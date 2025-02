Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Getty Images MV Agusta e KTM si separano dopo meno di 1 anno

MV Agusta è da sempre uno dei marchi italiani più famosi al mondo. Nata nel 1945 a Samarate, negli anni ne ha fatta davvero tanta di strada. La sua storia è particolarmente legata al Motomondiale visto che dal 1952 al 1974 ha totalizzato la bellezza di 75 titoli iridati, 38 dei quali piloti e 37 costruttori. Ancora oggi è la Casa motociclistica europea più vincente di sempre. In particolare al suo nome è legata la carriera di Giacomo Agostini, il pilota più titolato della storia del Motomondiale.

Nonostante tutte queste soddisfazioni sportive però negli anni ha vissuto una vita industriale piuttosto travagliata. Nel 1992 è passata alla Cagiva, mentre nel 2008 era arrivata nel Gruppo Harley-Davidson, salvo poi tornare nel 2010 a Claudio Castiglioni, ex patron di Cagiva. Passa qualche anno e nel 2019 il russo Timur Sardarov diventa l’azionista di maggioranza, sino al 2024 quando questo ruolo viene assunto dalla Pierer Mobility AG, proprietaria anche di KTM.

L’annuncio del divorzio

L’idea dell’azienda austriaca era quella di provare a rilanciare definitivamente questo marchio così prestigioso sia in pista che fuori. Purtroppo però, come è ben noto, la KTM versa in una situazione economica critica. Per questo motivo, a partire dal 31 gennaio, la MV Agusta è tornata totalmente in mano all’Art of Mobility S.A., la società che è in mano alla famiglia Sardarov, precedente proprietario dell’azienda italiana.

La solidità di MV Agusta

Grazie a questo nuovo accordo MV Agusta resterà completamente estranea al processo di ristrutturazione che riguarderà KTM. Questa notizia è molto positiva perché l’azienda italiana era in un trend di crescita. Nel 2024, infatti, ha venduto 4.000 moto facendo registrare di fatto un incremento nelle vendite del 116%. Anche a livello di ricambi le cose sono andate alla grande con un tasso di disponibilità pari al 99% per quanto riguarda i modelli prodotti negli ultimi 7 anni (miglior anno di sempre).

Arrivano poi rassicurazioni anche per quanto concerne la rete di vendita. I 219 punti di vendita e i 41 centri assistenza, infatti, continueranno a restare attivi ed anzi, entro la fine dell’anno ci sarà una crescita lato concessionari per portarli a 270. Insomma l’idea è quella di far camminare MV Agusta con le proprie gambe senza trascinarla nei possibili problemi economici di KTM.

Va sottolineato in ogni caso l’ottimo lavoro compiuto in questi mesi dall’azienda austriaca, che ha saputo riportare il marchio italiano ad livelli altissimi. Purtroppo però la pesante crisi finanziaria di KTM ha portato a questa amara separazione. In un comunicato stampa diffuso da MV Agusta, Timur Sardarov ha affermato: “Questo è un momento di orgoglio per tutti noi di MV Agusta. Riprendere il pieno controllo dell’azienda significa che ora siamo più forti e più concentrati che mai nel fornire l’eccellenza. Negli ultimi due anni questa azienda ha notevolmente rafforzato i suoi processi, sistemi e la forza lavoro. Questi cambiamenti strutturali sono alla base degli straordinari risultati ottenuti nel 2024 e continueranno a guidare il nostro successo negli anni a venire. Ho piena fiducia nel nostro team dirigenziale, la cui visione, unita alla dedizione e alla professionalità della nostra rinnovata rete di concessionari, porterà MV Agusta a nuovi traguardi. Il mio impegno, e quello della mia famiglia è quello di essere una forza vitale per il team di Varese, la regione e tutti i nostri partner”.