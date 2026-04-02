Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki Hayabusa Tuned by Juri sarà esposta esclusivamente in eventi, senza essere messa in vendita

Suzuki ha presentato una versione speciale della leggendaria Hayabusa ispirata al videogioco Street Fighter 6, denominata Hayabusa Tuned by Juri. Questa partnership nasce come progetto celebrativo legato alla partecipazione del marchio giapponese ai tornei internazionali di eSport: non è un caso se la moto è stata esposta durante la Capcom Cup 12 e lo Street Fighter League World Championship 2025, svoltesi a Tokyo dall’11 al 15 marzo 2026. L’iniziativa rappresenta, inoltre, un punto di contatto tra il mondo delle due ruote e quello del gaming competitivo, diventato sempre più rilevante a livello globale negli ultimi anni.

L’ispirazione videoludica per la variante

La realizzazione della Hayabusa Tuned by Juri prende spunto da Juri Han, uno dei personaggi più riconoscibili della serie Street Fighter, introdotto con Super Street Fighter IV, pubblicato nel 2010, e presente anche negli episodi più recenti del franchise. Si tratta di una combattente sudcoreana che utilizza il taekwondo, caratterizzata da uno stile aggressivo e da una forte identità visiva. La scelta di questo personaggio non è casuale, anche per il suo legame dichiarato con il mondo delle motociclette.

Il progetto richiama una variante alternativa del personaggio, con un’impostazione estetica che riflette elementi tipici del videogioco e del suo immaginario. La livrea adotta la combinazione cromatica definita “2P color”, utilizzata nei giochi di combattimento quando due giocatori selezionano lo stesso personaggio. I colori bianco, nero e giallo sono distribuiti sulla carrozzeria con un’impostazione dinamica, pensata per richiamare l’identità visiva di Juri Han e trasmettere un senso di competizione coerente con il contesto eSport.

Una partnership già attiva dal 2025

Non è la prima volta che Suzuki e Capcom intrecciano i loro mondi: le due aziende hanno già collaborato in passato per eventi promozionali e versioni speciali di moto ispirate ai celebri titoli della saga Street Fighter. Nel 2025, ad esempio, era stata presentata la GSX-8R Tuned by Juri, un’edizione unica pensata per unire il design motociclistico con l’immaginario iconico dei videogiochi.

L’esemplare si distingueva per dettagli esclusivi: il motivo a ragno e il simbolo Feng Shui Engine richiamavano elementi di Juri Han, mentre il logo, disegnato a mano in stile street custom, enfatizzava l’anima dinamica e ribelle del modello. La moto non era in vendita, ma è stata esposta durante i mondiali Capcom Cup 11, che si sono tenuti dal 5 al 9 marzo 2025 al Ryogoku Kokugikan, tempio del sumo in Giappone, prima di raggiungere le fiere motociclistiche di Osaka, Tokyo e Nagoya.

Street Fighter: la saga che ha plasmato i picchiaduro

Dalle origini nel 1987 fino all’attesissimo Street Fighter 6, la saga di Capcom ha segnato indelebilmente la storia dei videogiochi. Il primo titolo, pur limitato e tecnicamente grezzo, gettò le basi del genere picchiaduro a incontri, introducendo il “six button layout” e dando vita a rivalità leggendarie come quella tra Ryu e Sagat. Il vero boom arrivò con Street Fighter II (1991), che trasformò la serie in un fenomeno globale: cabine arcade, action figure, cartoni animati e merchandise conquistarono milioni di fan, consolidando il brand come icona della pop culture.

Con gli anni, Capcom sperimentò con la serie Alpha, Street Fighter III e i crossover Marvel vs Capcom, ampliando il roster, le meccaniche di gioco e la lore dei personaggi. Nonostante alti e bassi, soprattutto con Street Fighter V, la saga ha mantenuto una comunità competitiva solida e appassionata, influenzando l’evoluzione degli eSport e dei fighting game moderni. Oggi titolo non è solo un videogioco: è un simbolo culturale, capace di unire giocatori di tutto il mondo attorno a tornei, cosplay, eventi e collaborazioni cross-mediali, e resta amatissimo dai fan, con oltre 56 milioni di copie vendute in tutto il mondo.