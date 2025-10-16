La nuova Moto Morini Allthrike è nata per affrontare ogni sfida quotidiana con un prezzo e un look da battaglia

Ufficio Stampa Moto Morini Debutta la nuova Moto Morini Allthrike 450

Gli appassionati di endurone pronte all’adventure “easy” non si lasceranno sfuggire la nuova Moto Morini Allthrike. Un modello ideale per affrontare senza patemi i percorsi urbani quotidiani, senza rinunciare a piacevoli scampagnate nei weekend. Grazie a una piccola cilindrata di 450 cc la crossover offre prestazioni valide a un costo conveniente nel confronto con le rivali.

La parola chiave del progetto Allthrike è versatilità. L’accessibilità a possessori di patente A2 potrà soddisfare i giovani motociclisti che hanno bisogno di un mezzo per destreggiarsi nel traffico, ma anche gli esperti dell’off-road leggero che sentono l’esigenza di divertirsi sullo sterrato. La moto risulta facile da guidare anche su superfici sconnesse e ricche di asperità.

Per gli amanti del tassello

La nuova Moto Morini Allthrike 450, pur essendo una bicilindrica dalla cilindrata ridotta, riesce a trasmettere un piacere di guida autentico. Si lascia guidare senza troppi affanni nel tragitto casa-lavoro, dando il meglio di sé nel fuoristrada semplice. Il motore bicilindrico parallelo da 449 cc, raffreddato a liquido con distribuzione DOHC, è in grado di erogare 44.8 cavalli di potenza massima a 8500 giri/min e 42Nm di coppia a 6500 giri/min. Una cavalleria perfetta per chi vuole cominciare a cimentarsi con questo segmento.

Un altro punto di forza è rappresentato dal peso di 190 kg a secco che aiuta nei cambi di direzione repentini. L’altezza sella è pari a 840mm e la posizione risulta confortevole. Il serbatoio ha una capacità di 18.5 litri e vanta di serie degli attacchi per le borse. La forcella anteriore da 41mm di diametro è griffata Kayaba ed è regolabile nel precarico e nell’idraulica. Il telaio è in acciaio mentre il forcellone in alluminio. Il monoammortizzatore posteriore presenta il leveraggio progressivo, con un’escursione all’anteriore di 208mm, mentre risulta 190mm di corsa ruota al posteriore.

Tecnologia al giusto prezzo

L’ABS è a due canali e, con la modalità off-road on, si disattiva sulla ruota posteriore. Non manca il Traction Control a sua volta disinseribile da uno schermo ben visibile, anche con il riflesso della luce solare. I cerchi a raggi tangenziali hanno le misure tradizionali per il fuoristrada: 21″-18″, con la possibilità di equipaggiare al posteriore gomme sia 140/70 sia 140/80. L’impianto frenante J.Juan è provvisto di pinza radiale a quattro pistoncini e disco da 320 mm all’anteriore e pinza a due pistoncini contrapposti e disco da 255 mm al posteriore. L’unico neo di questa Moto Morini, a differenza della X-Cape, riguarda la pressione che va apportata sul freno che, in particolar modo su asfalto, deve essere decisa.

Sulla Allthrike 450 spiccano i faretti a LED anteriori e una silhouette snella con il motore in bella vista. Il suono che emerge dai terminali è vivace e regala una erogazione fluida. Super il prezzo, tra i più bassi della categoria: 5.890 euro f.c.. La versione base viene commercializzata in due colorazioni: verde o nera. Troverete in gamma anche un allestimento High Equipped, in solo bianco, che con 250 euro in più garantisce paramani, manopole e sella riscaldabili. La moto è già ordinabile negli oltre 100 punti vendita in Italia con tre anni di garanzia e cavalletto centrale di serie. Per chi ha in programma anche dei viaggi sono in arrivo una serie di accessori, come le borse serbatoio, tris di valigie e paramotore più robusto.