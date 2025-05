Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Suzuki è protagonista al Giro d'Italia 2025

Il Giro d’Italia 2025 prende il via oggi. La nuova edizione del Giro, come al solito organizzato da RCS Sport, si articolerà nelle canoniche 3 settimane e in un totale di 21 tappe e ben 3.443 chilometri. Il percorso attraverserà l’Albania e la Slovenia oltre alla Città del Vaticano e, naturalmente, all’Italia. La corsa a tappe si svolgerà con una forte partnership con Suzuki. La Casa nipponica, infatti, sarà protagonista della competizione con i suoi modelli che saranno le moto ufficiali del Giro 2025.

Un ruolo fondamentale

Le moto hanno un ruolo fondamentale per il Giro d’Italia (e più in generale per tutte le gare di ciclismo) permettendo alle telecamere di seguire da vicino la competizione e all’organizzazione di monitorare il regolare svolgimento di ogni singola tappa. È necessario, però, poter sfruttare moto affidabili e capace di fornire prestazioni elevate e comfort in tutti i contesti di utilizzo e, in particolare, lungo le salite più dure e le discese più ripide. Per questo motivo, Suzuki metterà a disposizione dell’organizzazione una serie di moto in grado di rispondere a tutte le esigenze della corsa, garantendo prestazioni al top anche su terreni difficili e in condizioni estreme. La Casa nipponica ha selezionato quattro modelli della sua gamma per creare una flotta completa e adatta a tutti i contesti di utilizzo.

Una flotta completa

Per il Giro d’Italia 2025, Suzuki ha selezionato alcuni modelli ben precisi della sua gamma, andando a costruire una flotta che può soddisfare tutte le necessità dell’organizzazione della competizione. In questo gruppo di veicoli c’è spazio per la Suzuki V-Strom 800, un modello versatile, pensato per affrontare i percorsi di montagna e le strade sterrate che caratterizzeranno le tappe decisive per la vittoria finale. La moto è dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc in grado di offrire una potenza di 83 CV e una coppia di 78 Nm per superare, senza difficoltà, anche le salite più difficili.

Da segnalare anche la presenza della Suzuki V-Strom 1050 che, con i suoi 107 CV di potenza, è pensata per affrontare anche i percorsi più complessi come le salite alpine che arriveranno nel corso della parte finale della competizione. A completare la flotta troviamo la GSX-S1000GT, con la sua elettronica avanzata, e la GSX-S1000GX, ideale per abbinare velocità e agilità, anche nei tratti con molte curve. Si tratta, quindi, di modelli in grado di soddisfare in modo completo le esigenze dell’organizzazione, nel corso di tutte e 21 le tappe previste.

Il Giro 2025 in breve

Il Giro d’Italia 2025 si dividerà in tre settimane. La prima dall’Albania a Siena, per un totale di 1.273 chilometri. La seconda da Lucca a Asiago, per un totale di 980 chilometri, con un passaggio in Slovenia, e la terza da Piazzola sul Brenta a Roma, per un totale di 1.016 chilometri e una serie di difficili tappe di montagna che andranno a delineare la classifica. L’ultima tappa, domenica 1° giugno, partirà dalla Città del Vaticano. Per seguire tutte le gare in diretta TV è possibile affidarsi alla Rai, che trasmette l’evento anche in streaming su RaiPlay, oltre che ai canali Eurosport.