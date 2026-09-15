Il nuovo allestimento introduce componenti dedicati, mantiene invariata la base tecnica e sarà acquistabile esclusivamente online sul sito ufficiale

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki GSX-R1000R Stealth, che ha debuttato al Salone Auto Torino 2026, è acquistabile solo online

Suzuki GSX-R1000R Stealth debutta al Salone Auto di Torino come serie speciale della supersportiva giapponese. Prodotta in dieci esemplari numerati, introduce una livrea completamente nera e una serie di componenti specifici rispetto al modello di partenza.

L’allestimento prende ispirazione dalla Stealth Line utilizzata da Suzuki per i motori fuoribordo, dalla quale riprende l’alternanza tra finiture lucide e opache. La base tecnica resta invece quella di GSX-R1000R.

Una serie speciale total black

L’elemento che distingue GSX-R1000R Stealth è la livrea full black, che alterna superfici in nero lucido e nero opaco con dettagli “tono su tono”. Sul serbatoio compaiono il logo Stealth e il numero progressivo dell’esemplare. L’impostazione riprende quella della Stealth Line sviluppata da Suzuki per i motori fuoribordo.

La dotazione specifica comprende lo scarico Akrapovič in titanio, il cupolino fumé, la cover monoposto e le alette in carbonio. Non sono invece previste modifiche al motore, alla ciclistica o alla piattaforma elettronica rispetto a GSX-R1000R.

Motore, elettronica e ciclistica

Il motore resta il quattro cilindri in linea da 999,8 cm³ raffreddato a liquido e con distribuzione DOHC. L’unità sviluppa 195 CV di potenza massima e 110 Nm di coppia ed è dotata del sistema di fasatura variabile SR-VVT, acronimo di Suzuki Racing Variable Valve Timing, oltre al comando elettronico dell’acceleratore Ride-by-Wire. Il serbatoio ha una capacità di 16 litri, mentre il peso in ordine di marcia dichiarato è di 203 kg.

La gestione elettronica comprende una piattaforma inerziale IMU, il controllo di trazione regolabile su dieci livelli e disinseribile, tre mappe motore, launch control e sistema anti-impennata. A questi si aggiunge il quick shifter bidirezionale, che consente di inserire e scalare le marce senza utilizzare la frizione durante la marcia. La serie Stealth mantiene quindi lo stesso pacchetto di assistenza elettronica del modello dal quale deriva.

Non cambiano nemmeno gli elementi principali della ciclistica, basata sul telaio in alluminio a doppia trave e abbinata a un impianto frenante Brembo. GSX-R1000R Stealth è ordinabile esclusivamente online sul sito ufficiale Suzuki, con un prezzo di listino di 21.690 euro, circa 1.200 euro in più rispetto alla versione standard.

La GSX-R1000R di serie

Presentata nel settembre 2025, l’attuale Suzuki GSX-R1000R ha segnato il ritorno della supersportiva nell’anno del 40° anniversario della famiglia GSX-R. L’aggiornamento ha interessato diversi elementi del propulsore, tra cui il rapporto di compressione portato a 13,8:1, gli iniettori a otto fori e i corpi farfallati passati da 46 a 48 mm, consentendo anche l’adeguamento alla normativa Euro 5+.

Tra gli interventi introdotti figurano anche la revisione dell’impianto di scarico, con collettori di diametro maggiore, un catalizzatore più capiente collocato vicino al motore e due sensori di ossigeno. Suzuki ha inoltre adottato una nuova unità ABS Astemo e una batteria agli ioni di litio HY battEliiy P-series, insieme ad altri aggiornamenti di dettaglio destinati a componentistica e impianto elettrico.

La gamma è proposta nelle tre livree celebrative Blu 40th, Rosso 40th e Giallo 40th. La prima richiama GSX-R750 del 1986, la seconda si ispira alla colorazione legata a Kevin Schwantz nel 1993, mentre la terza riprende i colori utilizzati dal Team Alstare nel 2005. Il logo del 40° anniversario compare su carene, serbatoio e chiave.