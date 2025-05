Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrad BMW domina tra le moto, Honda tra gli scooter

Continua il calo delle immatricolazioni di nuove moto sul mercato italiano, legato soprattutto alle conseguenze del fine serie Euro 5. In ogni caso, la riduzione registrata nel corso del mese di aprile 2025 è, in termini di calo percentuale, inferiore a quella registrata a marzo. Di seguito andremo a riepilogare i dati sulle vendite di moto in Italia per poi verificare quali sono stati i modelli più venduti andando a considerare i tre segmenti del mercato (moto, scooter e ciclomotori).

Immatricolazioni in calo

Il mercato delle moto in Italia ha chiuso il mese di aprile 2025 con un calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il settore ha registrato, infatti, un calo del 5,24%, con un totale di 38.623 unità immatricolate. Il dato in questione segna una riduzione meno marcata rispetto a quanto registrato lo scorso mese di marzo (chiuso con un calo del 6,57%). Le vendite degli scooter sono, sostanzialmente, stabili rispetto allo scorso anno (+0,39%) mentre calano le moto (-9,77%) e i ciclomotori (-28,08%) come confermano i dati elaborati da UNRAE per ANCMA. Il primo quadrimestre del 2025 si è chiuso con un calo del 10,67% delle immatricolazioni. Ricordiamo che nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una classifica delle auto più vendute in Italia ad aprile 2025.

Le moto più vendute

La moto più venduta nel corso del mese di aprile 2025 è stata la BMW R 1300 GS Adventure che ha toccato quota 454 unità immatricolate precedendo la BMW R 1300 GS, seconda con 403 unità. Le posizioni si invertono andando a considerare il parziale annuo: tra gennaio e aprile, infatti, la R 1300 GS è stata la più venduta con 1.500 unità immatricolate mentre la Adventure è terza, con 1.258 unità. In seconda posizione troviamo la Honda Africa Twin, con 1.492 unità. Il segmento è molto combattuto con Honda e BMW che si contendono la testa della classifica.

Gli scooter più venduti

Tra gli scooter continua il dominio di Honda che stacca la concorrenza ad aprile con il suo SH 125, primo con 2.056 unità immatricolate. Seconda posizione per SH 350, con 1.440 unità, e terza per SH 150, con 990 unità. Le posizioni non cambiano andando ad analizzare il parziale annuo con la prima posizione che viene conquistata ancora una volta da SH 125, scooter più venduto con 6.314 unità immatricolate tra gennaio e aprile 2025. Ricordiamo che la gamma SH ha da poco celebrato i suoi primi 40 anni confermandosi, sempre di più, come un punto di riferimento del mercato delle due ruote in Italia.

I ciclomotori più venduti

Il mercato dei ciclomotori è in netta crisi, con appena 1.109 unità immatricolate complessivamente e un calo che, come detto, supera il 28% su base annua nel corso del mese di aprile. A guidare il mercato è il “solito” Piaggio Liberty 50 che ha totalizzato 240 unità immatricolate. In seconda posizione c’è una sorpresa con lo scooter elettrico Talaria Power TL5500 che conferma un certo interesse per i veicoli a zero emissioni per il mercato delle due ruote. Nel parziale annuo, invece, domina sempre Piaggio Liberty 50, che ha ricevuto un nuovo aggiornamento di recente, con 609 unità immatricolate, più del triplo del secondo modello (Kymco Filly 50).