Fonte: Ufficio Stampa BMW La nuova BMW R 1300 R.

BMW ha svelato la nuova R 1300 R, roadster con motore boxer ancora più sportiva sia dal punto di vista tecnico che da quello del design: una moto in grado di offrire un’esperienza di guida unica all’insegna della dinamicità.

La nuova BMW R 1300 R

La BMW R 1300 R è stata sviluppata con l’obiettivo di andare a migliorare, visivamente e tecnicamente, la roadster dinamica con motore boxer della Casa tedesca: il frutto è una moto con un design più aggressivo e sportivo e dotazione che consentono ai clienti di potenziare ulteriormente le capacità dinamiche del modello.

Se da un lato l’anima sportiva è stata accentuata, dall’altra la R 1300 R resta comunque una moto ideale anche per l’uso quotidiano e per i viaggi, anche in virtù di opzioni come il riscaldamento della sella, il parabrezza più alto e le nuove soluzioni per i bagagli, adatte alle esigenze individuali di tutti.

Il triangolo ergonomico formato da manubrio, pedane e sella è stato progettato per posizionare il pilota visibilmente più in avanti rispetto alla ruota posteriore, grazie alle pedane leggermente arretrate e al manubrio più piatto: questa soluzione permette una maggior sensibilità dalla parte anteriore, in modo particolare durante la guida sportiva, e di conseguenza una controllabilità ancora maggiore.

Nel presentare la nuova creatura, l’Head of Development BMW Motorrad Christof Lischka ha parlato così della R 1300 R: “Abbiamo portato la nostra roadster con motore boxer a un livello completamente nuovo. Focalizzata senza compromessi sulle dinamiche di guida, offre un’esperienza decisamente più sportiva rispetto al modello precedente, grazie a un motore e a un telaio completamente ridisegnati, pur senza rinunciare ai valori fondamentali di BMW, come la capacità di viaggio e il comfort”.

Il motore boxer della nuova roadster

R 1300 R presentata dopo l’aggiornamento della BMW C 400 X, è equipaggiata con un motore boxer di 1.300 cc di cilindrata: il rapporto tra alesaggio e corsa è di 106,5 a 73 mm: l’aumento di cilindrata rispetto al modello precedente deriva da un alesaggio maggiore e da un nuovo albero motore con corsa ridotta.

Il motore eroga 145 CV di potenza a 7.750 giri al minuto e sviluppa una coppia massima di 149Nm a 6.500 giri al minuto: cifre che lo rendono il motore boxer di serie più potente fino a oggi tra i modelli della Casa tedesca.

Il telaio è stato completamente rivisitato: quello principale in lamiera di acciaio è diventato il fulcro della nuova struttura e oltre a ottimizzare significativamente lo spazio di installazione per un insieme ancora più compatto, offre livelli di rigidità superiori rispetto al modello precedente.

Insieme a un propulsore molto più compatto, il nuovo design del telaio ha permesso di avere una significativa concentrazione delle masse verso il baricentro, portando evidenti benefici in termini di maneggevolezza. Al tempo stesso la nuova R 1300 R è ancora più precisa e stabile in frenata, richiede meno sforzo nella guida e offre una risposta ancora più precisa e soddisfacente degli elementi delle sospensioni.

La versione base della BMW R 1300 R è disponibile in Snapper Rocks metallic e in altre varianti come la Exclusive in Racing blue metallic; la sportiva Performance in Lightwhite uni, e infine la premium Option 719 Kilauea in Blackstorm metallic.