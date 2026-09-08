Presentata in Ladakh, la nuova adventure punta su una formula più semplice e sarà disponibile, almeno per ora, soltanto sul mercato indiano.

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Royal Enfield Royal Enfield Himalayan 440 adotta ruota anteriore da 21 pollici, sella a 800 mm e serbatoio da 15 litri

Royal Enfield ha riservato una sorpresa ai propri appassionati in India. Presentata in occasione della prima edizione dell’Himalayan Basecamp in Ladakh, Himalayan 440 raccoglie l’eredità della 411, uscita di scena nel 2023 e sostituita dalla più moderna 450 con motore a liquido.

Il modello torna a una formula semplice e tradizionale, con un monocilindrico raffreddato ad aria abbinato a un cambio a sei marce. Sarà disponibile per il momento soltanto in India, con le prime consegne previste per il mese di settembre, mentre non è stato annunciato un approdo in Europa.

Il ritorno a una formula semplice e concreta

Per Himalayan 440, Royal Enfield è partita dal motore già utilizzato su Scram 440, adattandolo a un modello con impostazione più vicina alla precedente 411. Il monocilindrico da 443 cm³, raffreddato ad aria, sviluppa 25,4 CV a 6.250 giri e 34 Nm a 4.000 giri. L’aumento di cilindrata è stato ottenuto portando l’alesaggio a 81 mm, mantenendo una corsa lunga di 86 mm.

Anche il cambio deriva da Scram 440 ed è ora a sei rapporti, una delle differenze principali rispetto alla vecchia 411, che ne aveva cinque. La nuova trasmissione punta a rendere più agevoli i trasferimenti su strada e i viaggi più lunghi, mentre l’erogazione privilegia i bassi regimi: secondo i dati dichiarati, il 90% della coppia è disponibile già a partire da 2.800 giri/min.

La base meccanica è quindi aggiornata senza cambiare il carattere generale del progetto. Il serbatoio resta da 15 litri e l’impostazione continua a privilegiare semplicità e utilizzo turistico, affiancandosi alla più moderna 450 con una filosofia differente. Non è presente la frizione antisaltellamento, assente anche su Scram 440, con cui condivide motore e trasmissione.

Una ciclistica pensata per uscire dall’asfalto

Se motore e cambio arrivano da Scram 440, ruote e sospensioni seguono invece una strada diversa. Himalayan 440 adotta un cerchio anteriore a raggi da 21 pollici, contro i 19 della Scram, mentre dietro resta il 17 pollici. La forcella telescopica da 41 mm offre 200 mm di escursione, 10 in più rispetto alla sorella stradale, mentre il monoammortizzatore posteriore con leveraggio arriva a 180 mm.

La sella è posta a 800 mm da terra e la luce a terra raggiunge i 220 mm, due misure coerenti con l’impostazione adventure del modello. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 199 kg, 12 in più rispetto a Scram 440. Le ruote restano a raggi con pneumatici dotati di camera d’aria, mentre al momento non è prevista una configurazione tubeless come quella disponibile sulla più recente Himalayan 450.

L’impianto frenante prevede un disco anteriore da 300 mm con pinza flottante a due pistoncini e un posteriore da 240 mm. L’ABS è a doppio canale e può essere disinserito sulla ruota posteriore. La dotazione comprende inoltre il faro a LED e una nuova strumentazione a doppio elemento, con tachimetro da un lato e sistema Tripper per la navigazione basata su Google Maps dall’altro.

Completano il quadro una presa USB Type-C e una gamma di accessori dedicati ai viaggi e all’impiego su sterrato. Tra quelli annunciati figurano valigie rigide, top box, paramani, protezioni motore, selle touring e specchietti rastremati. Royal Enfield consente così di configurare la moto in base alle esigenze di carico e protezione, senza modificare l’impostazione essenziale del progetto.

Per ora resta un affare tutto indiano

Royal Enfield Himalayan 440 viene proposta in India a 2,29 lakh di rupie (circa 2.090 euro al cambio attuale). Si tratta di un prezzo ex-showroom, quindi al netto dei costi di immatricolazione, assicurazione e messa su strada. La gamma comprende un solo allestimento e tre colorazioni, Mustang Brown, Nelong White e Sela Black, tutte offerte allo stesso prezzo.

Le prenotazioni sono già state aperte attraverso la rete ufficiale e il sito del marchio. Il lancio coincide inoltre con i dieci anni del nome Himalayan, introdotto nel 2016: per celebrare l’anniversario, le prime unità ricevono uno specifico badge applicato sul serbatoio. Royal Enfield ha annunciato anche la possibilità di estendere la garanzia fino a sette anni.

Per il momento, però, la commercializzazione riguarda esclusivamente l’India. Royal Enfield non ha comunicato un arrivo di Himalayan 440 in Europa e non esistono indicazioni ufficiali su un eventuale listino italiano.