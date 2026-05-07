Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa BMW Leggerezza, accessibilità e versatilità: cinque moto adatte per chi è in possesso di patente A2

Il mercato delle moto per patente A2 è in forte espansione e sempre più costruttori investono in questo segmento, ampliando la propria gamma con proposte dedicate. Lo dimostrano le novità presentate negli ultimi mesi, a partire da EICMA 2025, con modelli sviluppati fin dall’origine per rispettare il limite dei 35 kW, senza passare attraverso il depotenziamento.

Non si tratta più di mezzi pensati esclusivamente per i neopatentati: grazie al peso contenuto, alla facilità di utilizzo, ai prezzi accessibili e a un approccio alla guida pratico e versatile, stanno conquistando anche i motociclisti più esperti. Ecco una selezione di cinque proposte tra le più interessanti da tenere d’occhio nel 2026.

BMW F 450 GS, l’attesissima adventure tedesca

BMW F 450 GS è una delle principali novità presentate dalla Casa bavarese nella scorsa edizione di EICMA. Si tratta di una enduro stradale sviluppata ex novo per rientrare nei 35 kW, con l’obiettivo di portare il linguaggio GS su una cilindrata più compatta e accessibile. La moto monta un bicilindrico in linea da 420 cm³, con 48 CV e 43 Nm di coppia, per un peso in ordine di marcia di circa 178 kg. Tra le soluzioni tecniche spicca la frizione centrifuga Easy Ride Clutch, pensata per semplificare la gestione della guida nelle fasi più lente e in offroad, senza eliminare il controllo diretto da parte del pilota.

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La ciclistica adotta una soluzione compatta con ruota anteriore da 19 pollici e impostazione orientata alla versatilità tra strada e sterrato. Il progetto si distingue anche per una dotazione elettronica completa, con modalità di guida dedicate, controllo di trazione e ABS evoluto, oltre a una strumentazione TFT con connettività. Il prezzo di partenza è fissato a 7.590 euro e sono disponibili quattro allestimenti: Basic, Exclusive, Sport e GS Trophy.

Kawasaki KLE 500, un gradito ritorno

KLE500 è stata una delle protagoniste di EICMA 2025 tra le novità Kawasaki. Il modello segna il ritorno di un nome storico, ripensato in chiave moderna con un’impostazione orientata all’utilizzo misto tra strada e fuoristrada leggero, con l’obiettivo di offrire una proposta essenziale e accessibile nella fascia delle adventure compatte.

Il motore è un bicilindrico da 451 cm³ derivato dalla Z500, con una potenza di circa 45 CV e una erogazione lineare, pensata per privilegiare la gestibilità più che la prestazione pura. La ciclistica adotta telaio a traliccio e ruota anteriore da 21 pollici, soluzione che rafforza la vocazione offroad insieme a una taratura orientata alla semplicità di guida. Il peso si attesta intorno ai 185 kg. Presenti frizione assistita e antisaltellamento, ABS disinseribile e connettività tramite app per la gestione delle funzioni principali.

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Accanto alla versione standard arriva la KLE500 SE, con dotazione più completa che include strumentazione TFT, parabrezza maggiorato, paramani e protezioni aggiuntive. Il prezzo parte da 6.340 euro per la versione base e arriva a 6.990 euro per la SE. Per impostazione e caratteristiche, si propone come alternativa diretta alla BMW F 450 GS.

Benelli BKX 300 e BKX 300 S, l’imbarazzo della scelta

Fresche di annuncio, Benelli BKX 300 e BKX 300 S sono tra le novità più recenti della Casa di Pesaro, con cui la gamma si amplia nella fascia delle medie cilindrate accessibili. Le due versioni condividono la stessa base tecnica ma si distinguono per impostazione e utilizzo: più orientata al fuoristrada la prima, più stradale e urbana la seconda.

Entrambe sono spinte da un monocilindrico da 292,4 cm³ Euro 5+, con 28,6 CV e 24 Nm di coppia, abbinato a un’erogazione fluida e progressiva. La BKX 300 adotta una configurazione più adventure, con ruota anteriore da 19 pollici, maggiore luce a terra e assetto più alto e votato al controllo sui fondi misti; la BKX 300 S, invece, si presenta con cerchi in lega da 17 pollici e geometrie più compatte, per una guida più agile tra città e percorsi asfaltati.

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In comune troviamo il telaio in acciaio a doppia culla, sospensioni completamente regolabili e impianto frenante con disco anteriore da 300 mm con pinza radiale, oltre alla dotazione full LED e a una strumentazione LCD essenziale ma completa. Due interpretazioni della stessa piattaforma, pensate per coprire esigenze diverse senza cambiare filosofia. I prezzi partono da 3.990 euro per la BKX 300 e da 3.790 euro per la BKX 300 S.

Moto Morini 3 ½ Sport, presto sul mercato

Moto Morini riporta in vita uno dei nomi più iconici della propria storia con la nuova 3 ½ Sport, tra le novità più attese del 2026. Un modello che riprende un’icona del marchio e la reinterpreta con un’impostazione moderna, mantenendo un forte legame con il design e la filosofia della versione originale.

Il progetto punta su leggerezza, semplicità costruttiva e uno stile retrò rivisto in chiave attuale, con una struttura in acciaio e un’impostazione generale orientata alla facilità di guida e alla fruibilità quotidiana. Il motore è un bicilindrico V2 da 350 cm³ Euro 5 Plus, con 32 CV e 30 Nm di coppia, abbinato a una ciclistica con forcella a steli rovesciati e impianto frenante a doppio disco con ABS.

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Il peso contenuto di 154 kg contribuisce a un comportamento agile, mentre la dotazione include display TFT con navigazione integrata e illuminazione full LED. La 3 ½ Sport è attesa nella prima metà del 2026, in due colorazioni: Legacy Red e Pure White.

Aprilia RS 457 GP Replica, sognando la pista

Aprilia RS 457 GP Replica è una delle novità più recenti della Casa di Noale e rappresenta l’evoluzione più “cattiva” della piccola sportiva. Deriva dalla versione standard e ne estremizza l’impostazione estetica, con un chiaro richiamo al mondo della MotoGP sia nelle grafiche sia nei dettagli.

Il motore resta il bicilindrico da 457 cm³ Euro 5+, con 35 kW di potenza e una gestione elettronica completa che include Ride by Wire, traction control regolabile, ABS e diverse modalità di guida. Il peso contenuto e la dotazione di serie, che comprende anche il quickshifter bidirezionale, la rendono una moto accessibile ma già molto completa nell’equipaggiamento.

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La ciclistica conferma l’impostazione compatta e precisa, con telaio in alluminio e componentistica orientata alla guida sportiva su strada e in pista. La livrea GP Replica, ispirata direttamente alla RS-GP ufficiale, aggiunge un carattere visivo più distintivo. Il prezzo è fissato a 7.550 euro.