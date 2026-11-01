Ufficio Stampa SWM Stormbreaker V1200 e le altre anteprime mondiali SWM a EICMA 2026

Quattro anteprime mondiali e una gamma che spazia dagli scooter ai veicoli fuoristrada. SWM ha scelto EICMA 2026 per ampliare la propria offerta, con modelli destinati a esigenze piuttosto diverse. Alla manifestazione milanese, in programma dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho, il marchio presenterà il nuovo Venturo T300, la cruiser Stormbreaker V1200 e due mezzi della divisione Powersports, Trailhunter e Nomader.

Il programma porta il nome di Smart Evolution – Boundless Adventure, un riferimento alla volontà di esplorare nuove categorie senza abbandonare le origini fuoristradistiche della Casa. Fondata in Italia nel 1971, SWM ha infatti costruito buona parte della propria storia nelle competizioni di enduro, motocross e trial. In questa specifica occasione, però, la Casa chiama alla raccolta tanto chi cerca un mezzo per gli spostamenti quotidiani quanto gli appassionati di lunghe percorrenze e percorsi sterrati.

Due modi di viaggiare

Casa-lavoro, ma non solo: lo scooter crossover Venturo T300, il primo modello atteso al varco, assicura versatilità in città, così come nelle gite fuori porta del week-end e sui tratti montuosi. Alla praticità tipica degli scooter il marchio aggiunge la trasversalità necessaria sui differenti itinerari. A ogni modo, le specifiche tecniche complete verranno rese note alla presentazione ufficiale.

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Segue un’altra corrente di pensiero la Stormbreaker V1200, una cruiser equipaggiata con un bicilindrico a V di cilindrata superiore a 1.000 cc. La nuova moto richiama lo stile delle bagger, dalla conclamata vocazione turistica e dall’attenzione al comfort sulle lunghe distanze. Su un’ergonomia accessibile promette di fare leva SWM, affinché la guida autostradale risulti piacevole a un pubblico ampio. Anche qui mancano ancora alcune informazioni fondamentali, a cominciare dalla potenza definitiva e dal prezzo di vendita.

Le novità dall’impronta off-road

Le altre due anteprime mondiali appartengono alla famiglia SWM Powersports: il Trailhunter, un ATV sport-utility, e il Nomader, rientrante nella categoria degli UTV side-by-side, veicoli nei quali conducente e passeggero siedono affiancati.

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Il Trailhunter sarà proposto nelle versioni 580 e 720, rispettivamente in grado di sviluppare 49 e 55 CV. Per il Nomader 720 sono dichiarati 55 CV. I mezzi utilizzano motori con distribuzione DOHC e trasmissioni automatiche CVT aggiornate, con una capacità di traino massima di 800 kg.

Le differenze emergono soprattutto nella destinazione d’uso. Se Trailhunter privilegia la maneggevolezza e la guida su sentieri impegnativi, compresi i passaggi attraverso acque poco profonde, Nomader strizza l’occhio sia all’impiego lavorativo sia alle escursioni su percorsi accidentati nel tempo libero. Per entrambi SWM ha adottato la filosofia stilistica Vast Terra, caratterizzata da forme robuste e richiami al mondo automobilistico. Il costruttore sottolinea le capacità del Nomader sui terreni difficili, grazie anche alla generosa altezza da terra.

Gli altri modelli

Le quattro anteprime non esauriscono le novità previste a Milano. SWM esporrà la Versante 550, modello adventure di media cilindrata, insieme agli scooter a ruote alte C-Fly 125 e C-Fly 200, destinati principalmente alla mobilità urbana. A loro si uniranno il Venturo 125, mostrato in un allestimento particolare, e il Vega 300, dalla riconoscibilissima pedana piatta, nonché alcuni ATV e UTV della divisione Powersports. L’esposizione è in programma a EICMA 2026 al padiglione 11, stand O06, di Fiera Milano Rho.