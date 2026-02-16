Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

A poco meno di un mese dall’apertura, ecco le prime informazioni su Motodays 2026. L’evento motociclistico più importante del Centro-Sud Italia, organizzato da Fiera Roma e in programma dal 6 all’8 marzo, metterà al centro della scena le nuove generazioni: infatti, i giovani avranno la possibilità di partecipare a iniziative formative, aree esperienziali e momenti dedicati alla sicurezza stradale. Tra le novità spiccano la Young Academy, la Talaria Ride Life e la Creative Lab Motodays, affiancate da una rinnovata Area Gaming.

Un benvenuto ai giovani motociclisti

Motodays 2026 dedica attenzione ai giovani appassionati con iniziative mirate a neopatentati, studenti e – in generale – agli Under 30. Il claim “Young Riders, You’re Welcome!” riflette la volontà di proporre contenuti, spazi e attività che coniughino passione e sicurezza, rendendo la fiera un ambiente dinamico e inclusivo, in linea con le nuove esigenze del mercato motociclistico. L’edizione si concentra sulla partecipazione attiva, offrendo esperienze pratiche e momenti informativi per avvicinare i più giovani al mondo delle due ruote.

In questo contesto nasce la Young Academy, un progetto formativo sviluppato con Ohvale, che introduce in fiera un circuito dedicato alla crescita dei talenti e alla formazione tecnica. I partecipanti possono provare modelli come GP-0 e GP-2 in totale sicurezza, seguendo sessioni guidate dall’ex pilota MotoGP Simone Corsi e dal team di EMG Riding School e Christel Village. Il programma combina teoria, pratica e cultura sportiva, avvicinando i giovani alla guida evoluta e al contesto delle competizioni motociclistiche.

Nuove aree tematiche e sicurezza stradale

La fiera romana amplia l’offerta esperienziale con aree dedicate a diverse forme di intrattenimento e formazione. Tra le novità principali c’è Talaria Ride Life, un’arena nel Padiglione 3 interamente dedicata alle moto elettriche del brand Talaria. L’area prevede test ride, spettacoli dal vivo e dimostrazioni dei rider ufficiali, con la presenza della Wheelie Machine, strumento simbolico per mostrare le potenzialità della mobilità elettrica rivolta a un pubblico giovane e interessato alle nuove tecnologie.

La sicurezza stradale rappresenta un altro focus dell’edizione 2026. Il corso di guida sicura Under 30, prenotabile online, offre ai giovani rider l’opportunità di acquisire competenze fondamentali grazie alla didattica di Southland. Il tema sarà al centro anche di un progetto di edutainment che coinvolgerà oltre tremila studenti il 6 marzo, con attività, incontri e confronti tra istituzioni, aziende e formatori. L’iniziativa trasforma la fiera in un hub educativo rivolto alle nuove generazioni, con attenzione pratica e informativa alla guida consapevole.

Nuovi orizzonti per il mondo digitale

Si rafforza la dimensione digitale di Motodays con l’introduzione di una rinnovata Area Gaming, dedicata ai videogiochi motoristici su PC, console e simulatori professionali. L’area ospiterà tornei, competizioni e incontri con gamer, oltre a presentazioni di nuovi titoli, creando un collegamento tra mondo reale e virtuale. L’iniziativa si rivolge principalmente ai giovani appassionati, offrendo un’esperienza immersiva che avvicina il pubblico alla cultura del motorsport e alle dinamiche del gaming contemporaneo.

Il Creative Lab Motodays completa l’offerta con uno spazio pensato per creator, influencer, videomaker e storyteller del settore motociclistico. Il laboratorio favorisce networking e collaborazione tra community digitali e aziende, permettendo lo sviluppo di contenuti e progetti innovativi. Lo spazio funge da punto di incontro tra esperienze professionali e passioni personali, proponendo nuove modalità di racconto del mondo moto e strumenti per comprendere le evoluzioni culturali e digitali del settore.