Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Suzuki È compreso anche il pacchetto Suzuki Intelligent Ride System nelle versioni Plus e Top di GSX-S1000GX

La famiglia delle crossover di casa Suzuki si allarga con la presentazione delle due versioni Plus e Top di GSX-S1000GX. Il modello, che combina le qualità dei mondi Sport Tourer e Adventure, offre al pubblico la possibilità di scegliere un allestimento più vicino al panorama della Superbike, oppure un mix di praticità e comfort per affrontare i lunghi viaggi. Alla base di entrambe c’è il celebre motore quattro cilindri in linea da 999 cc, con 152 CV di potenza massima e 106 Nm di coppia, ingabbiato in un telaio di alluminio e abbinato a sospensioni elettroniche di serie. Non mancano, inoltre, i numerosi dispositivi di assistenza alla guida, che rendono piacevole l’esperienza su strada e non solo.

La versione Plus, tra sportività e praticità d’uso

La nuova Suzuki GSX-S1000GX Plus si rivolge ai motociclisti che cercano una crossover pronta all’uso e adatta a percorrere numerosi chilometri, con un equilibrio tra prestazioni sportive e comfort per il turismo. L’elemento distintivo di questa versione sono le borse laterali con finiture in tinta, per offrire capacità di carico senza ricorrere ad accessori aggiuntivi, permettendo allo stesso tempo di organizzare in modo ordinato bagagli e attrezzatura. La posizione di guida eretta e confortevole, unita al parabrezza regolabile, contribuisce a ridurre affaticamento e stress durante i trasferimenti, rendendo la moto versatile sia per gli spostamenti quotidiani sia per le gite più lunghe.

Il pacchetto elettronico Suzuki Intelligent Ride System include, tra gli altri, il sistema “aprisereno” con controllo di trazione su sette livelli più off, smart cruise control, quick-shifter bidirezionale e ABS con funzioni avanzate. Questi sistemi permettono di modulare la dinamica di guida secondo le condizioni della strada, aumentando sicurezza e stabilità in ogni situazione. Il prezzo di partenza per potersi assicurare Suzuki GSX-S1000GX Plus è di 15.790 euro e il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per il mese di marzo.

La variante Top, il meglio per il turismo

La Top di Suzuki GSX-S1000GX riprende tutte le caratteristiche tecniche della versione Plus, compresi il pacchetto elettronico Suzuki Intelligent Ride System, le sospensioni elettroniche, la posizione di guida eretta e il parabrezza regolabile, e aggiunge una serie di soluzioni pensate esclusivamente per il Touring. La dotazione di serie comprende le borse laterali con finiture in tinta, la sella maggiormente orientata alla comodità, lo scarico Akrapovič S-S10SO19-HAPT per un carattere decisamente più aggressivo e il cavalletto centrale, elementi che aumentano praticità e comodità durante viaggi prolungati o con passeggero. Il prezzo di listino è di 17.490 euro, con disponibilità nelle concessionarie prevista a marzo (come per la “sorella” Plus).

Il lancio del modello nel 2023

GSX-S1000GX nasce come ponte tra le Sport Tourer e le Adventure Tourer, unendo prestazioni da supersportiva e comfort per i viaggi più lunghi. Presentata a EICMA 2023, completa l’offerta Suzuki nella fascia delle maxi, con telaio e ciclistica derivati dalla GSX-R1000 e un pacchetto tecnologico avanzato pensato per la sicurezza e la guidabilità in ogni condizione. Il pacchetto elettronico avanzato, incluso già nella versione originale, comprendeva le sospensioni a controllo elettronico e numerosi sistemi di assistenza, tutti elementi presenti nella gamma GX. L’estetica del modello rifletteva il concept della crossover di lusso, con linee sportive ed eleganti, senza modifiche significative rispetto alla versione iniziale.