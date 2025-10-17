Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM rappresentano un mix tra prestazioni e efficienza in un panorama crossista che sta tornando in auge. I giovani sognano una versatilità assoluta, sia in strada che nell’off-road e Suzuki ha preparato due offerte top. La sintesi perfetta tra performance e poliedricità prende il nome di DR-Z4S, l’enduro “Ready 4 Anything” capace di fronteggiare con stile qualsiasi superficie. La moto giapponese offre grande agilità nei cambi di direzione e un divertimento equilibrato alla guida, risultando ideale negli spostamenti quotidiani ma anche in avventurose sfide fuoristradistiche.

Per chi preferisce il genere supermotard c’è la DR-Z4SM, una moto ispirata alla filosofia “Your streets. Your playground”, con cerchi da 17”. La Casa giapponese ha pensato a coloro che non riescono a rinunciare al piacere di guida in pista, tra i cordoli, oltre che sull’asfalto urbano. Due versioni che racchiudono l’eccellenza tecnica Suzuki, con quel tocco di classe tipico delle coloratissime moto nipponiche.

Design ricercato

All’apparenza le generazioni di enduro possono sembrare molto simili tra loro. Le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM hanno un design molto ricercato per offrire una aerodinamica all’avanguardia. Si guidano con precisione anche nei circuiti, strizzando l’occhio agli amanti dell’off-road che cercano proposte all-terrain. Le moto sono quasi gemelle, garantendo un ottimo rapporto peso/potenza e una componentistica di alto profilo. Chi acquista questa tipologia di mezzi solitamente è un vero appassionato che conosce il segmento e pretende leggerezza e agilità.

Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM arrivano in concessionaria, distinguendosi tra loro per ergonomia e assetto. La DR-Z4S presenta un manubrio più rialzato e le pedane avanzate, dando la possibilità di una guida in piedi, mentre la DR-Z4SM vanta una posizione più ribassata e sportiva. Le due moto di Suzuki hanno un look accattivante con cupolino con faro a LED, funzionalità ottimizzata per il comfort e schermo LCD. Sotto al serbatoio c’è un brioso nuovo motore monocilindrico a quattro tempi da 398 cc raffreddato a liquido che sprigiona 38 CV di potenza e 37 Nm di coppia massima. Non manca il Suzuki Intelligent Ride System che integra il Drive Mode Selection con 3 diverse mappe motore. Il pacchetto è completato dal Traction Control System con due livelli per le strade asfaltate e uno (Gravel) concepito per la guida in fuoristrada. Il serbatoio contiene 8,7 litri di carburante.

Gemelle diverse

Il Suzuki Easy Start System permette di accendere le moto con una leggera pressione del pulsante di avviamento. L’ABS è disinseribile: al posteriore per la versione SM, su entrambe le ruote per la versione S. L’acceleratore elettronico Ride by Wire sfrutta la centralina ECM per gestire con accuratezza la rotazione della manopola e l’erogazione della potenza, garantendo una risposta più lineare in accelerazione. Il telaio a doppia trave in acciaio è associato a un forcellone e telaietto posteriore avvitato in alluminio, con sospensioni KYB completamente regolabili.

La DR-Z4S vanta una forcella da 46cm di diametro a steli rovesciati con escursione di 280/296 mm ruote da 21” e 18” con pneumatici IRC semi tassellati. L’altezza della luce da terra è di 300mm. La DR-Z4SM equipaggia cerchioni da 17” con pneumatici Dunlop SPORTMAX Q5A, escursioni di 260/277 mm e impianto frenante potenziato con disco anteriore da 310 mm (270 mm sulla S). Il peso in ordine di marcia è di 151 kg per la DR-Z4S e 154 kg per la DR-Z4SM. La DR-Z4S è commercializzata nei colori Giallo Phoenix e Grigio Londra, mentre la DR-Z4SM in Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco. Entrambi i gioielli, prenotabili sul sito ufficiale Suzuki per un test ride, sono venduti al prezzo di 9.700 euro, con la possibilità di finanziamento Way2Ride che, oltre a includere paramani e piastra paramotore in alluminio di serie, consente una rata mensile a partire da 79 euro.