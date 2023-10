Mondo Ducati

Max Temporali racconta il Supermono: Campionato dell’ultima Ducati monocilindrica

Siamo abituati a campionati di motociclismo di vertice come Motomondiale e Superbike che sono seguiti in tutto il mondo e per classi e regolamento, sono il riferimento per tutti gli organizzatori degli altri campionati continentali e nazionali. A metà degli anni novanta però c’è stato un campionato che, per essere calzanti, definirei “singolare” e comprendeva