Il modello della Casa italiana sarà prodotto in soli 300 esemplari, con adeguamento alle normative Euro 5+ e l'impiego di titanio e fibra di carbonio

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa MV Agusta Ogni singolo esemplare di MV Agusta Rush Titanio avrà una targhetta identificativa, a certificare la sua esclusività

MV Agusta torna a sorprendere il panorama motociclistico con la presentazione dell’esclusiva Rush Titanio. La naked della Casa di Schiranna introduce numerosi aggiornamenti, sia a livello tecnico sia nel comparto tecnologico, e sarà disponibile solamente il un numero limitato a trecento esemplari.

Le novità principali riguardando il motore e la componentistica, con l’adeguamento alla normativa Euro 5+, e l’impiego esteso di materiali come il titanio e la fibra di carbonio. Debutta inoltre il sistema di sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0. La livrea Nero Intenso è abbinata a dettagli Argento Magnum e Blu Titanio, elementi distintivi di questa versione.

Una potenza dichiarata di 201 cavalli

MV Agusta Rush Titanio adotta il noto quattro cilindri in linea da 1.000 cc aggiornato per rispettare la normativa Euro 5+, mantenendo valori prestazionali elevati. L’unità è stata rivista per offrire una risposta più pronta ai bassi regimi e una maggiore fluidità di funzionamento, con vibrazioni contenute. Tra gli interventi figurano nuovi alberi a camme, una mappatura motore aggiornata e una gestione dell’acceleratore più precisa, oltre a rapporti del cambio ottimizzati e a un rapporto finale accorciato, con l’obiettivo di migliorare accelerazione e reattività complessiva.

I valori dichiarati raggiungono 201 CV a 13.500 giri/min con scarico standard e 206 CV a 14.000 giri/min con terminale Arrow in titanio omologato per uso stradale. La coppia massima è pari a 116 Nm a 11.000 giri/min. La dotazione include anche una frizione assistita e antisaltellamento, studiata per rendere più progressiva la trasmissione della potenza e migliorare il comfort di guida nelle diverse condizioni di utilizzo.

Sul piano ciclistico, il modello introduce il sistema di sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0 di ultima generazione, che rappresenta un’evoluzione nella gestione attiva dell’assetto. Il nuovo hardware sfrutta la tecnologia Spool Valve, in grado di garantire tempi di risposta sensibilmente più rapidi rispetto alle soluzioni precedenti, permettendo regolazioni dello smorzamento quasi immediate in funzione delle sollecitazioni rilevate.

Il sistema si basa inoltre su una piattaforma software Event Based Control, che analizza in tempo reale i parametri di guida e dialoga con i sistemi elettronici come ABS, controllo di trazione e controllo dell’impennata. Il comportamento delle sospensioni varia in base alla modalità di guida selezionata, adattandosi sia all’utilizzo su strada sia a quello in contesti più sportivi.

Materiali di ultima generazione

MV Agusta Rush Titanio si distingue per l’ampio utilizzo di componenti in titanio con finitura spazzolata, scelti per contribuire sia alla riduzione del peso sia alla definizione estetica del modello. Tra gli elementi principali figurano il terminale di scarico Arrow in titanio, il supporto dello scarico, la copertura anteriore del serbatoio, il supporto del cruscotto e quello del faro. A questi si affiancano dettagli in alluminio anodizzato Blu Titanio, presenti in diverse aree della moto, tra cui il dado della ruota posteriore, il tappo serbatoio e le protezioni leve.

Completano l’allestimento una serie di componenti identificativi, come la targhetta numerata. L’impostazione stilistica integra elementi ispirati al mondo tecnico e industriale, con richiami visivi che sottolineano il carattere distintivo della versione Titanio e la continuità con il linguaggio progettuale già introdotto sulla gamma.

Ampio spazio anche alla fibra di carbonio, utilizzata per diverse parti della carrozzeria. In questa configurazione viene adottata una nuova trama twill, che sostituisce la precedente finitura e contribuisce a un aspetto più tecnico. I componenti coinvolti includono coperture del motore, pannelli laterali, parafanghi e il copriruota posteriore ridisegnato, oltre a grafiche aggiornate con riferimenti al Tricolore e alla dicitura “Motorcycle Art”.

Rimane invariata la configurazione delle ruote, con cerchio anteriore a raggi e copertura posteriore in carbonio, elemento distintivo del modello. Questa soluzione continua a caratterizzare il design della Rush, mantenendo una forte riconoscibilità visiva all’interno della gamma MV Agusta.

Dotazione premium e prezzi

Su questo modello viene introdotta una sella completamente realizzata in Alcantara, soluzione inedita nel settore motociclistico. Il componente è prodotto attraverso un processo che combina termosaldatura e incisione laser in un unico elemento. La struttura integra una membrana Alcantara EXO che rende l’imbottitura impermeabile, con l’obiettivo di garantire resistenza agli agenti esterni e comfort nel tempo. Lo sviluppo è stato curato dal Centro Stile MV Agusta in collaborazione con Alcantara Milano.

La dotazione prevede inoltre un kit dedicato fornito insieme al modello, composto da diversi componenti tecnici e accessori. Oltre a elementi già citati in precedenza (terminale di scarico Arrow in titanio con mappatura ECU specifica, coperture in carbonio, protezioni delle leve e tappo serbatoio racing), sono incluse le staffe per il silenziatore, le leve freno e frizione lavorate CNC e le piastre di regolazione del perno forcellone. Completano l’equipaggiamento un telo coprimoto dedicato, un kit di benvenuto e il certificato di autenticità.

La produzione, come detto, è limitata a trecento unità numerate singolarmente. Per il mercato italiano, il prezzo indicato è di 44.900 euro, con avvio della produzione previsto a partire da luglio 2026.