Moto Guzzi del futuro, ma anche un nuovo ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico”.”

Si tratta di un progetto di ammodernamento e riqualificazione che coinvolgerà sia gli impianti produttivi che tutti gli spazi dedicati agli appassionati, a partire dal Museo Storico che può contare su una collezione di oltre 150 Moto Guzzi. Dal prossimo anno, il Museo si trasferirà, con un nuovo allestimento, in spazi inediti e più ampi, ma sempre con la possibilità per i visitatori di ammirare da vicino la storia della Casa italiana, vera e propria icona del mondo delle due ruote.