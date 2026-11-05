Piaggio a EICMA 2026, il ritorno di Typhoon guida le novità della gamma scooter 2027

Il marchio italiano riporta sul mercato un'icona degli anni Novanta e aggiorna Medley e Beverly, mentre Liberty cambia colori e MP3 festeggia 20 anni

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA Piaggio Typhoon torna sul mercato dopo sei anni, con un motore da 125 cc Euro 5+

Sono sostanziose le novità presentate da Piaggio a EICMA 2026 per la propria gamma scooter, nella quale spicca lo storico ritorno di Typhoon. Il modello, tra i più popolari degli anni Novanta e uscito di produzione nel 2020, torna in una nuova versione 125.

Alla pattuglia si aggiungono gli aggiornamenti di Medley e Beverly, con diversi interventi sulla strumentazione, sulle funzionalità e sull’estetica. Anche Liberty si arricchisce di nuove colorazioni, mentre MP3 celebra vent’anni dal suo debutto.

Typhoon, il ritorno di un’icona

Presentato per la prima volta nel 1993 con il marchio Gilera, Typhoon è stato uno degli scooter più riconoscibili degli anni Novanta, soprattutto tra i più giovani. Passato sotto il marchio Piaggio nel 2000 e rinnovato con una seconda generazione nel 2010, il modello torna ora sul mercato con un progetto completamente aggiornato. Rimane il caratteristico frontale a “becco d’anatra”, elemento distintivo fin dalle origini, accompagnato da uno scudo protettivo e da linee che conservano l’impostazione sportiva delle precedenti versioni.

La nuova generazione, protagonista a EICMA 2026, adotta un motore monocilindrico a quattro tempi da 124 cc, con distribuzione a tre valvole, raffreddamento ad aria forzata e iniezione elettronica. Il propulsore, omologato Euro 5+, sviluppa una potenza massima di 7,8 kW a 7.400 giri/min e una coppia di 10,4 Nm a 6.200 giri/min, abbinato a una trasmissione automatica CVT.

Sul fronte della ciclistica abbiamo un telaio in tubi d’acciaio con rinforzi strutturali saldati, abbinato a una forcella telescopica con escursione di 68 mm e a un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico su quattro posizioni. Le ruote da 14 pollici montano pneumatici tubeless da 120/70, mentre l’impianto frenante prevede un disco anteriore da 220 mm e un tamburo posteriore da 140 mm, assistiti dal sistema di frenata combinata CBS. L’altezza della sella è di 797 mm, con un passo di 1.365 mm.

Tra le novità figura anche la strumentazione digitale TFT da 5 pollici, compatibile con il sistema di connettività Piaggio MIA per il collegamento dello smartphone. La dotazione comprende inoltre l’illuminazione full LED e una pedana piatta, accompagnata da un gancio portaborse nel controscudo. Il serbatoio ha una capacità di 6 litri, ai quali si aggiungono 1,2 litri di riserva. Quattro le colorazioni previste per la nuova gamma: Nero Monsone, Bianco Boreale, Grigio Scirocco e Blu Oceano.

Medley, equilibrio tra praticità e tecnologia

Anche Piaggio Medley si aggiorna, mantenendo il proprio posizionamento a metà strada tra Liberty e Beverly. Disponibile nelle cilindrate 125 e 200 cc, lo scooter a ruota alta introduce alcune modifiche estetiche, a partire dalla nuova cornice nera del proiettore anteriore e dall’elemento verticale sullo scudo, anch’esso rifinito in nero. Cambia inoltre il disegno dei cerchi, ora a cinque razze, mentre la gamma continua a essere proposta nei due allestimenti Medley e Medley S.

La principale novità tecnologica riguarda la strumentazione, che adotta un nuovo display TFT a colori da 5 pollici. Rimangono presenti il sistema Start & Stop disattivabile, l’ABS a doppio canale e il sensore di inclinazione che, in caso di caduta, interviene sul funzionamento del motore. Tra le caratteristiche confermate figurano anche il vano sottosella da 36,2 litri, capace di ospitare due caschi jet, l’apertura elettrica della sella e la presa USB nel controscudo. Il nuovo supporto posteriore consente inoltre di montare il bauletto senza piastre aggiuntive.

