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Homda

Con la presentazione della nuova MSX125 GROM 2026, Honda chiude un anno particolarmente intenso sul fronte novità e aggiornamenti di gamma. La piccola fun bike giapponese, ormai diventata un vero fenomeno globale, rappresenta infatti l’ultimo tassello del rinnovamento della lineup 2026 della casa dell’Ala Dorata.

Negli ultimi dodici mesi Honda ha aggiornato ben diciotto modelli, introducendo nuove colorazioni e importanti evoluzioni tecnologiche. Otto moto hanno beneficiato delle innovazioni DreamTech, tra cui spicca l’adozione della trasmissione elettronica Honda E-Clutch, mentre tre modelli completamente inediti hanno fatto il loro debutto nella gamma.

Per la MSX125 GROM il model year 2026 punta soprattutto sull’immagine, senza però snaturare la formula vincente che ne ha decretato il successo sin dal debutto nel 2012. In oltre dieci anni di carriera, la compatta Honda ha superato quota 863.000 unità vendute nel mondo: numeri impressionanti che raccontano il successo trasversale di una moto capace di conquistare mercati molto diversi tra loro. La Thailandia resta il principale bacino con oltre 600.000 esemplari, seguita dagli Stati Uniti con circa 93.000 unità e dall’Europa, dove le vendite hanno ormai superato quota 50.000.

La novità più evidente della GROM 2026 è l’arrivo dell’inedita livrea “Tricolour”, chiaramente ispirata ai colori HRC. Una veste grafica che valorizza ulteriormente il design sportivo introdotto con il restyling 2025 e che rafforza il carattere giovane e dinamico della piccola naked Honda.

Restano invece immutati gli elementi che hanno reso la GROM una delle moto più apprezzate della categoria: dimensioni ultracompatte, look aggressivo e una dotazione tecnica superiore alla media. La strumentazione LCD completamente digitale continua a offrire contagiri, indicatore della marcia inserita, tachimetro, doppio trip, livello carburante e orologio, il tutto con una grafica chiara e immediata.

Sul fronte sicurezza è confermato l’impianto frenante a disco con ABS a canale singolo gestito tramite piattaforma IMU, soluzione rara in questa fascia di cilindrata e capace di garantire maggiore stabilità nelle frenate più impegnative.

Sotto le sovrastrutture pulsa il collaudato monocilindrico 125 cc raffreddato ad aria, con distribuzione SOHC a 2 valvole, pensato per offrire brillantezza ai bassi consumi. Abbinato al cambio a 5 rapporti, il propulsore consente una guida disinvolta anche fuori dall’ambiente urbano, mantenendo percorrenze dichiarate nell’ordine dei 65,7 km/l.

A completare il pacchetto ci pensano il telaio compatto, le ruote da 12 pollici e la forcella upside-down, elementi che continuano a regalare alla GROM un comportamento dinamico sorprendentemente maturo, capace di trasmettere sensazioni da moto “vera” pur nelle dimensioni contenute che da sempre ne definiscono il carattere.

Caratteristiche tecniche Honda MSX125 GROM 2026