Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Yamaha Nuovo Yamaha Tricity 125 2025, in citta su 3 ruote

Per chi cerca un mezzo ideale per la città, confortevole e sicuro, è arrivata l’ultima versione del Tricity. Vanta una carrozzeria elegante e aerodinamica per un perfetto equilibrio tra piacere di guida e versatilità. Dotato di un motore Blue Core EURO5+ e del sistema di sterzo Leaning Multi-Wheel di Yamaha, lo scooter giapponese garantisce una maggiore sensazione di stabilità, rendendo facile qualsiasi spostamento urbano.

Il Tricity 125 può essere guidato da chi è in possesso di una patente di guida B. Presenta una linea moderna e curata. Data la presenza di una terza ruota, potrebbe essere necessaria un po’ di pratica prima di adattarsi al modello. Il frontale è sinuoso e anche nella zona posteriore c’è stato un aggiornamento. Il nuovo gruppo ottico posteriore full LED e gli indicatori di direzione ora hanno uno stile più moderno. I fari anteriori a LED sovrapposti e le luci di posizione hanno conservato un motivo a “Y”, esattamente come la versione 300.

Le caratteristiche tecniche

Lo scooter è disponibile nella sola versione con il sistema di frenata integrale (UBS) che regola automaticamente la forza frenante tra il freno a disco anteriore da 220 mm e quello posteriore da 230 mm. L’UBS assicura un’esperienza di guida sicura e senza intoppi. Spicca lo schermo TFT da 4,2 pollici, creato per garantire maggiori funzionalità, modalità semplici da selezionare e tutte le informazioni necessarie. Basta scaricare l’app MyRide di Yamaha e associarla al proprio smartphone tramite Bluetooth. Si può anche accettare una chiamata in arrivo o chiuderla. È addirittura possibile visualizzare parzialmente il testo delle e-mail e dei messaggi, ascoltare musica e conoscere le previsioni meteo. Tutta la tecnologia Yamaha è al servizio di una gestione smart sul mezzo.

Il cuore del Tricity è un motore da 125 cc a 4 tempi raffreddato a liquido, progettato con la tecnologia Blue Core di Yamaha, in grado di migliorare le performance. Si può godere di una ottima guidabilità e bassi consumi. Tutto è ottimizzato con il sistema Start & Stop, che spegne automaticamente il motore quando ci si ferma al semaforo e lo riavvia non appena si gira la manopola del gas. Non manca il sistema Smart Key che permette di accendere il veicolo semplicemente conservando la Smart Key in tasca.

Listino prezzi

Potreste essere tentati dalla possibilità di acquistare questo mezzo per le sue incredibili doti di stabilità. Qualora non vi sentiste a vostro agio su un normale scooter a due ruote, il Tricity 125 offre una sensazione di guida piacevole e trasmette grande fiducia. Le due ruote anteriori, infatti, hanno una geometria dello sterzo LMW che permette una naturale sensazione di virata. Il design ricercato è funzionale a una guida fluida su ogni superfice. Si può anche montare un comodo bauletto.

Per tutti questi motivi il nuovo scooter della Yamaha risulta un mezzo di trasporto perfetto per la città, sia per i conducenti esperti che per i neofiti. Il sottosella del Tricity 125 ha pratici vani portaoggetti. È inoltre dotato di una presa di alimentazione USB di tipo C per ricaricare smartphone e altri dispositivi elettronici. Per tutti coloro che desiderano personalizzare il mezzo non mancherà una vasta gamma di accessori. La versione 2025 del Tricity 125 avrà una nutrita concorrenza sul mercato. Il nuovo motorino della Casa di Iwata sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2025 al prezzo di 4.699 euro. La versione 300 cc costa a partire da 8.999 euro.