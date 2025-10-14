Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Honda Honda CB1000F: il ritorno della roadster anni ’80

La Casa di Tokyo ha superato sé stessa con l’introduzione della CB1000F, il modello che mancava nella prestigiosa gamma CB. La sigla rappresenta in pieno il DNA racing del colosso giapponese, con quel tocco stilistico retrò che strizza l’occhio ai puristi. Chi ha qualche ruga sul viso ricorderà la CB750F di Freddie Spencer che correva nel campionato americano AMA. Da quei successi in pista è nata una naked che trae origine dai bolidi del passato, come la CB900F Bol D’Or, ma che si lascia guidare con tutta la tecnologia odierna.

Il design elegante è unito alla potenza bruta di un motore collaudato, ovvero quello della CBR1000RR Fireblade della generazione 2017-2019. Le linee sono figlie di una cultura popolare che, da decenni, è in grado di cogliere nel segno per la sua essenzialità. Una unica linea retta collega armoniosamente il serbatoio, le fiancate e la sella, sino a confluire nel codone. Altri richiami vintage si riscontrano nel doppio clacson al di sotto del tradizionale faro rotondo, le colorate grafiche sul serbatoio e lo scarico con terminale a “megafono”. In alternativa c’è la modernissima hyper-naked CB1000 Hornet per emozioni forti.

Un rombo da regina della strada

I tecnici della Honda non si sono accontentati di un’estetica curata e aggraziata, ma hanno dotato la CB1000F del potente motore della sorella maggiore stradale, opportunamente rivisto per offrire un cambiamento radicale. Gli alberi a camme sono stati modificati per lavorare in sintonia con la nuova fasatura delle valvole che, con le modifiche ai cornetti di aspirazione, offrono una cavalleria di tutto rispetto: 124 CV (91 kW) a 9.000 giri/min e un picco di coppia di 103 Nm a 8.000 giri/min. Il quattro cilindri in linea della CB1000F emette un ruggito rauco, regalando un piacere di guida notevole.

La naked offre il suo lato migliore tra le curve, con un avantreno che si serve della forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm, associata a un monoammortizzatore posteriore Showa regolabile con leveraggio Pro-Link dedicato. L’impianto frenante è griffato Nissin, con freni anteriori radiali a quattro pistoncini che pinzano dischi flottanti da 310 mm. Questo concentrato di tecnologia estrema si ottiene con l’aumento dell’uso di materiali sostenibili, con il parafango posteriore e la base rigida della sella creati in polipropilene riciclato.

I colori disponibili

La nuova CB1000F si completa tecnicamente con una piattaforma inerziale (IMU) a sei assi per offrire l’ABS Cornering, mentre il Throttle By Wire (TBW) garantisce tre diverse modalità di guida con combinazioni preimpostate di Potenza, Freno Motore e Controllo di trazione HSTC con Anti-impennata integrato, ai quali si sommano due modalità USER che permettono di scegliere parametri personalizzati e il setup migliore per ogni esigenza.

Spicca un display TFT a colori da 5” con un’interfaccia intuitiva, connesso tramite Honda RoadSync. Con la nuova tecnica dell’incollaggio ottico offre leggibilità anche al sole. Tutte le funzioni sono gestibili attraverso il blocchetto comandi di sinistra. Inoltre la Honda CB1000F è dotata di Smart Key, che può essere comodamente tenuta in tasca. La nuova CB1000F farà innamorare gli appassionati nelle seguenti colorazioni: Wolf Silver Metallic con strisce blu e Graphite Black con strisce rosse. Non manca una vasta gamma di accessori originali del marchio dell’Ala dorata, offerti in pacchetti (Sport, Comfort e Travel) oppure singolarmente per una personalizzazione totale.