Dal know-how acquisito in anni ruggenti in pista è rinato lo storico gioiello della Casa di Noale. La nuova Aprilia RS 125 GP Replica sembra una MotoGP in miniatura

Ufficio Stampa Aprilia Aprilia RS 125 GP Replica: la piccola MotoGP guidabile a 16 anni

Pensi alla RS e sei già con l’immaginazione negli anni ’90, il decennio d’oro dei ragazzi che sognavano di diventare da grandi come Max Biaggi. L’Aprilia ha rappresentato più di un desiderio in quel periodo storico. Era un simbolo di libertà appeso su tutti i muri delle camerette dei ragazzi, vogliosi al compimento dei 16 anni di provare emozioni in sella a una stradale agile e veloce. I tempi passano, ma i capolavori restano. La nuova gamma delle piccole sportive Aprilia è pronta a ospitare la RS 125 GP Replica, omaggio alla RS-GP25, il prototipo che scende in pista in MotoGP.

L’Aprilia RS 125 GP Replica vanta la medesima livrea delle MotoGP ufficiali, caratterizzata dal nero, con grafiche rosse e viola, inclusi i loghi degli sponsor del team. La spettacolare “Race Replica”, con un look da pista, si distingue per un corposo allestimento di serie, che include il cambio elettronico QuickShift, per cambi marcia rapidi e precisi, e il coprisellino monoposto, enfatizzando l’animo racing.

Dalla pista alla strada

Il nuovo gioiellino dell’Aprilia trasuda sportività da ogni angolazione. Il nero opaco scelto per il forcellone e il telaio è realizzato in travi pressofuse di alluminio con nervature incrociate di rinforzo. Il motore monocilindrico, con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido, è stato perfezionato nella messa a punto e raggiunge performance top per il segmento, nonostante sia conforme alla più stringente normativa Euro 5+. I 15 CV (11kW) a 10.500 giri/min e 11,5 Nm a 8.500 giri/min sono valori di riferimento nella categoria.

Di serie c’è il traction control (disattivabile per i più esperti), e l’ABS a due canali, sviluppato in collaborazione con Bosch e dotato di sistema antiribaltamento in caso di frenata di emergenza. Il setup ciclistico mantiene l’impostazione classiche delle RS, puntando sull’agilità e la reattività di sterzo. È una moto che trasmette sensazioni forti, grazie anche a un peso ridotto, diventando divertentissima tra le curve. La presenza dei loghi degli sponsor del team Aprilia Racing renderà ancora più entusiasmante la scelta di una tuta e un casco per i giovani centauri che sognano di replicare lo stile di Martin e Bezzecchi. L’Aprilia RS 125 GP Replica è in vendita presso la rete Aprilia al prezzo di 5.899 Euro (IVA inclusa).

Sullo stampo della RS-GP25

Nel 2025 i vertici della Casa di Noale avevano sostituito la coppia iberica composta da Aleix Espargarò e Maverick Vinales, con il campione del mondo in carica Jorge Martin e con Marco Bezzecchi, ex alfiere di punta del team VR46. A causa di ripetuti problemi fisici, causati da incidenti nel corso della fase prestagionale, il madrileno non è riuscito a completare nemmeno un GP in questo campionato. Ci ha pensato Bezzecchi a portare in alto l’Aprilia con il successo ottenuto a Silverstone.

La prova in terra britannica è stata l’unica all’altezza delle ambizioni del brand veneto. Nel 2025 i fan attendevano il definitivo step evolutivo, ma la RS-GP25 non è diventata l’anti-Ducati. Senza l’assenza forzata di Martin, l’Aprilia si troverebbe probabilmente in seconda posizione. Oggi nella graduatoria costruttori, in attesa del GP di Assen, si coccola al quarto posto alle spalle di Ducati, Honda e KTM.