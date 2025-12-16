Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Suzuki chiude l’anno in grande stile con la presentazione del nuovo aggiornamento di Hayabusa. La Model Year 2026 aggiorna in tutto e per tutto un modello storico del settore motociclistico giapponese, introdotto oltre vent’anni fa sul mercato con l’obiettivo di diventare la moto di serie più veloce di sempre. Gli interventi effettuati dalla Casa di Hamamatsu riguardano non solo aspetti tecnici, ma anche stilistici. La celebre supersportiva nipponica adotta alcune evoluzioni per quanto riguarda i sistemi del launch control, del Power Mode Selector e dello smart cruise control, ma avrà anche una livrea speciale pensata per esaltare le sue linee muscolose.

Arriva la colorazione speciale Blu Montreal

Sul piano del design, Suzuki Hayabusa MY 2026 amplia la gamma con nuove proposte cromatiche sviluppate per mettere in risalto l’impostazione aerodinamica e le superfici scolpite della moto. Le livree Nero Memphis, Grigio Pittsburgh e Blu Rodi rappresentano le varianti standard, pensate per confermare il carattere sportivo del modello. In aggiunta, Suzuki introduce una Special Edition in colorazione Blu Montreal, contraddistinta dalla carrozzeria e cerchi blu con finiture e accenti bianchi. Sul serbatorio è presente lo stemma speciale resinato e l’emblema Suzuki in rilievo. Inoltre, bisogna sottolineare la presenza del terminale di scarico e paracalore con finitura anodizzata, oltre al coprisella fornito in serie.

Tra le principali novità tecniche rientra l’adozione della nuova batteria ELIIY Power agli ioni di litio, soluzione più leggera ed efficiente rispetto alla precedente, sviluppata per migliorare avviamento e gestione dell’impianto elettrico. L’aggiornamento del Model Year 2026 coinvolge anche l’elettronica di supporto alla guida, con una revisione del Launch Control System, ora ottimizzato per partenze più progressive e controllate, e del Power Mode Selector, che beneficia di una nuova calibrazione mirata a rendere più fluida la risposta della coppia ai regimi più bassi. Evoluzione anche per lo smart cruise control, che rimane attivo durante i cambi di marcia, migliorando il comfort nei trasferimenti a velocità costante.

Tre modalità di guida di serie e tre personabilizzabili

Il sistema di gestione centrale resta il Suzuki Drive Mode Selector Alpha, che opera attraverso i dati forniti dalla piattaforma inerziale a sei assi. Questo consente di selezionare tre modalità di guida preimpostate e tre configurabili dall’utente, intervenendo su cinque parametri principali: controllo di trazione Motion Track con dieci livelli più disattivazione, Power Mode Selector a tre livelli aggiornato per MY2026, cambio rapido bidirezionale con due livelli più off, controllo anti-impennata regolabile su dieci livelli più esclusione e gestione del freno motore su tre livelli più off.

La dotazione elettronica è completata da ulteriori sistemi pensati per sicurezza e praticità nell’uso quotidiano. L’Active Speed Limiter permette di impostare un limite massimo di velocità, mentre il Cruise Control System aggiornato resta operativo anche durante le cambiate. Il Launch Control System è disponibile su tre livelli di intervento. Sono inoltre presenti Emergency Stop Signal, Motion Track Brake System per la gestione della frenata in curva, Slope Dependent Control System per il controllo della decelerazione in discesa e Hill Hold Control System, utile nelle partenze in salita.

Il motore rimane il punto di forza

Il motore resta uno degli elementi centrali del progetto Hayabusa. Il quattro cilindri in linea raffreddato a liquido da 1.340 cc conferma una potenza massima di 140 kW (190 CV) a 9.700 giri e una coppia di 150 Nm a 7.000 giri, puntando su un’erogazione progressiva e corposa più che sul solo dato di picco. La ciclistica si basa su un telaio a doppia trave in alluminio con forcellone dello stesso materiale, abbinati a sospensioni KYB completamente regolabili. L’impianto frenante utilizza pinze anteriori Brembo Stylema con dischi da 320 mm e sistema Combined Brake System, mentre la distribuzione dei pesi 50:50 contribuisce a garantire equilibrio e controllo anche nella guida in curva.

L’aerodinamica, sviluppata attraverso test in galleria del vento e simulazioni CAE, consente alla Hayabusa MY2026 di mantenere uno dei migliori coefficienti di resistenza nel panorama delle moto di serie, assicurando stabilità alle alte velocità e una protezione efficace per il pilota. La moto sarà disponibile presso la rete dei concessionari Suzuki nelle colorazioni Blu Rodi, Grigio Pittsburgh e Nero Memphis al prezzo di 19.990 euro, mentre la Special Edition Blu Montreal è proposta a 20.490 euro.