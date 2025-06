Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Le caratteristiche della nuova BMW R 1300 RT

I tecnici della BMW sono riusciti ad alzare l’asticella con la nuova R 1300 RT, una tourer nata per percorrere grandi distanze nel pieno comfort. Rispetto alla versione R 1250 RT, il nuovo modello vanta novità tecniche che faranno scuola. Al primo colpo d’occhio appare subito più leggera della sua predecessora, nonostante l’aumento della cilindrata. Il design è ricercato con superfici verniciate e altre in nero opaco che vanno a comporre un complesso monolitico.

La BMW ha curato il comfort con un’ampia sella, valige laterali di serie da 27 litri con illuminazione interna e per i più esigenti i top-case da 39 o 54 litri. Il triangolo ergonomico costituito da manubrio, pedane e sella pone il pilota in una posizione avanzata per un miglior bilanciamento. La sella, inoltre, è regolabile in inclinazione e in altezza su un arco di 20 mm. La sua altezza minima è di 780 mm.

Motore bicilindrico boxer

Il cuore 1.300 cc, già montato sulla R 1300 GS, è in grado di sprigionare 145 cavalli di potenza e 149 Nm di coppia a fronte di un peso di 281 kg con il pieno al serbatoio da 24 litri. La nuova RT è disponibile nelle varianti “Triple Black Blackstorm” in nero, “Impulse” in racing blu e “Option 719 Camargue” in blu mountain. Sul piano tecnico il nuovo modello potremmo definirlo generazionale, promuovendo dei concetti che sono destinati a durare nel tempo. La distribuzione segue delle logiche del tradizionale sistema ShiftCam della Casa bavarese, con la trasmissione finale a cardano. Il motore boxer ha raggiunto un elevato grado di efficienza.

L’impianto di scarico è in acciaio inox con catalizzatore chiuso. Spicca l’ampio silenziatore parallelo al terreno. Sono tre le modalità di guida: “Rain”, “Road” ed “Eco” mentre quelli “Pro” risultano opzionali. Il sistema Msr per il controllo della coppia di trascinamento è di serie, mentre tra gli optional c’è anche la trasmissione semi-automatica Asa. Il telaio è completamente nuovo. Anche il telaietto posteriore è inedito e si compone di tubi in alluminio e componenti forgiati per accrescere il comfort dei passeggeri.

Le sospensioni uniscono il mix vincente del Telelever all’anteriore e del Paralever al posteriore, nella configurazione Evo, in grado di garantire 149 mm di escursione alla ruota davanti e 158 mm a quella posteriore. Il sistema elettronico di adattamento dinamico dell’assetto Dca permette due posizioni di guida, opzionabili tramite i riding modes. L’impianto frenante è caratterizzato da due dischi anteriori da 310 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore da 285 mm con pinza flottante a due pistoncini. Non manca l’Abs Pro e sistema Dbc.

Listino prezzi

La R 1300 RT presenta un display TFT di ultima generazione, a colori da 10,25″ e con risoluzione full HD, navigazione cartografica integrata e Connectivity Hub. Dallo schermo si possono ricevere tutte le informazioni utili, tenendo sotto osservazione i vari sistemi elettronici di serie quali il traction control e il cruise control, oltre all’impianto stereo Audio System con radio Dab. In alternativa c’è il sistema Audio Pro di ultima concezione. BMW Motorrad ha creato anche un bolide sportivo che raggiunge performance da brividi.

Tra i sistemi opzionali è presente il cruise control attivo, le luci adattive, gli avvisi di collisione frontale e posteriore e quello di cambio corsia. Questo gioiello teutonico è proposto a 24.300 euro chiavi in mano in color bianco. Aggiungendo 690 euro è disponibile la Triple Black, mentre con 1.580 euro si può godere della versione Impulse, in un acceso Racing Blue.