Piaggio Liberty, nuova versione: sempre più tecnologia

Il marchio Piaggio negli anni ha prodotto alcuni scooter che hanno scritto la storia del mondo a due ruote. Naturalmente la prima cosa che salta sempre alla mente in questi casi è la Vespa. Esiste però un altro modello che a partire dalla fine degli anni ’90 ha letteralmente stregato tutti i ragazzi. Stiamo parlando naturalmente del Liberty. Si tratta di uno scooter a ruote alte prodotto a Pontedera a partire dal 1997.

Piaggio decise di presentare la sua creazione al mondo intero nel maggio del 1997 al salone di Barcellona. Nato come ciclomotore con motore da 50 cm³, riuscì sin da subito ad imporsi ad una clientela giovanile grazie al suo prezzo concorrenziale e alla buona qualità del prodotto. Negli anni successivi sono stati introdotti poi anche le versioni 125 e 150.

Nuovo Liberty

Ora però è giunto il momento per Piaggio di scrivere un’altra incredibile pagina di storia. Dopo la presentazione avvenuta in anteprima ad EICMA 2024, è tempo per il Liberty di rifarsi nuovamente il look. L’azienda di Pontedera però ha deciso ancora una volta di puntare forte sul prezzo. Il modello in questione, infatti, avrà un costo base di 2.599 euro.

Nonostante le novità tecnologiche e stilistiche, Piaggio ha deciso di non toccare il prezzo del suo scooter. Il Liberty riesce a coniugare da sempre l’eleganza e lo stile tipicamente italiani con la robustezza e l’affidabilità. Il nuovo ricco allestimento tecnologico comprende un ampio display digitale a colori da 5,5″, un nuovo faro LED a sviluppo orizzontale e un manubrio ridisegnato nella forma per dare maggiore comfort di guida al pilota.

Allestimenti e prezzo

Per quanto concerne le cilindrate disponibili saranno come sempre tre: 50, 125 e 150. Si tratta di moderne motorizzazioni 4T che garantiscono consumi molto bassi e strizzano un occhio all’ambiente (sono Euro 5+). Gli allestimenti disponibili invece saranno 2: Liberty e Liberty S, quest’ultimo è arricchito da dettagli che lo rendono più grintoso e sportivo. Per quanto riguarda le tonalità tra cui si può optare ne abbiamo 2: Bianco Luna e Nero Abisso. Diverso invece il discorso per il Piaggio Liberty S, che può contare su ben 4 colorazioni: Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia.

Se il Liberty 50 è proposto a 2.599 euro, il 125 è offerto a 2.999 euro, mentre il 150 a 3.099 euro. Naturalmente si parla di prezzi di partenza che possono essere “gonfiati” con alcune aggiunte. Insieme al nuovo Piaggio Liberty, infatti, arrivano anche dei nuovi accessori. C’è ad esempio il bauletto da 31 litri. Questo, grazie al nuovo sistema di aggancio e sgancio rapido può essere installato sullo scooter senza l’utilizzo di alcun kit accessorio. Inoltre è completo di cover in tinta con lo stesso veicolo ed ha un costo di 168 euro.

L’arrivo di questa nuova versione del Liberty mitigherà sicuramente il dispiacere di tanti appassionati che hanno dovuto dire addio di recente al Piaggio Zip. L’azienda di Pontedera, infatti, deve sottostare alle logiche di mercato e vista l’esigenza di dover aggiornare i propri scooter a motorizzazioni più green, ha dovuto prendere la difficile decisione di tagliare quei modelli che non portavano più introiti consistenti. A causa delle normative Ue, inoltre ha dovuto anche interrompere la produzione in Italia dell’Ape.