Le nuove Triumph Bonneville Stealth Editions 2024 sono ordinabili

Triumph annuncia il debutto delle nuove Triumph Bonneville Stealth Editions. Si tratta di 8 Modern Classics che daranno vita alla collezione 2024. Ogni modello può contare su un design unico del serbatoio, con una finitura realizzata a mano. Per gli appassionati delle custom, quindi, ci sarà la possibilità di ammirare e, eventualmente, ordinare modelli unici, realizzati con una tecnica innovativa. Le nuove Modern Classics resteranno disponibili per un solo anno.

Un design già iconico

La realizzazione delle Triumph Bonneville Stealth Editions 2024 si basa su di una completa tecnica realizzativa. La collezione, composta, come sottolineato in precedenza, da 8 modelli Modern Classics, presenta, per ogni modello, un design unico del serbatoio, arricchito da una finitura realizzata a mano.

Questa tecnica prevede l’applicazione di uno strato base in tonalità Silver Ice metallizzato, con una finitura a specchio, e, successivamente, di una pellicola adesiva Sapphire Black sfumata. A completare la procedura c’è l’applicazione di una lacca colorata con effetto glossy.

Il risultato finale è unico nel suo genere. Questa soluzione “multi-strato”, infatti, si trasforma quando esposta alla luce, andando a variare di tonalità in base all’angolazione. Le finiture, inoltre, garantiscono variazioni uniche per ogni modello, contribuendo ad arricchire il carattere della nuova collezione che rinnova il mito del brand Triumph Bonneville.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, sottolinea: “Le 8 Stealth sono semplicemente straordinarie e una brillante dimostrazione dell’abilità e dell’innovazione del nostro team di verniciatura. È una tecnica impegnativa e artigianale che conferisce a ogni moto una finitura sofisticata e unica. Per i fan delle nostre Bonneville, sarà difficile resistere a queste Stealth Edition”.

Otto modelli da scoprire

La nuova collezione Triumph Bonneville Stealth Editions si compone di 8 modelli. Il primo è Bonneville Speedmaster Stealth Edition “RED” con motore bicilindrico da 1.200 cc che sfrutta la finitura in vernice rosa per mettere in evidenza lo stile custom della Speedmaster.

C’è poi la Bonneville Bobber Stealth “PURPLE”, caratterizzata da una colorazione viola intenso molto particolare e dotata di una coppia di ben 106 Nm e di una frizione a coppia assistita per un funzionamento fluido.

Da notare anche la Bonneville T100 Stealth Edition “BLUE”, con il suo motore da 900 cc in grado di erogare 65 CV di potenza massima e una coppia di 80 Nm, a cui si affianca la Bonneville T120 Stealth Edition “BLUE”, con il bicilindrico da 1.200 cc da 80 CV e 105 Nm.

La collezione di Triumph include anche la Bonneville T120 Black Stealth Edition “SILVER” che integra una finitura differente dagli altri modelli, con una colorazione argento opaco. Rispetto alla versione standard, ci sono vari componenti con finitura nera. Da segnalare anche la Speed Twin 1200 Stealth Edition “RED” e la Speed Twin 900 Stealth Edition “GREEN” che esaltano il DNA Bonneville delle sportive Speed Twin.

A completare la collezione troviamo la Scrambler 900 Stealth Edition “ORANGE” arricchita da un particolare riflesso arancione e dotata del motore da 900 cc oltre che di uno stile unico, con un design rude e robusto che contraddistingue l’iconico modello Triumph, che attira sempre l’interesse dei collezionisti con esemplari unici come la Scrambler di James Bond.

Tutti i modelli della collezione 2024 sono già ordinabili presso la rete Triumph, con consegne previste a partire da febbraio 2024. Il sovrapprezzo rispetto alla variante base varia tra 600 euro e 800 euro, in base al modello scelto. Il listino prezzi dei vari modelli è il seguente: