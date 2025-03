Zero effetti speciali, solo il necessario: il nuovo Piaggio Medley è pensato per chi si muove ogni giorno, tra semafori, parcheggi stretti e mille deviazioni

Fonte: Lulop Il Piaggio Medley 200 monta un nuovo motore Euro 5+

C’è un nuovo protagonista nel traffico cittadino, e ha un nome già noto: Piaggio Medley. Solo che ora arriva con una marcia aggiuntiva – anzi, con qualche cavallo extra – grazie al motore 200 Euro 5+, più potente, più scattante e più attento all’ambiente. Il fratello maggiore del classico 125, insomma, ha deciso di farsi sentire.

Agile e facile da manovrare

Il Medley 200 è uno scooter ruota alta, quindi agile e facile da manovrare, senza rinunciare, però, al comfort e alla praticità tipici dei mezzi GT. Il bello? Non c’è bisogno di scegliere: ti prendi entrambi. Ha lo spazio per due caschi, il sistema Start & Stop evoluto (così risparmi carburante e inquini meno) e scivola via senza strappi, anche in mezzo al caos cittadino anche quando il traffico ti mette alla prova.

Sotto la sella batte un monocilindrico a iniezione, raffreddato a liquido, capace di erogare 13 kW di potenza e 16,5 Nm di coppia. Detto così sembra un semplice numero, ma in strada vuol dire che riparte al semaforo senza esitazioni, sale di giri con naturalezza e ti segue sicura. Perfetto per chi si muove spesso in città, e vuole pure sentirsi libero di allungare un po’ appena trova un rettilineo libero.

Il nuovo motore è ovviamente omologato Euro 5+. Tradotto: consumi ridotti, meno emissioni, maggiore rispetto per l’ambiente, e, paragonato al 125, brilla soprattutto in accelerazione e nei sorpassi a breve distanza. In listino le versioni Medley e Medley S. Il Medley “classico” sfoggia gli intramontabili colori Grigio Astrale e Nero Abisso, combinandoli con dettagli satinati e finiture curate.

Il Medley S, invece, è la declinazione “sportiva”. Finiture nere, vernici opache come Nero Meteora e Blu Ardesia, o l’originale Oro Opaco. A bordo, è di serie Piaggio MIA, piattaforma di collegamento tra lo scooter e lo smartphone per avere sempre sott’occhio chiamate, messaggi e statistiche di guida. In pratica, il compagno perfetto per chi vuole un mezzo pratico, ma con un tocco hi-tech.

Compatto, ma comodo

Una delle carte vincenti del Medley è la sua doppia anima: la modalità d’utilizzo è quella di uno scooter compatto, il comfort è da categoria superiore. Le ruote (da 16” davanti, 14” dietro) assorbono bene le buche cittadine, mentre la posizione di guida è comoda pure per i piloti alti. E grazie alla sella ben imbottita, anche il passeggero ringrazia. ABS di serie, buona tenuta su fondi irregolari e tanto spazio a disposizione: il Medley dà confidenza fin dai primi metri.

Il Piaggio Medley 2025 è già disponibile presso i concessionari, sia 125 che 200, con prezzi a partire da 3.899 euro (f.c.). Una cifra onesta per un mezzo che offre tanto, sia in termini di tecnologia che di qualità costruttiva.

Con la versione 200 Euro 5+, il Piaggio Medley si conferma uno degli scooter maggiormente completi e versatili della sua categoria. Potente quanto basta, elegante senza sforzo, pratico nella vita di tutti i giorni. Se cerchi uno scooter che ti accompagni ovunque – senza farti mai rimpiangere la scelta – il Medley potrebbe davvero essere quello giusto. E ora, con un tocco di potenza extra, è ancora più difficile dirgli di no.