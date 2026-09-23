Suzuki GSX-8S e GSX-S1000, due edizioni speciali per i 50 anni della filiale tedesca

Le due moto naked della Casa di Hamamatsu sono prodotte in serie limitata a 50 esemplari ciascuna, con grafica rétro e accessori originali dedicati

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Suzuki Deutschland Suzuki GSX-8S in serie limitata aggiunge grafica rétro, coprisella e puntale

Suzuki celebra i cinquant’anni di attività in Germania con due serie speciali dedicate a GSX-8S e GSX-S1000. Le nuove Special Edition saranno prodotte in soli cinquanta esemplari ciascuna e abbinano una grafica rétro a una selezione di accessori originali.

La base tecnica resta quella dei modelli di serie: bicilindrico da 776 cc e 83 CV per GSX-8S, quattro cilindri da 999 cc e 152 CV per GSX-S1000. Confermati anche quickshifter bidirezionale, ride-by-wire e controllo di trazione.

Suzuki GSX-8S Special Edition: agile e leggera

GSX-8S Special Edition nasce sulla base della naked di media cilindrata introdotta da Suzuki nel 2023. Per l’edizione celebrativa, il modello riceve un kit grafico in stile rétro, un coprisella per il passeggero e un nuovo puntale.

Sotto il profilo tecnico, GSX-8S conferma il bicilindrico parallelo da 776 cc, dalla potenza massima di 83 CV (61 kW). Il motore adotta un albero motore a 270 gradi e il sistema Suzuki Cross Balancer, sviluppato per contenere le vibrazioni. Il peso dichiarato è di 202 kg, mentre la sella è posta a 810 mm da terra. È disponibile anche una versione dedicata ai possessori di patente A2.

La dotazione elettronica comprende il quickshifter bidirezionale, il comando del gas ride-by-wire e il controllo di trazione regolabile su tre livelli e disattivabile. Sono presenti anche Low RPM Assist ed Easy Start, oltre a un display TFT a colori da 5 pollici. Restano inoltre disponibili tre programmi di risposta del motore, che permettono di modificare l’erogazione in base alle condizioni di guida.

Suzuki GSX-S1000 Special Edition: anima da streetfighter

Su GSX-S1000 Special Edition, l’allestimento comprende un kit grafico dedicato, un coprisella per il passeggero, un cupolino e delle decorazioni applicate ai bordi dei cerchi anteriore e posteriore.

La configurazione tecnica comprende il quattro cilindri in linea da 999 cc, capace di erogare 152 CV (112 kW). Il propulsore deriva da quello di GSX-R1000, ma è stato adattato all’impiego stradale. All’anteriore trovano posto due dischi da 310 mm abbinati a pinze Brembo radiali a quattro pistoncini.

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La ciclistica prevede una forcella KYB rovesciata da 43 mm completamente regolabile e un monoammortizzatore con precarico della molla regolabile su sette posizioni ed estensione a regolazione continua. Tra le dotazioni elettroniche figurano quickshifter bidirezionale, ride-by-wire, controllo di trazione e tre programmi di risposta del motore.

La storia di Suzuki in Germania

Suzuki Deutschland nasce nel 1976 con la costituzione della SUZUKI-MOTOR GmbH Deutschland. Nello stesso anno, in occasione della fiera IFMA di Colonia, il marchio presenta GS 400 e GS 750, i primi modelli della propria storia equipaggiati con motori a quattro tempi.

A metà degli anni Ottanta arriva GSX-R750, uno dei modelli che contribuisce ad affermare Suzuki nel segmento supersport. Nel 2003 le attività tedesche dedicate ad automobili, motociclette e settore marine vengono riunite nella sede di Bensheim sotto Suzuki International Europe GmbH, successivamente rinominata Suzuki Deutschland GmbH.

I prezzi

Riservate esclusivamente al mercato tedesco, GSX-8S Special Edition viene proposta a 9.890 euro, mentre GSX-S1000 Special Edition ha un prezzo di 14.290 euro. Entrambe le versioni sono prodotte in una tiratura limitata a cinquanta esemplari. Per chi fosse interessato ai modelli disponibili in Italia, Suzuki GSX-8S è disponibile a partire da 7.590 euro, mentre Suzuki GSX-S1000 EVO a 12.990 euro.