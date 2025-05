Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Moto Morini Look speciale per la Moto Morini X-Cape 700 Gold Edition

Concepita per i motociclisti che vogliono solo il massimo, la Gold Edition debutterà nei concessionari con una serie di novità che perfezionano il pacchetto della versione base. Svelata inizialmente in forma di prototipo all’EICMA nel novembre 2019, la crossover ha esordito sul mercato cinese nella versione definitiva all’inizio di giugno 2021, per poi essere nuovamente proposta all’EICMA nel novembre 2021. Se vi state chiedendo i motivi del lancio anticipato in Cina, vi ricordiamo che nell’ottobre 2018 la società Autjann, holding della famiglia Jannuzzelli, vendette l’intero capitale del brand italiano al major cinese Zhongneng Vehicle Group. L’attuale proprietario ha puntato su una gamma con cilindrate più basse e prezzi più alla portata della fascia media.

La versione Gold della X-Cape 700 vanta i cerchi a raggi tubeless anodizzati oro e una dotazione tecnica ottimizzata. Il design è rimasto fedele alla tradizione, ma a migliorare è lo stile. Si tratta di una endurona comoda, versatile e facile da guidare anche per centauri in erba. È la compagna ideale per gite fuori porta e presenta tecnologie all’avanguardia, come la dash-cam integrata. Pur avendo un prezzo accessibile, le rifiniture sono curate e i materiali di buona qualità.

Le caratteristiche della versione Gold

Oltre ai cerchi dorati, la sella e le manopole nella edizione oro sono riscaldate. C’è un sistema di traction control disattivabile, utile sia su strada che su percorsi off-road. Gli aspetti che hanno reso la crossover una delle regine del mercato rimangono invariati: telaio a traliccio in acciaio, frizione anti saltellamento, forcella Marzocchi regolabile da 50 mm, monoammortizzatore KYB con precarico remotato, scarico a mezza altezza e forcellone in alluminio. Le ruote, da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore, possono contare su mescole Pirelli Scorpion Rally STR.

Il peso a secco della Moto Morini X-Cape corrisponde a 213 kg, mentre l’altezza della sella può variare tra 845 e 820 mm, risultando perfetta anche per i centauri più alti. Brembo ha pensato a un impianto frenante preciso che vede all’anteriore doppi dischi da 298 mm con pinze flottanti a due pistoni, mentre al posteriore è presente un disco singolo da 255 mm associato a una pinza a due pistoni. L’ABS Bosch è

disinseribile, ma vi suggeriamo di non farlo se non siete dei piloti esperti.

Listino prezzi

Il pacchetto elettronico vanta un comodo display TFT da 7″, navigazione integrata tramite App, doppia presa USB + USB-C, dashcam, sensore pressione pneumatici e un sistema aggiornato per la regolazione del cupolino. Spiccano i fari full LED per una illuminazione impeccabile, mentre i paramani e le protezioni per il calore del motore sono un ottimo alleato per non temere sgasate sullo sterrato.

Il cuore è un bicilindrico parallelo da 700 cc, in grado di sprigionare 70 cavalli a 8.500 giri e 68 Nm di coppia a 6.500 giri, associato a una frizione anti saltellamento. L’omologazione è Euro 5+ e il serbatoio è da 18 litri. La nuova Moto Morini X-Cape 700 Gold Edition sarà venduta in tre colorazioni: Red Passion, Carrara White e Black Ebony, al prezzo di 7.940 euro f.c. (250 euro in più rispetto al costo della versione Standard). La Gold Edition sarà disponibile presso la rete vendita Moto Morini da giugno 2025.