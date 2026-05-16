Il segmento dei veicoli urbani di piccola cilindrata è in grande espansione, grazie a soluzioni orientate alla semplicità e al contenimento dei prezzi

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

123RF Cinque scooter 125 economici tra le novità 2026, scelti anche per la praticità in città

Il mercato degli scooter 125 economici è in forte crescita, sostenuto dalla domanda di mezzi semplici e pratici, ideali per muoversi rapidamente nel traffico urbano e caratterizzati da consumi contenuti. Molti utenti dispongono inoltre di un budget limitato, spesso legato all’utilizzo per tragitti brevi e alla necessità di lasciare il veicolo parcheggiato in strada.

Questo ha spinto i costruttori a proporre modelli sempre più accessibili, non solo per i neopatentati, ma anche per chi cerca un secondo veicolo da utilizzare quotidianamente. In questo scenario abbiamo selezionato le cinque soluzioni più economiche tra le novità del 2026.

KL B-Tre 125, doppio freno a disco con ABS

Presentato in occasione di EICMA 2025, KL B-Tre 125 rappresenta una delle proposte più accessibili tra gli scooter 125 pensati per la mobilità urbana. Il modello punta su dimensioni compatte e su una dotazione semplice ma aggiornata. Il design segue linee tradizionali, con frontale compatto, pedana piatta e sella posizionata a 790 mm da terra, una configurazione studiata per facilitare l’utilizzo quotidiano in città.

Dal punto di vista tecnico, KL B-Tre 125 adotta un monocilindrico quattro tempi da 124,6 cc raffreddato ad aria, capace di sviluppare 8,7 CV e 8,6 Nm di coppia. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 111 kg, mentre la ciclistica prevede ruota anteriore da 16 pollici e posteriore da 14 pollici. La dotazione comprende forcella a steli rovesciati, doppio freno a disco con ABS e trasmissione automatica CVT. Il serbatoio ha una capacità di 6,8 litri.

Ufficio Stampa KL Motorcycle

La strumentazione digitale utilizza una grafica essenziale e facilmente leggibile anche durante la guida urbana. L’omologazione Euro 5+ conferma inoltre l’adeguamento agli standard più recenti previsti per le nuove immatricolazioni. KL B-Tre 125 viene proposto con un prezzo di partenza di 2.090 euro.

Kymco Micare 125, lo scooter che punta su consumi contenuti

Tra le novità del 2026 c’è anche Kymco Micare 125, caratterizzato da una configurazione orientata soprattutto alla praticità. Il modello adotta linee essenziali e dimensioni contenute, con carenature dal design moderno e una dotazione che comprende faro full LED, strumentazione digitale LCD e supporto portapacchi di serie. Sotto la sella trova spazio un vano con presa USB, affiancato da un ulteriore portaoggetti collocato nella parte anteriore.

Ufficio Stampa EICMA

La parte tecnica si basa su un monocilindrico quattro tempi da 124 cc raffreddato ad aria e omologato Euro 5+, con una potenza dichiarata di 8,8 CV e una coppia di 9,8 Nm. Kymco dichiara consumi fino a 50 km/l, valore che, insieme al serbatoio da 4,9 litri, permette di raggiungere un’autonomia vicina ai 250 km. La velocità massima indicata è di 90 km/h, mentre la trasmissione automatica CVT è pensata per privilegiare la semplicità di utilizzo nel traffico urbano.

Il peso in ordine di marcia è di 108 kg e la sella posizionata a 760 mm da terra contribuisce a rendere più immediata la gestione del mezzo anche nelle manovre a bassa velocità. Kymco Micare 125 utilizza ruote da 14 pollici e una ciclistica composta da forcella anteriore e ammortizzatore posteriore regolabili, mentre l’impianto frenante si affida a un sistema CBS. Il prezzo di listino dichiarato è di 2.190 euro, con una promozione di lancio che porta la cifra a 2.090 euro.

Velocifero City-One 125, design moderno a un prezzo economico

Pur essendo stato presentato alla fine del 2024, Velocifero City-One 125 continua a rientrare tra le proposte più economiche disponibili anche nel 2026. Il modello vanta dimensioni compatte e ruote da 16 pollici, pensate per migliorare stabilità e comfort sui percorsi cittadini. Il design segue uno stile semplice e moderno, mentre la dotazione comprende una strumentazione TFT e un impianto frenante con dischi su entrambe le ruote.

Ufficio Stampa Velocifero

Il motore è un monocilindrico quattro tempi da 125 cc raffreddato ad aria, con una potenza dichiarata di circa 9,8 CV e una coppia di 9,2 Nm. Le prestazioni restano in linea con la categoria, con una velocità massima di 90 km/h e consumi indicati intorno ai 2,7 l/100 km. Il peso si colloca tra 108 kg a secco e circa 115-120 kg in ordine di marcia.

Sul fronte delle geometrie, il modello presenta un interasse di 1.350 mm e una sella a 810 mm da terra, elementi che ne definiscono l’accessibilità generale. La ciclistica abbina una forcella telescopica idraulica a un doppio ammortizzatore posteriore, mentre il serbatoio da 7 litri consente una gestione equilibrata dell’autonomia. Il prezzo di listino parte da 1.990 euro.

Keeway Icon 125S, tra i migliori in rapporto qualità-prezzo

Keeway Icon 125S si colloca tra le proposte più “aggressive” sul fronte del prezzo, con un’impostazione che punta a ridurre il superfluo. L’equipaggiamento include sistema keyless, presa USB e display LCD, mentre la struttura resta semplice, con ruote da 14 pollici e impianto frenante a doppio disco con CBS.

Ufficio Stampa Keeway

Keeway Icon 125S adotta un motore monocilindrico da 123,6 cc raffreddato ad aria, tarato per privilegiare la regolarità nell’utilizzo quotidiano più che le prestazioni. Le sospensioni prevedono una forcella telescopica con escursione di 75 mm e un monoammortizzatore posteriore, configurazione che privilegia la semplicità costruttiva rispetto a soluzioni più articolate. Il peso è pari a 103 kg.

A definire il posizionamento è soprattutto il prezzo di 1.990 euro, che lo colloca tra gli scooter 125 più economici attualmente in circolazione. Una soglia che sintetizza l’approccio del modello, pensato per chi cerca uno scooter essenziale per i propri spostamenti.

SYM BWT 125, per chi non ha particolari pretese

SYM BWT 125 occupa una posizione importante tra gli scooter 125 più economici sul mercato, con un prezzo di listino pari a 1.990 euro. Il modello viene proposto con bauletto posteriore di serie e con una dotazione che include avviamento keyless, presa USB nel retroscudo, illuminazione a LED e strumentazione LCD. La configurazione prevede inoltre pedana piatta e doppio cavalletto centrale e laterale.

Ufficio Stampa SYM

Il progetto è sviluppato su dimensioni compatte, con sella a 785 mm da terra e una larghezza contenuta. Il peso di 106 kg rientra nei valori tipici della categoria e si inserisce in un’impostazione generale semplificata. La ciclistica utilizza ruote da 16 pollici all’anteriore e 14 al posteriore, mentre l’impianto frenante abbina un disco anteriore a un tamburo posteriore con sistema CBS.

Il motore è un monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria da circa 9,6 CV, abbinato a trasmissione automatica CVT e tarato per un utilizzo urbano. I consumi dichiarati si attestano su valori vicini ai 40 km/l, con autonomia potenziale prossima ai 200 km grazie al serbatoio da 5 litri.