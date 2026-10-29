Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Moto Guzzi Moto Guzzi The Trip sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali a partire dall'inizio del 2027

Dopo il rinnovamento dello storico stabilimento di Mandello del Lario, inaugurato a settembre in occasione dei 105 anni del marchio, Moto Guzzi apre un nuovo capitolo della propria storia con The Trip, una roadster di media cilindrata progettata per l’utilizzo quotidiano e i percorsi fuori città.

La novità dell’Aquila sarà presentata a EICMA 2026, in programma a Milano dal 3 all’8 novembre, per poi arrivare nelle concessionarie a inizio 2027.

Tra le principali caratteristiche figurano un motore bicilindrico da 48 CV, un peso di 180 kg in ordine di marcia e tre modalità di guida.

Il design tra tradizione e nuove soluzioni

Con The Trip, Moto Guzzi introduce un nuovo linguaggio stilistico, caratterizzato da linee essenziali, superfici pulite e una carrozzeria che lascia in evidenza il motore bicilindrico con finitura nera. Il progetto mantiene alcuni richiami alla tradizione del marchio, reinterpretandoli attraverso forme più contemporanee.

Tra questi figura il gruppo ottico Full LED, il cui disegno riprende il simbolo dell’Aquila. Il serbatoio è realizzato in metallo e ha una capacità di 15 litri. L’attenzione all’ergonomia si traduce in una posizione di guida naturale e in una sella posta a partire da 790 mm da terra, una misura che punta ad agevolare l’appoggio dei piedi al suolo durante le soste e le manovre.

Sulla seduta compare anche il nome The Trip ricamato. Per quanto riguarda le colorazioni, sono previste tre livree: Black Metropolis, Green Grove e Red Beat. A queste si aggiunge The Opening, una serie speciale annunciata per accompagnare il debutto commerciale del modello.

Motore e caratteristiche tecniche

La principale novità meccanica riguarda l’adozione di un bicilindrico parallelo, una configurazione differente dal tradizionale motore a V trasversale che caratterizza la produzione Moto Guzzi. Il propulsore sviluppa una potenza di quasi 48 CV, rientrando nei limiti previsti per la patente A2. La Casa dichiara un’erogazione fluida, con gran parte della coppia disponibile già ai bassi regimi, una caratteristica utile soprattutto nelle frequenti variazioni di velocità del traffico cittadino.

Per quanto riguarda la ciclistica, lo sviluppo si è concentrato sull’agilità e sulla maneggevolezza, con l’obiettivo di rendere la guida intuitiva anche per chi ha meno esperienza. Il peso dichiarato è di 180 kg in ordine di marcia. L’impostazione complessiva punta a facilitare le manovre a bassa velocità e i cambi di direzione, mantenendo un comportamento adatto anche ai percorsi extraurbani.

Tra le dotazioni elettroniche figura l’acceleratore Ride-by-Wire, abbinato a tre modalità di guida. Road privilegia fluidità e comfort, Sport prevede una risposta più dinamica del motore, mentre Rain è pensata per affrontare le condizioni di scarsa aderenza. La gestione elettronica dell’acceleratore consente di differenziare il comportamento del propulsore in funzione della modalità selezionata.

La strumentazione comprende un display TFT circolare da 3,6 pollici, dotato di connettività con lo smartphone. Al manubrio sono presenti blocchetti retroilluminati, che facilitano l’individuazione dei comandi anche durante la guida notturna. Tra gli accessori figurano inoltre la navigazione a pittogrammi, per visualizzare le indicazioni del percorso, e il quickshifter, che permette di cambiare marcia senza azionare la frizione.

Il debutto a EICMA 2026 e la serie 105th Anniversary

Il pubblico potrà vedere The Trip presso lo stand Moto Guzzi al Padiglione 9 di EICMA 2026, prima dell’arrivo nelle concessionarie previsto per l’inizio del prossimo anno; tuttavia, il prezzo non è ancora stato comunicato. La manifestazione sarà anche un’occasione per conoscere le altre proposte del marchio, che nel corso del 2026 ha celebrato il proprio 105° anniversario con una serie speciale dedicata ad alcuni modelli della gamma.

Denominata 105th Anniversary, l’edizione interessa Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone. Tutte adottano una livrea grigio perlato con dettagli gialli, ispirata alle finiture dello stabilimento di Mandello del Lario. Sul serbatoio compare una grafica con il numero 105, ripresa anche sul cerchio posteriore, mentre la sella presenta cuciture gialle e il simbolo dell’Aquila stilizzato.