Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Piaggio Piaggio Beverly, nuova versione: motore super

Il mercato delle moto è sempre in continuo movimento, specie in Italia, patria di alcuni dei più importanti marchi a livello mondiale. Naturalmente se si parla di scooter il brand di riferimento resta Piaggio, che anni fa ha stravolto questo settore per sempre con l’invenzione della Vespa. Questo modello è diventato così tanto importante a livello mondiale, da assurgere allo status di brand a sé stante.

Negli anni però Piaggio ci ha regalato anche altri modelli iconici come ad esempio il Liberty, che di recente si è rilanciato con una versione tutta nuova. Il marchio di Pontedera di recente sta rinnovando la propria gamma per offrire alla propria clientela mezzi sempre più efficienti e soprattutto ecologici, grazie alle nuove specifiche Euro 5+.

Un nuovo motore

Dopo il Liberty è ora tempo di rinnovarsi anche per il mitico Beverly, che arriva con la nuova versione 310 arricchita dal nuovo motore Euro 5+ che qui cresce dai precedenti 278 agli attuali 310 cc, così da raggiungere i 27,7 CV di potenza. Si tratta di un propulsore mono a iniezione e raffreddamento a liquido che riesce ad avere una migliore progressione nel classico start e stop cittadino.

Il nuovo Beverly 310 punta ad essere lo scooter ideale per ogni condizione urbana, ma anche per fare turismo extraurbano a medio e a lungo raggio, anche insieme ad un passeggero. Grazie alle finiture e ai dettagli di grande pregio offre tanto comfort a chi desidera viaggiare su questo scooter. Non mancano poi un design accattivante, ruote di grande diametro, telaio e dotazione ciclistica di grande profilo che permettono di offrire una tenuta e un controllo di guida in ogni condizione.

Il Piaggio Beverly 310 ha un prezzo di partenza di 5.799 euro ed è accompagnato sul mercato anche dalla versione 400, che invece parte da un costo di 6.799 euro. Di queste due versioni poi esistono due “anime” ben distinte: la Beverly e la Beverly S, quest’ultima più sportiva e grintosa. Il Piaggio Beverly è offerto con una nuova gamma di colori lucidi: Bianco Luna e Nero Cosmo. Il Piaggio Beverly S, invece, è caratterizzato dalle finiture opache ed è a disposizione in quattro diverse tonalità: Grigio Mercurio, Nero Meteora, Verde Jungle e Blu Zaffiro.

Piaggio non “salva” tutti gli scooter

Il primo modello del Piaggio Beverly è datato 2001, si tratta di uno scooter a ruote alte ed ha avuto sin dalla prima ora un grandissimo successo in Italia e non solo. Durante la primissima serie fu disponibile nelle versioni 125 e 200 cm³, poi negli anni, durante i vari restyling ha avuto vari tipi di motorizzazione: la 250, la 300, 350, 400 e 500 cm³. Quest’ultima apparteneva alle versioni Cruiser e Tourer in produzione dal 2002 al 2012.

Visto il gradimento della clientela per questo modello, Piaggio ha deciso ancora una volta di investire nel Beverly dando origine a questo ennesimo “remake” di uno degli scooter più amati. La stessa sorte, invece, non è toccata al Zip, che di recente è andato in pensione dopo anni di onorato servizio. L’azienda di Pontedera, infatti, ha dovuto decidere su quali modelli puntare per i nuovi motori Euro 5+ ed è stata costretta ad operare anche scelte difficili.