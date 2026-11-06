Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Moto Guzzi Moto Guzzi V85 TT Napapijri presenta una livrea bianca, blu e rossa con le coordinate geografiche di Capo Nord sul serbatoio

Il 2026 segna il 105° anniversario di Moto Guzzi, celebrato con l’inaugurazione dello storico stabilimento rinnovato di Mandello del Lario. Le novità proseguono a EICMA 2026, dove la Casa italiana presenta Moto Guzzi V85 TT Napapijri, un’edizione speciale nata dalla collaborazione con il marchio di abbigliamento.

La nuova versione della moto adventure si distingue per una livrea ispirata ai colori della bandiera norvegese e una serie di dettagli personalizzati. La base tecnica rimane quella della V85 TT, con motore bicilindrico da 853 cc e 80 CV, affiancato da dotazioni dedicate al turismo e alla guida fuori dall’asfalto.

Una collaborazione tra storia e design

Moto Guzzi e Napapijri sono due marchi italiani attivi in settori differenti, ma accomunati da un legame con il mondo dei viaggi e delle attività all’aria aperta. Il richiamo al Grande Nord trova riscontro anche nella storia della Casa motociclistica: nel 1927 Giuseppe Guzzi raggiunse il Circolo Polare Artico in sella a una GT 500, successivamente ribattezzata Norge. Un episodio storico che ha contribuito a definire la vocazione turistica del costruttore.

L’accordo tra le due aziende era stato annunciato a settembre, durante le Giornate Mondiali Moto Guzzi, con una capsule collection di abbigliamento in edizione limitata. Il progetto si estende ora alla V85 TT, presentata al Salone di Milano insieme alla nuova roadster The Trip e alla serie 105th Anniversary. Quest’ultima, introdotta in occasione dell’apertura del complesso produttivo rinnovato, propone una livrea specifica su diversi modelli della gamma per celebrare i 105 anni di attività del marchio.

La colorazione della versione Napapijri combina bianco, blu e rosso, con il telaio a vista che contribuisce al contrasto cromatico. Sul serbatoio, decorato con una grafica ispirata al planisfero, sono riportate le coordinate geografiche di Capo Nord, mentre sul parafango anteriore compare la scritta NORDKAPP. Anche le protezioni degli steli della forcella riprendono gli stessi colori, completando una personalizzazione che richiama la Norvegia e il tema dell’esplorazione.

Gli interventi riguardano inoltre il morsetto superiore del manubrio, inciso al laser con il simbolo dei due brand. Sul parabrezza compare un pentagono ispirato alla tasca della giacca Rainforest di Napapijri, riprodotto anche sulla sella insieme all’aquila stilizzata Moto Guzzi. L’allestimento comprende infine la Bering Bag, un borsone in cotone cerato fornito con la moto e progettato per resistere agli agenti atmosferici.

Tecnologia e dotazioni per il viaggio

La componente meccanica è affidata al bicilindrico a V trasversale di 90°, raffreddato ad aria e dotato di fasatura variabile. Il propulsore sviluppa 80 CV e rende disponibile il 90% della coppia già a 3.500 giri/min, mentre la trasmissione finale a cardano sostituisce la tradizionale catena. Il telaio in tubi d’acciaio ad alta resistenza mantiene l’impostazione della versione standard, con una struttura adatta alla guida su strada e ai percorsi sterrati.

La ciclistica comprende cerchi a raggi con pneumatici tubeless, da 19 pollici all’anteriore e 17 al posteriore. Tra le protezioni figurano una piastra paracoppa in alluminio e i paramani, mentre il frontale conserva il doppio proiettore circolare a LED con luci diurne DRL a forma di aquila. Per il comfort sono previsti sella e manopole riscaldabili di serie, oltre a un parabrezza regolabile manualmente su cinque posizioni, con un’escursione complessiva di 70 mm.

L’elettronica offre quattro modalità di guida, Road, Sport, Offroad e Rain, attraverso le quali vengono gestiti la risposta dell’acceleratore Ride-by-Wire, l’ABS e il controllo di trazione. Una piattaforma inerziale a sei assi permette il funzionamento dell’ABS Cornering e del Traction Control, modulando gli interventi in base all’angolo di piega. Completa la dotazione il Cruise Control, utilizzabile per mantenere una velocità costante durante i trasferimenti.

La strumentazione comprende un display TFT a colori da 5 pollici e il sistema multimediale Moto Guzzi MIA, incluso nell’equipaggiamento di serie. Attraverso il collegamento con lo smartphone è possibile gestire telefonate, musica e assistente vocale direttamente dai comandi al manubrio. La piattaforma integra anche la navigazione, consentendo di visualizzare sullo schermo le indicazioni del percorso impostato sul telefono.