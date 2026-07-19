Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki Hayabusa 2027: la leggenda si aggiorna

Il nome Hayabusa evoca velocità, proporzioni mastodontiche e quella sagoma avvolgente ispirata al falco pellegrino, il volatile più rapido al mondo in picchiata. Da quando è nata, a fine anni Novanta, Suzuki ha ridefinito il concetto di maximoto stradale, e da allora non ha mai smesso di costruire un mito che va ben al di là dei numeri sulla carta. Ora arriva la versione 2027, e anche stavolta Suzuki conferma di aver capito esattamente cosa vogliono i suoi fan: non stravolgimenti, ma affinamento. Nuove colorazioni, elettronica evoluta, freni da pista e una Special Edition per chi vuole qualcosa di ancora più esclusivo.

Confermato il quattro cilindri

Il quattro cilindri in linea da 1.340 cc resta al suo posto, invariato nella sua vocazione e affinato nei dettagli. Suzuki non ha ceduto alla tentazione di rincorrere record di potenza fine a se stessi, preferendo concentrarsi su quello che rende la Hayabusa unica nella pratica: la spinta ai medi regimi, quella progressività nell’erogazione che trasforma una moto con questa potenza in qualcosa di gestibile anche al di fuori del circuito.

La carena mantiene la sua impostazione massiccia, con quella vocazione aerodinamica sviluppata in galleria del vento che a certe andature smette di essere puro design e diventa una questione di fisica. La ciclistica non viene toccata: stesso comportamento rigoroso sul dritto, stessa sorprendente agilità una volta impostata la curva, qualcosa che su una moto di questo peso e ingombro non è mai scontato.

A gestire la spinta ci pensa la suite elettronica S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System) che offre controlli e aiuti alla guida completamente personalizzabili, permettendo al pilota di calibrare l’esperienza in base alle proprie esigenze e al contesto. La frenata è affidata alle pinze Brembo Stylema all’avantreno, assistite dal Motion Track Brake System, il sistema ABS cornering che ripartisce la frenata anche a moto inclinata. Di serie anche il sistema Quick Shift bidirezionale, che permette di cambiare marcia senza usare la frizione in entrambe le direzioni, e lo Smart Cruise Control per i lunghi trasferimenti autostradali, dove la Hayabusa è nel suo elemento naturale.

Prezzo e allestimenti

Al momento i prezzi sono stati rivelati solo per il mercato americano, dove il listino della versione standard 2027 è fissato a 19.699 dollari, una cifra che per il mercato europeo subirà le consuete variazioni legate alla fiscalità locale. Le due colorazioni disponibili per la versione base sono il Glass Sparkle Black, un nero lucido che esalta le superfici scultoree della carena, e il Metallic Reflective Blue, un blu metallizzato profondo che gioca bene con i riflessi della luce.

La Special Edition

Per chi non si accontenta della versione standard arriva la Special Edition, proposta nel mercato americano a 20.399 dollari, circa 700 dollari in più rispetto alla base. Il primo elemento che salta all’occhio è la livrea bicolore Pearl Brilliant White e Metallic Oort Gray, spezzata da accenti in rosso che percorrono le grafiche della carena. Una combinazione che alterna la neutralità elegante dei toni chiari e grigi all’energia dei dettagli rossi, creando un risultato visivo decisamente più d’impatto rispetto alle versioni monocromatiche della gamma standard.

In aggiunta al colore esclusivo, la Special Edition porta con sé una serie di elementi distintivi pensati per accentuare il carattere da pista. I terminali di scarico con fondelli neri opachi aggiungono una finitura che si coordina con il resto della moto senza essere eccessiva. Completano il pacchetto il logo Suzuki in rilievo sul serbatoio e le grafiche specifiche “Special Edition” sulla carrozzeria, dettagli che faranno la differenza per chi vuole un pezzo riconoscibile anche all’interno di una gamma già di per sé esclusiva.