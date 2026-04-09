Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Gruppo Piaggio Per la gamma Tuono, Aprilia offre una serie di vantaggi fino a 1.500 euro in occasione del mese di aprile

Il mese di aprile rappresenta un periodo ricco di appuntamenti per gli appassionati delle due ruote: con l’arrivo della primavera molti motociclisti rispolverano la propria moto dai garage per le prime uscite stagionali, mentre le concessionarie aprono le porte ai clienti con iniziative dedicate.

In diversi fine settimana, infatti, sarà possibile conoscere da vicino le novità disponibili sul mercato e partecipare a test ride completamente gratuiti. Numerosi sono i costruttori che aderiscono all’iniziativa: ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere e le modalità di partecipazione.

Gruppo Piaggio con tante sorprese

In prima linea per le “porte aperte” si posiziona Gruppo Piaggio, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire le novità dei marchi Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio dal 15 al 18 aprile. Aprilia propone il nuovo SR GT 400, scooter crossover con ciclistica studiata per sicurezza e comfort, e le sportive RS 457 e Tuono 457 dedicate ai possessori di patente A2.

La gamma Tuono, dalla 125 alla V4, è inoltre accompagnata da vantaggi fino a 1.500 euro. Grazie alla formula DreamRide Now, SR GT 400 e Tuono 457 possono essere acquistate con minirate flessibili e la possibilità di scegliere dopo tre anni se mantenerle, cambiarle o restituirle. RS 457 è disponibile nella versione GP Replica, con grafiche ispirate alla RS-GP vincente in MotoGP.

Moto Guzzi presenta la Stelvio con nuove colorazioni, le versioni rinnovate della V85 e un’ampia gamma di vantaggi sugli altri modelli, con formule di acquisto flessibili grazie a DreamRide Now. Le nuove varianti cromatiche includono Grigio Climbing e Verde Hiking per la Stelvio, Verde Legnano e Rosso Monza per la V85 Strada, Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag per la V85 TT, e Blu Zefiro per la V85 TT Travel. Per il mese di aprile sono previsti vantaggi fino a 750 euro sulla gamma V7, 1.000 euro sulla gamma V85 e 1.500 euro sulla Stelvio.

Vespa, invece, celebra i Vespa Days con le nuove Primavera e Sprint S, aggiornate in chiave tecnica e stilistica, più sicure e tecnologiche, con possibilità di acquisto rateale tramite DreamRide Now. Piaggio mette a disposizione finanziamenti con anticipo e interessi zero sui modelli a ruota alta, come Medley e Beverly, evidenziando la praticità urbana e le capacità di viaggio dei veicoli, oltre a vantaggi economici fino a 700 euro per l’intera gamma. L’offerta comprende anche la gamma MP3 con immatricolazione inclusa nel prezzo.

Moto Morini Riding Fest: sei eventi per il 2026

Moto Morini, invece, punta tutto sui Riding Days 2026, una serie demo tour in programma in tutta Italia. Si parte l’11 aprile a Milano presso l’Idroscalo e il 18-19 aprile a Bobbio, ma ci saranno eventi anche dal 1° al 3 maggio a Misano Adriatico, dal 15 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, il 27 e 28 giugno a Sestiere, per concludere dal 25 al 27 settembre a Roma con l’Eternal City Motorcycle Show.

La gamma protagonista include X-Cape 700, X-Cape 1200, il crossover AlltrHike e la custom Calibro Bagger, con aggiornamenti 2026 su colori, allestimenti e versioni. Per il modello AlltrHike è sufficiente il possesso della patente A2 con età minima di 18 anni, mentre per gli altri modelli è richiesta la patente A.

Suzuki e Royal Enfield con le proprie iniziative

Suzuki celebra l’inizio della stagione motociclistica con un “porte aperte” sabato 18 aprile presso la rete ufficiale. Tra i modelli disponibili per i test ride ci sono la V‑Strom 800DE, la GSX-8TT, la DR-Z4S e la GSX-S1000GX, ciascuna con caratteristiche tecniche specifiche, dalla guidabilità off-road all’equilibrio tra prestazioni sportive e comfort granturismo.

Royal Enfield, invece, apre i propri concessionari dal 13 al 18 aprile per sei giorni dedicati a test ride e promozioni. Sono previsti vantaggi fino a 610 euro su alcuni modelli in pronta consegna, con accessori e abbigliamento originale disponibili nei punti vendita aderenti.

Altri test ride e demo tour in programma

Sabato 11 aprile, all’Idroscalo di Milano, si svolgerà la Riding Season 2026, con esposizione di special e test ride organizzati in piccoli gruppi dai marchi Harley-Davidson, Royal Enfield, Moto Morini, Fantic Motor, Suzuki e QJ Motor. Triumph e Kawasaki propongono invece demo tour itineranti con tappe in diverse città, dove i concessionari permettono di provare modelli selezionati, incluse le novità del 2026.

Dall’1 al 3 maggio, invece, tornerà al Misano World Circuit l’EICMA Riding Fest, con prove su strada nei dintorni del circuito, sessioni in pista, percorsi off-road e attività dedicate ai più giovani in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. Il paddock ospiterà momenti di intrattenimento, approfondimenti con piloti e protagonisti del motorsport, aree gaming e iniziative collaterali. Tutte le prove moto fornite dai costruttori per le prove sono a uso gratuito, mentre le sessioni in pista avranno finalità benefica.