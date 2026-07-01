Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Piaggio Vespa Edizione Ottantesimo sarà prodotta in soli 1.946 esemplari numerati, per richiamare l'anno di nascita

A ottant’anni dal suo debutto, Piaggio celebra Vespa con l’introduzione dell’Edizione Ottantesimo, una serie speciale realizzata sulla base della GTS 310. Presentata a Roma, nella cornice del Foro Italico, sarà disponibile in serie limitata a 1.946 esemplari, un richiamo diretto all’anno di nascita dello storico scooter italiano.

Per l’occasione è stata sviluppata una livrea dedicata, ispirata all’acciaio della scocca portante, elemento che caratterizza il progetto fin dalle origini. La finitura è completata da dettagli verdi che richiamano le colorazioni monocolore delle prime produzioni.

Un omaggio al passato

Come anticipato, Vespa Edizione Ottantesimo è stata svelata nella città capitolina, durante l’evento “80 Years of an Icon”, appuntamento che ha aperto le celebrazioni per gli ottant’anni dello storico scooter di Piaggio. La “speciale” GTS 310 si distingue soprattutto per una livrea dedicata, ispirata al prototipo MP6 e alla 98, entrambe nate dalla matita di Corradino D’Ascanio.

Non solo, perché tra gli elementi esclusivi dell’allestimento figurano anche la sella con cover posteriore rigida removibile, ispirata alle Vespa da competizione, ma omologata per il trasporto di due persone, e i cerchi ruota con un disegno che reinterpreta quelli della 98 del 1946, completati da una finitura diamantata.

L’esterno è arricchito dalla grafica tridimensionale con il numero 80 sulle fiancate, mentre nel vano sottosella trova posto una targhetta celebrativa numerata. A completare la dotazione è previsto anche un casco dedicato, coordinato con la livrea attraverso la finitura grigia opaca della calotta e i dettagli verdi.

Equipaggiamento premium a un prezzo speciale

Dal punto di vista tecnico, Vespa Edizione Ottantesimo è equipaggiata con il monocilindrico 310 hpe da 25 CV, il propulsore più potente mai installato su una Vespa di serie, ed è affiancata da un equipaggiamento che comprende fanaleria Full LED, quadro strumenti TFT a colori da 5 pollici e sistema di connettività Vespa MIA, che consente di collegare lo smartphone al veicolo e gestirne alcune funzioni direttamente dal display.

La dotazione include inoltre il sistema keyless, che permette l’avviamento senza utilizzare la chiave tradizionale, insieme alle luci di cortesia integrate nel retroscudo e nel vano sottosella. Sul fronte della sicurezza sono presenti di serie il sistema antibloccaggio ABS e il controllo di trazione ASR.

Accanto agli elementi che caratterizzano questa edizione limitata, Piaggio propone anche una serie di accessori dedicati. Tra questi figura il bauletto da 36 litri in tinta con la carrozzeria, disponibile con schienalino imbottito rivestito nello stesso materiale e nella stessa colorazione della sella.

Resta inoltre disponibile l’intera gamma di accessori originali Vespa, che comprende portapacchi anteriore e posteriore, barre perimetrali, cupolini, parabrezza e antifurto elettronico, consentendo di personalizzare il veicolo in base alle proprie esigenze. La versione speciale è già ordinabile attraverso il sito edizioneottantesimo.vespa.com e viene proposta a un prezzo di 12.000 euro.

Un libro fotografico incluso

A rendere ancora più esclusiva la dotazione di Vespa Edizione Ottantesimo contribuisce un volume fotografico realizzato da Assouline, casa editrice specializzata in pubblicazioni dedicate al design, alla moda e allo stile di vita. Il libro viene consegnato insieme a ciascuno dei 1.946 esemplari prodotti.

La pubblicazione ripercorre gli ottant’anni di storia di Vespa attraverso una selezione di immagini e materiali provenienti dagli archivi Piaggio, raccontandone l’evoluzione stilistica e tecnica, oltre al ruolo che il celebre scooter ha ricoperto nel tempo nell’immaginario collettivo e nella cultura italiana e internazionale.