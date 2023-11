Fonte: Ufficio Stampa Suzuki EICMA 2023 vedrà il debutto di alcune novità da Suzuki

Ci siamo quasi: l’edizione 2023 di EICMA sta per aprire le porte al pubblico. Il Salone del Ciclo e Motociclo di Milano si svolgerà tra il 9 e il 12 novembre, con una preview per la stampa che prenderà il via il 7 novembre. Tra le Case che hanno annunciato la partecipazione all’evento dedicato al mondo delle due ruote c’è anche Suzuki.

L’azienda nipponica, oltre a confermare la sua presenza alla fiera, ha anche anticipato che, per i visitatori, ci sarà l’occasione di scoprire alcuni nuovi progetti in anteprima mondiale. Lo stand Suzuki sarà suddiviso in aree tematiche, permettendo a tutti i visitatori di poter ammirare da vicino la gamma e le novità in arrivo della Casa.

Novità in arrivo a EICMA 2023

Suzuki sarà, quindi, tra le Case protagoniste di EICMA 2023. In occasione della fiera milanese è stato anticipato il debutto in anteprima mondiale di “importanti novità”. Come annunciato in queste ore, Suzuki avrà uno stand tutto suo alla fiera e mostrerà l’intera gamma di veicoli a due ruote.

Oltre ai modelli già sul mercato, ci sarà spazio per alcune novità assolute che saranno anticipate il prossimo 7 di novembre in occasione di una conferenza stampa, in programma alle 9:30. L’evento in questione sarà visibile in diretta streaming (e on demand successivamente) tramite il canale YouTube Suzuki Moto Italia.

Tante aree tematiche da scoprire

Suzuki ha anticipato alcuni dettagli del suo stand ad EICMA 2023. Il brand dividerà l’intera zona espositiva in differenti aree tematiche, dedicando una zona alla Hayabusa, con i nuovi colori della gamma 2024. Ci sarà poi un’area dedicata alle stradali e una agli enduro tourer. Non potrà mancare, inoltre, un’area dedicata agli scooter.

Da segnalare, in particolare, la presenza della nuova V-STORM 800SE che sarà la protagonista assoluta dell’area enduro tourer. Per il nuovo modello della gamma Suzuki, la presenza all’edizione 2023 di EICMA rappresenta un’anteprima nazionale. Da segnalare, inoltre, anche la presenza di un’area racing, destinata, inevitabilmente, ad attirare l’attenzione degli appassionati delle due ruote.

In quest’area ci sarà spazio per l’esposizione della GSX-R1000 SERT, impiegata nell’Endurance World Championship, oltre che della RM-Z450 di Ken Roczen, impegnata nel campionato di AMA Supercross. Presso lo stand di Suzuki ci sarà modo di acquistare anche i prodotti del merchandise che saranno esposti al pubblico e ordinabili tramite l’e-shop via QR Code.

Tutto pronto per EICMA

EICMA 2023 è il grande evento dedicato al mondo delle due ruote che si svolgerà alla Fiera di Milano tra il 9 e il 12 di novembre. Per tutti gli appassionati ci sarà la possibilità di scoprire le novità di Suzuki oltre che di tantissimi altri espositori che hanno scelto il Salone per mettere in mostra i propri modelli. Alla fiera ci sarà spazio anche per il gaming.

Ricordiamo che c’è la possibilità di acquistare un biglietto per partecipare a EICMA 2023. Il ticket giornaliero costa 19 euro, con possibilità di scegliere il giorno preferito per entrare in fiera e di acquistare più ticket per partecipare per più giorni. C’è anche il Ridotto Bambino che prevede un costo di 12 euro. Per acquistare i biglietti è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di EICMA.