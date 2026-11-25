Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Nerva Nerva Kory adotta una ruota anteriore da 16 pollici e una posteriore da 14 pollici

Nerva amplia la propria gamma di scooter elettrici con un modello destinato alla mobilità urbana. In occasione di EICMA 2026, il costruttore spagnolo ha presentato Kory, il primo veicolo a ruote alte del marchio, il cui arrivo sul mercato italiano è previsto per la fine del 2027.

La novità segna un ulteriore passo nella diversificazione dell’offerta dell’azienda, presente in Italia dal 2023. Alla base del progetto ritroviamo alcune delle soluzioni tecniche già adottate dal costruttore, tra cui l’impiego di batterie sviluppate da BYD.

Una nuova proposta per la città

Nerva Kory è il nuovo scooter elettrico a ruote alte del costruttore spagnolo, progettato per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani e presentato a EICMA 2026. A differenza dei maxi scooter già presenti nella gamma del marchio, il veicolo presenta una carrozzeria dalle forme più snelle. La scelta delle ruote, da 16 pollici all’anteriore e da 14 pollici al posteriore, ricalca una configurazione particolarmente diffusa tra gli scooter destinati all’utilizzo cittadino.

Il motore elettrico è collocato in posizione centrale, secondo uno schema già adottato sugli altri prodotti del marchio, con il gruppo della trasmissione che svolge anche la funzione di forcellone. Il propulsore eroga una potenza nominale di 6 kW (8,2 CV) e raggiunge un picco di 9,1 kW (12,4 CV). Ad alimentarlo è una batteria da 4,14 kWh, realizzata con celle BYD Blade al litio-ferro-fosfato (LFP).

La scelta di questa tecnologia è legata alle caratteristiche di stabilità termica e alla durata delle celle nel corso dei cicli di carica e scarica. L’accumulatore, coperto da una garanzia di cinque anni, è posizionato sotto la sella e può essere estratto dal veicolo. Per la ricarica, lo scooter dispone di una presa di Tipo 2 integrata nello scudo anteriore, compatibile con le colonnine pubbliche dotate dello stesso connettore.

Il caricatore di bordo da 1,5 kW consente di portare il livello di carica della batteria dallo 0 all’80% in circa 2 ore e 20 minuti, mentre per raggiungere il 100% occorrono circa 3 ore. Attraverso un apposito cavo adattatore è possibile utilizzare anche una presa di corrente domestica, senza dover necessariamente ricorrere alle infrastrutture di ricarica pubbliche compatibili con il veicolo.

Tra prestazioni e tecnologia

Il conducente può scegliere fra tre modalità di guida, denominate Eco, Normal e Sport, alle quali corrispondono differenti valori di velocità massima e autonomia. In Eco lo scooter raggiunge i 50 km/h e può percorrere fino a 130 km con una singola ricarica. Selezionando la modalità Normal, entrambi i valori si attestano rispettivamente a 80 km/h e 80 km, mentre in Sport la velocità massima sale a 110 km/h, a fronte di un’autonomia dichiarata di 60 km.

Per quanto riguarda la ciclistica, il comparto delle sospensioni è costituito da una forcella telescopica all’avantreno e da una coppia di ammortizzatori con serbatoio separato al retrotreno. L’impianto frenante di tipo a disco è abbinato a un sistema ABS a due canali. Tra i dispositivi di assistenza alla guida figurano anche il controllo di trazione, il cruise control e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

A livello di strumentazione, Nerva Kory è equipaggiato con un display TFT touchscreen da 7 pollici, dotato della funzione di mirroring per lo smartphone. Sul fronte della sicurezza sono presenti un radar per il rilevamento dell’angolo cieco e due telecamere, installate rispettivamente nella parte anteriore e posteriore dello scooter. Completano la dotazione l’avviamento senza chiave, l’assistenza alla partenza in salita e la retromarcia.

Un marchio giovane in espansione

Fondato nel 2022, Nerva è un costruttore spagnolo specializzato nello sviluppo di scooter elettrici. Il debutto sul mercato italiano risale al luglio 2023 con EXE, primo prodotto dell’azienda, già commercializzato in Spagna e Francia. Da allora il marchio ha progressivamente diversificato la propria offerta, introducendo i maxi scooter EXE II e Lift, il compatto Spark e Cargo, un veicolo destinato all’utilizzo professionale.

Tra i partner industriali di Nerva figura BYD (Build Your Dreams), gruppo cinese nato come produttore di batterie ricaricabili e oggi tra i principali costruttori di auto elettrificate a livello mondiale. La sua presenza è in crescita anche sul mercato europeo: secondo i dati ACEA riportati da Forbes, nei primi otto mesi del 2026 BYD ha registrato 177.752 immatricolazioni nell’Unione europea (+163% su base annua), superando le 142.165 unità di Tesla.

Con il lancio di EXE, Nerva ha inoltre introdotto un progetto di economia circolare in collaborazione con la Fondazione Eki, finalizzato a prolungare la vita utile delle batterie oltre il loro impiego nel settore della mobilità. L’iniziativa prevede il ricondizionamento degli accumulatori restituiti al termine di cinque anni di noleggio e il loro successivo utilizzo come sistemi di accumulo energetico in alcune aree dell’Africa con difficoltà di accesso all’elettricità.