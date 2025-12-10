Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Peugeot riporta in strada un nome che appartiene alla memoria collettiva di chi ha vissuto gli anni Settanta: 103. Il nuovo modello elettrico riprende l’impostazione essenziale del ciclomotore originale, introducendo soluzioni attuali come batterie estraibili, telaio monoscocca in alluminio e configurazioni equivalenti alle cilindrate 50 e 125. Presentato a EICMA 2025, il progetto segna un passaggio strategico per il marchio, che affida al 103 un ruolo di continuità con un passato ancora riconoscibile. L’obiettivo è proporre un mezzo adatto alla mobilità quotidiana, capace di integrare zero emissioni, praticità e un richiamo diretto al modello che in Francia diventò un riferimento culturale del suo tempo.

Due soluzioni per la batteria elettrica estraibile

Il nuovo 103 (derivato dal prototipo SPx svelato nel 2024) adotta un’impostazione che si avvicina a quella di una moto più che a uno scooter, distinguendosi nettamente dal predecessore anche per l’assenza dei pedali. Il peso complessivo è di 103 kg e la struttura prevede una sospensione posteriore con monoammortizzatore, forcellone monobraccio e leveraggi progressivi, una configurazione che rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello storico; quest’ultimo, infatti, utilizzava una soluzione molto più semplice, con retrotreno rigido e una forcella anteriore caratterizzata da elementi elastici essenziali, mentre oggi integra componenti progettati per offrire maggiore stabilità e precisione nella guida quotidiana.

L’equipaggiamento tecnico prosegue con una forcella Kayaba dotata di steli da 37 millimetri e con un impianto frenante che sostituisce il tamburo tradizionale con un freno a disco. Le novità non riguardano solo la ciclistica, perché la transizione alla propulsione elettrica segna un distacco totale dal monocilindrico a due tempi da 50 cm³ che caratterizzava il modello originale. La versione paragonabile a un cinquantino endotermico utilizza una batteria estraibile da 1,6 kWh con un’autonomia dichiarata di 45 chilometri, mentre l’alternativa equivalente a un 125 impiega una batteria estraibile da 2,2 kWh che aumenta la percorrenza a 65 chilometri.

Strumentazione, dotazioni e accessori

Peugeot 103 adotta un cruscotto TFT da 5 pollici che fornisce le informazioni essenziali per l’uso quotidiano, mentre chi necessita di maggiore praticità può orientarsi sui kit di accessori proposti dalla Casa del Leone. Il Pack Protect include parabrezza, coprigambe e pedane laterali, elementi utili soprattutto durante la stagione invernale per aumentare la protezione durante gli spostamenti. Il Pack Comfort comprende invece un supporto smartphone Quad Lock, un bauletto semirigido GIVI, una sella premium e un coprisella, configurazione pensata per rendere il veicolo più funzionale nelle attività di ogni giorno senza modificare l’impostazione generale del modello.

La progettazione del nuovo 103 presta attenzione anche agli aspetti ambientali, con l’utilizzo di materiali riciclati e con la scelta di ridurre il numero complessivo dei componenti impiegati. La produzione avviene in Francia, con l’obiettivo di limitare le emissioni legate al trasporto e di mantenere un controllo diretto sul processo industriale. La commercializzazione è prevista per la seconda metà del 2026, mentre il prezzo non è ancora stato definito.

L’evoluzione del modello nel corso di cinque decenni

Peugeot 103 debuttò in Francia nel 1971 come ciclomotore a due tempi da 49 cm³ con aspirazione lamellare, soluzione che lo rese più fluido e brillante rispetto ai modelli precedenti della gamma. Il serbatoio da 3,69 litri, dotato di una riserva dedicata, garantiva un’autonomia di circa 100 chilometri e contribuì alla sua popolarità. Il primo 103 VS offriva una dotazione completa, con sospensioni anteriori e posteriori, tachimetro e la possibilità di aggiungere indicatori di direzione. Nel tempo il modello si evolse con aggiornamenti estetici e tecnici, ampliando la gamma in varianti che andavano dalle versioni essenziali a quelle più accessoriate, come SPX e RCX, passando per derivati come 104, 105 e Fox.

Negli anni Settanta, 103 divenne un vero fenomeno culturale in Francia, raggiungendo volumi di produzione molto elevati: nel 1973 superò le 786.000 unità e nel 1974 oltrepassò le 550.000 vendite. Continuò a essere realizzato in diverse configurazioni fino agli anni Novanta, mentre la produzione francese cessò nel 2006 e proseguì poi in altri Paesi fino al 2017. Nonostante il declino del segmento, il modello rimase un’icona generazionale, ricordato per semplicità e accessibilità. Ed è proprio questo patrimonio culturale e tecnico che Peugeot ha ora scelto di richiamare con il ritorno del 103 in versione elettrica, lanciandolo in occasione dell’ultima edizione di EICMA.