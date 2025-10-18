Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Cometa Nuovo Guinness World Record per la Ducati

Vi sono storie che meritano di entrare nella leggenda e, da quest’anno, nel libro dei primati mondiali c’è anche la Ducati. Silvio Sabba e Valerio Boni hanno firmato un record in sella a una Scrambler di serie, coprendo in 24 ore ben 1.462,114 km in 1.158 giri su un anello ricavato alla Tenuta Roverbella, nella provincia di Milano. I centauri hanno superato l’obiettivo di 650 km dopo la mezzanotte, per poi concludere la corsa con più del doppio della distanza.

Il progetto è avvenuto in modo indipendente, ma in ottemperanza delle linee guida del Guinness World Records. Non è stato facile gestire due forature, uno stop obbligatorio di 15’ e lo scambio della ruota posteriore. Silvio Sabba e Valerio Boni stanno aspettando l’omologazione del record da parte dell’organo giudicante, culminato nell’evento di presentazione della 70ª edizione del Guinness World Records Book in una libreria nel capoluogo meneghino.

Le caratteristiche della Ducati dei record

Le scrambler hanno fatto la fortuna dei marchi americani e inglesi dalla metà degli anni ’50. La Ducati è stata una pioniera in Italia del genere, capendo che il segmento avrebbe avuto una forte espansione. Le prime Scrambler della Casa di Borgo Panigale vennero lanciate, nelle cilindrate 125, 250, 350 e 450, dal 1962 al 1976. Con una ciclistica essenziale e soluzioni adatte al fuoristrada leggero hanno resistito alla prova del tempo. La nuova Ducati Scrambler è migliorata sotto tanti aspetti, a partire dai gruppi ottici a LED. Il serbatoio in acciaio è stato ridisegnato e dotato di un coperchio intercambiabile che, con i parafanghi e i dettagli sul faro, offrono un mix vintage-moderno accattivante. Il bicilindrico da 803 cc è raffreddato ad aria e sprigiona 73 cavalli con una coppia di 65 Nm a 7.000 giri.

Non manca il Ride-by-wire, che offre un impeccabile controllo di trazione su quattro livelli. La Scrambler di nuova generazione vanta anche due Riding Mode, Road e Wet, entrambi senza limitazioni alla potenza ma con erogazioni diverse. Il nuovo cambio elettronico QuickShift è di serie solo per la versione Full Throttle. Presente poi l’Abs cornering a completare una dotazione all’avanguardia. Per il Guinness World Records è stata scelta una Ducati Scrambler Full Throttle di serie come moto principale, con una Scrambler Nightshift di serie come scorta.

Due specialisti per un solo primato

Silvio Sabba è molto noto nell’ambiente, essendo una delle 57 Guinness Icons nel mondo, come Cristiano Ronaldo, LeBron James, Max Verstappen, Usain Bolt e tanti altri campioni. Nel corso della sua carriera ha registrato 662 record, 180 dei quali ancora imbattuti. Ha saltato con la moto ben 43 persone e compiuto imprese leggendarie. Nel suo palmares c’è la partecipazione a sfide internazionali di enduro.

Valerio Boni è un giornalista che si è cimentato nelle sfide più estreme solo in era recente. Nell’ultimo anno Boni e Sabba, come riportato dai colleghi di Cometa Press, hanno ideato il progetto del record di distanza in 24 ore su sterrato con una moto Scrambler di serie. Per raggiungere il primato, alla fine, è stato scelto un rettilineo sterrato di circa 600 metri unito da due tornanti stretti nella Tenuta Roverbella, a Pantigliate. Il ritmo è stato regolare, interrotto solo dal taglio allo pneumatico posteriore. Dopo il pit stop per sostituire la gomma, con una velocità media di 60,940 km/h, hanno portato a casa il record con il maggior numero di km possibili. Valerio Boni ha dichiarato: