Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Moto Guzzi Moto Guzzi conquista gli appassionati: numeri da record

La nuova “casa” di Moto Guzzi ha attirato l’attenzione degli appassionati e oltre 6.000 visitatori hanno raggiunto la rinnovata sede della Casa a Mandello del Lario, con una media di oltre 300 presenze al giorno che conferma il grande interesse per il marchio.

Questi numeri si sommano agli oltre 60 mila fan arrivati sulle Rive del Lario, tra il 3 e il 6 settembre, per le Giornate Mondiali Moto Guzzi. Gli appassionati del settore delle due ruote hanno supportato appieno il programma di riqualificazione del brand.

I lavori di aggiornamento dello stabilimento hanno raggiunto l’obiettivo, ampliando la sede storica e affiancando all’attività produttiva degli spazi museali moderni e ricchi di interesse oltre a diversi altri spazi aperti al pubblico. Ecco tutti i dettagli in merito:

Un luogo dedicato agli amanti delle due ruote

Il nuovo Museo Moto Guzzi ruba la scena, grazie a una collezione di oltre 160 motociclette a cui si affianca la storica Galleria del Vento, in una nuova veste completamente restaurata, oltre alla fabbrica, appena trasformata per garantire una produzione di altissimo livello tecnologico.

A completare l’offerta per i visitatori troviamo la caffetteria, il Motoplex, spazio commerciale dove vengono esposti i modelli Moto Guzzi e di altri marchi di moto e scooter del Gruppo Piaggio, insieme alle collezioni di abbigliamento e accessori dedicati agli appassionati di motociclismo.

Si tratta di un’esperienza a 360 gradi, pensata per soddisfare gli amanti dello storico marchio ma anche gli amanti del mondo delle due ruote in generale, con tante chicche e la possibilità di dare uno sguardo a un vero e proprio pezzo di storia del motociclismo.

Per tutti i dettagli in merito vi rimandiamo all’articolo in cui abbiamo analizzato la riapertura della “casa” di Moto Guzzi e il suo significato per l’azienda, che continua a essere un punto di riferimento assoluto per gli appassionati del settore. Ricordiamo, inoltre, che, appena poche settimane fa, l’azienda ha svelato una nuova serie celebrativa, realizzata per omaggiare i primi 105 anni di attività della Casa sul mercato delle due ruote.

Come visitare il museo

A partire dal mese di ottobre (e fino al prossimo 31 marzo), la struttura di Moto Guzzi sarà visitabile con un nuovo orario, con apertura dal giovedì alla domenica. L’orario va dalle 10 alle 17, nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre per sabato e domenica è prevista una chiusura posticipata alle 18, incrementando le opzioni a disposizione dei visitatori.

Per saperne di più, potete consultare il sito ufficiale di Moto Guzzi (motoguzzi.com) e accedere poi alla sezione Museo. La visita alla struttura è su prenotazione e il biglietto ha un costo di 12 euro (10 euro il ridotto). Il sistema consente di pianificare nei dettagli la visita, organizzando tutto al meglio anche per i fan e i curiosi che arrivano da lontano.