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Le motorizzazioni i-get da 125 e 200 cc restano al centro della gamma, con consumi dichiarati superiori a 40 km/l. Si rinnova invece la scelta delle colorazioni: Piaggio Medley è disponibile in Nero Abisso e Bianco Cristallo, entrambe abbinate a sella e controscudo marroni e cerchi grigi. Per Medley S sono previste quattro tinte, Nero Meteora, Blu Ardesia, Bianco Cristallo e Verde Minerale, accompagnate da dettagli e cerchi neri che distinguono questa versione dall’allestimento standard.

Beverly, un aggiornamento tra stile e funzionalità

Per il 2027, Piaggio Beverly introduce una serie di modifiche che interessano il design, la strumentazione e alcune soluzioni dedicate alla praticità. Lo scooter a ruota alta, che vede in listino le cilindrate 310 e 400 cc, presenta nuove cornici nere per il proiettore e gli indicatori di direzione anteriori, entrambi full LED, oltre a un elemento verticale ridisegnato sullo scudo. Cambiano anche i cerchi, caratterizzati da un nuovo disegno e da un peso inferiore rispetto ai precedenti.

La strumentazione passa a un display TFT a colori da 6,88 pollici, dotato di sensore crepuscolare per adattare la luminosità alle condizioni ambientali e predisposto per la connessione con lo smartphone. Debutta inoltre un maniglione posteriore con supporto per il bauletto integrato, che permette il montaggio senza piastre aggiuntive. Su Beverly 310 diventa di serie anche il cupolino trasparente. Restano presenti l’avviamento Keyless, l’apertura elettrica della sella, la presa USB-C e, sulle versioni 400, la piattaforma Piaggio MIA con navigazione a pittogrammi.

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La gamma conferma i motori 310 hpe da 27,7 CV e 400 hpe da 36 CV, entrambi disponibili negli allestimenti Beverly e Beverly S. Il primo è proposto nelle colorazioni Bianco Luna e Grigio Grafite, abbinate a sella e controscudo marrone scuro e a finiture grigio satinato. Beverly S è invece disponibile in Nero Meteora, Grigio Mercurio, Blu Lapis e Verde Minerale, con sella, controscudo e cerchi neri, oltre ad alcuni dettagli blu che caratterizzano questa versione.

Liberty e MP3, tra nuove colorazioni e anniversari

Per Piaggio Liberty, le novità presentate a EICMA 2026 riguardano principalmente la gamma cromatica. Lo scooter a ruota alta mantiene la propria impostazione orientata agli spostamenti urbani, con dimensioni contenute e una struttura pensata per favorire la maneggevolezza. L’allestimento standard sarà disponibile nelle colorazioni Bianco Cristallo e Nero Abisso, mentre Liberty S viene proposto in Nero Meteora, Blu Ardesia, Grigio Materia e Verde Minerale.

Un anniversario segna invece il 2026 di Piaggio MP3, che celebra vent’anni dal debutto avvenuto nel 2006. Lo scooter a tre ruote, caratterizzato dalle due ruote anteriori indipendenti e basculanti, ha superato i 250.000 esemplari venduti a livello mondiale, di cui oltre 150.000 in Francia. Nel corso della sua storia è stato proposto con diverse motorizzazioni, compresa una versione ibrida introdotta nel 2009, fino ad arrivare all’attuale gamma nelle cilindrate 310, 400 e 530 cc.

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Nel corso degli anni, Piaggio MP3 ha introdotto diversi sistemi elettronici di assistenza alla guida, tra cui l’ABS a tre canali e il controllo di trazione ASR. La gamma attuale comprende inoltre strumentazione TFT, illuminazione full LED e avviamento Keyless. Sulla versione 530 hpe Exclusive sono presenti anche sistemi di assistenza basati su radar, cruise control e retromarcia con videocamera. Una delle caratteristiche del modello rimane la possibilità di guidarlo con la patente B, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.