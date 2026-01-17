Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Schuberth I nuovi Schuberth S3 Carbon e C5 ANC uniscono leggerezza, comfort e riduzione rumore per il 2026

Nella scorsa edizione di EICMA, tenutasi a novembre, Schuberth ha presentato due nuovi caschi in vista del 2026: S3 Carbon integrale e C5 ANC modulare. Le novità ampliano l’offerta del marchio tedesco introducendo soluzioni tecniche orientate alla riduzione del peso, al comfort nei lunghi tragitti e alla gestione dei disturbi acustici durante la guida.

Entrando nel dettaglio, S3 Carbon è caratterizzato da una calotta realizzata al 100% in carbonio, costruita utilizzando gli stessi processi produttivi e le competenze impiegate nel programma Formula 1 del brand, con benefici in termini di alleggerimento rispetto alla versione S3 in fibra di vetro. C5 ANC introduce invece la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, con un sistema sviluppato in collaborazione con Cardo.

Schuberth S3 Carbon, il casco sport touring leggero e tecnologico

Il casco S3 Carbon è progettato per lo sport touring e combina leggerezza e prestazioni tecniche di alta gamma. Tra le dotazioni principali figurano chiusura con doppio anello a D, visiera Pinlock 120 XLT, parasole integrato e predisposizione per i sistemi di comunicazione SC sviluppati con SENA e Cardo. Il modello dispone di imbottiture premium personalizzabili tramite lo Schuberth Individual Program, disponibile per le taglie M, L e XL, per adattarsi a diverse conformazioni della testa senza compromessi sul comfort.

La ventilazione è assicurata da prese d’aria a doppio mento con filtro in mesh lavabile, canali di ventilazione EPS e uno spoiler posteriore per il corretto flusso d’aria. S3 Carbon integra inoltre il sistema S.R.S (Schuberth Rescue System) per facilitare la rimozione in caso di emergenza e ridurre le forze sul collo del motociclista. L’aeroacustica è stata ottimizzata in galleria del vento e durante test su strada, raggiungendo circa 85 dB(A) a 100 km/h su moto naked. Il prezzo di listino è di 1.099 euro.

Ufficio Stampa Schuberth

Schuberth C5 ANC, la novità dell’Active Noise Cancellation

C5 ANC – la vera novità di Schuberth al salone di EICMA 2025 – è un casco modulare pensato per chi cerca una guida più silenziosa e controllata. Introduce la tecnologia Active Noise Cancellation, progettata per ridurre i disturbi causati da vento e turbolenze, mantenendo percepibili suoni essenziali come motore, traffico e sirene di emergenza. Il sistema è integrato tramite l’unità SC Edge ANC, che include altoparlanti da 53 mm, Bluetooth 5.2, operazioni vocali e aggiornamenti software over the air, con una portata fino a 1,6 km. La calotta modulare è stata studiata anche per offrire stabilità aerodinamica e riduzione del rumore alle alte velocità, migliorando la concentrazione e riducendo l’affaticamento durante la guida su percorsi lunghi o autostradali.

Il casco C5 ANC integra guarnizioni ottimizzate per isolare i rumori esterni, microfono e cablaggi ridisegnati e mantiene tutte le funzioni di comunicazione e interfono derivate dal sistema Packtalk Edge. I test su strada e in galleria del vento hanno permesso di calibrare il sistema Active Noise Cancellation per diversi modelli di moto e condizioni di guida, ottenendo una riduzione di picco fino a 10 dB nell’intervallo tra 100 e 700 Hz. Il design modulare garantisce anche facilità di apertura e chiusura, mentre le imbottiture interne rimovibili e lavabili migliorano comfort e igiene. Il casco sarà disponibile in primavera in Matt Black, Gloss White e Concrete Grey al prezzo di 799 euro, con il sistema SC Edge ANC opzionale a 529 euro.