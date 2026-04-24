Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa QJMotor QJMotor SRT 450 RX adotta sospensioni Marzocchi e impianto frenante Brembo di serie

La gamma adventure di QJMotor si amplia con l’arrivo di SRT 450 RX, una proposta di media cilindrata pensata per un utilizzo trasversale tra città, viaggi e percorsi sterrati. Il nuovo modello punta su una dotazione di serie notevolmente accessoriata, rivolgendosi a chi cerca una soluzione equilibrata anche in ottica della patente A2.

Il progetto punta su un posizionamento competitivo sul mercato delle crossover, sempre più affollato per la presenza numerose rivali, con un prezzo che parte da meno di 5.800 euro. Tra gli elementi chiave figurano il motore bicilindrico, componentistica all’avanguardia, leggerezza e versatilità.

Design, motore e ciclistica

Il design di QJMotor SRT 450 RX richiama il mondo adventure, con un frontale alto in stile enduro e soluzioni come le protezioni laterali e del motore, pensate per limitare i danni in caso di contatti. La dotazione di serie prevede il parafango anteriore basso, mentre tra gli optional è disponibile il parafango anteriore alto, più adatto a un utilizzo su fondi non asfaltati.

Sotto il serbatoio da 18 litri è presente un motore bicilindrico parallelo da 449,5 cc, capace di erogare 48 CV a 9.500 giri/min e 41 Nm di coppia a 8.000 giri. Valori in linea con i limiti previsti per la patente A2. La dotazione comprende il controllo di trazione di serie, utile per affrontare fondi a bassa aderenza con maggiore sicurezza.

La struttura è basata su un telaio in acciaio abbinato a un forcellone in alluminio. La sella è posizionata a 835 mm da terra, mentre il peso dichiarato a secco è di 166 kg. Le ruote a raggi adottano cerchi da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore, configurazione tipica per un utilizzo anche su percorsi sterrati.

Le sospensioni sono fornite da Marzocchi, con forcella anteriore regolabile da 200 mm di escursione e mono posteriore regolabile. L’impianto frenante è firmato Brembo, con disco anteriore da 320 mm e pinza radiale a quattro pistoncini, affiancato da un disco posteriore da 240 mm. L’ABS è di serie ed è disinseribile al posteriore.

Dotazioni, tecnologia e prezzo

La dotazione di serie di QJMotor SRT 450 RX comprende una strumentazione digitale con display TFT da 5 pollici, connettività Bluetooth e sistema di mirroring per la navigazione tramite smartphone. Il quadro è completato dalla presenza di una presa USB per la ricarica dei dispositivi.

L’illuminazione è full LED, mentre tra gli elementi dedicati al comfort sono presenti manopole e sella riscaldabili, oltre al parabrezza regolabile. Si tratta di soluzioni incluse nella dotazione, mentre su altri modelli concorrenti sono spesso disponibili come optional. A pagamento è invece proposto il set di valigie in alluminio, composto da due laterali e un top case da 45 litri.

QJMotor SRT 450 RX è proposta a un prezzo di 5.790 euro franco concessionario. Il modello è disponibile nelle colorazioni Red/Grey e Shiny Black ed è già in distribuzione in tutta la rete ufficiale italiana.

Occhio alla concorrenza

Nel segmento delle crossover di media cilindrata per patente A2 la concorrenza è in costante crescita, con diversi modelli già presenti sul mercato. Tra questi figurano CFMoto 450MT, Royal Enfield Himalayan 450, BMW F 450 GS, Kawasaki KLE 500 e KTM 390 Adventure R. Si tratta di un contesto affollato, in cui le caratteristiche tecniche e la versatilità rappresentano elementi centrali nella scelta.

In questo scenario, la proposta di QJMotor si distingue soprattutto per il prezzo, che si posiziona su un livello competitivo rispetto ai principali rivali. Un aspetto che, insieme alla dotazione di serie, contribuisce a rendere SRT 450 RX una delle opzioni da considerare all’interno della categoria.